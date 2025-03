Google Drive teste un nouveau lecteur vidéo bien plus pratique sur Android

Google Drive devrait proposer aux utilisateurs d’Android une nouvelle interface de son lecteur vidéo : plus moderne, elle devrait faciliter la lecture de vidéo.

Google Drive // Source : Frandroid

Google continue d’améliorer le lecteur vidéo intégré à Google Drive. Après avoir permis aux utilisateurs de la version de bureau de visionner une vidéo immédiatement après son téléchargement, Google procède à une refonte de son lecteur pour les utilisateurs d’Android.

Une interface repensée

Repéré dans la dernière version Android de Google Drive (version 2.25.110.0) par les équipes d’Android Authority, cette nouvelle interface se veut être plus moderne et avoir des commandes plus intuitives.

Aperçu du nouveau lecteur vidéo pour les utilisateurs Android de Google Drive // Source : Android Authority

Le nouveau lecteur vidéo continuera d’afficher la barre de progression, mais les commandes ne se situeront plus sur la vidéo, mais seront maintenant regroupées en dessous de celle-ci. Dans ces commandes, on retrouvera des boutons pour activer des sous-titres, modifier la vitesse de lecture, afficher des paramètres ou encore ouvrir la vidéo en plein écran.

Pour le moment, cette version n’est disponible que dans la version bêta et n’a pu être activée que manuellement par les équipes d’Android Authority. Il faudra attendre une prochaine mise à jour pour la voir arriver pour l’ensemble des utilisateurs.