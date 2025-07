Google Photos s’offre un nouveau lecteur vidéo plus pratique

Google Photos se dote d’un lecteur vidéo à l’interface plus moderne. Google veut proposer à ses utilisateurs de nouvelles commandes plus intuitives pour naviguer dans leurs vidéos.

Google continue la refonte de ses applications. Présenté il y a quelques semaines, le nouveau lecteur de vidéo de Google Photos adopte bien la nouvelle interface Material 3 Expressive lancée par Google pour la sortie d’Android 16. De quoi profiter d’une expérience utilisateur plus intuitive, rapporte Android Authority.

Des commandes intuitives

Dans ce nouveau lecteur vidéo, on observe un changement de la barre de navigation qui laisse maintenant place à un indicateur vertical plus grand et plus facile à manipuler. Le bouton de volume se décale pour apparaître sur une ligne supérieure au même niveau que le bouton pause qui ne sera plus positionné au milieu de la vidéo.

Aperçu du nouveau lecteur vidéo dans Google Photos // Source : Android Authority

Les habitués aux réseaux sociaux seront également ravis. Désormais, pour avancer ou reculer dans une vidéo, il suffira de tapoter deux fois sur le côté droit ou gauche de l’écran. En appuyant de manière répétée, il est possible d’avancer ou de reculer plus ou moins vite, précise Android Authority.

Pour finaliser ce changement, Google a aussi mis à jour l’écran d’accueil de l’application. Cette dernière met dorénavant plus en avant la photo de profil de l’utilisateur. Ces changements esthétiques sommaires en apparence participent à l’uniformisation voulue par Google, à l’image du remplacement du « G » sur Google Messages.

