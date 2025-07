DJI Mic 2 : le micro sans-fil autonome de qualité professionnelleest soldé à -30 %, idéal pour les vidéastes et créateurs de contenus

Si vous travaillez dans l’audiovisuel ou comptez lancer une chaîne YouTube, Twitch ou un podcast, rien de tel qu’un micro pour bien capter votre voix. C’est le rôle du DJI Mic 2 qui passe de 99 euros à 69 euros sur Amazon.

DJI est une marque plutôt connue pour ses drones, quelques actions cams et ses gimbals, ou stabilisateurs. La marque rajoute une corde à son arc en proposant un micro, le DJI Mic 2, qui se décline en plusieurs versions. Ici, il s’agit du modèle Shadow Black seul, un émetteur autonome qui vient sublimer les voix enregistrées. Pour les vlogs, les interviews, les podcasts et les vidéos en tout genre, c’est un gage de qualité qui montre à votre audience que vous êtes on ne peut plus sérieux. Et ça ne coûte pas une fortune puisque grâce aux soldes, il passe de 99 euros à 69 euros sur Amazon.

Les avantages du DJI Mic 2

Une qualité audio pro avec un enregistrement 32 bits

Autonomie, il fonctionne sans récepteur ni connexion

La fixation magnétique fait qu’il est discret et la pose est rapide

Normalement un DJI Mic 2 coûterait 99 euros. Louées soient les soldes puisque vous pouvez le commander actuellement pour 69 euros.

Un micro pour enregistrer comme un pro

Si vous travaillez dans un domaine où la voix a de l’importance, il vous faut un micro de qualité. Un mauvais son peut gâcher complètement une vidéo ou un podcast. Qu’il soit mal mixé, qu’il y ait du vent, des bruits parasites ou autre : ça peut faire stopper la lecture. Avec un DJI Mic 2, vous avez un petit micro à fixer sur le col via un système magnétique, une bonnette anti-vent et vous êtes prêt à enregistrer.

C’est un modèle émetteur vendu seul qui est compatible avec les récepteurs de la marque et même quelques produits comme la DJI Osmo Action 5 Pro ou encore l’Osmo Pocket 3. Mais il fonctionne totalement en autonomie et vous pouvez le fixer, l’allumer et lancer immédiatement l’enregistrement, il est fait pour ça.

Le DJI Mic 2 prend bien soin de la voix

Dans le DJI Mic 2, vous avez une fonction de réduction intelligente des bruits ambiants qui permet d’isoler la voix même si l’environnement ne s’y prête pas. L’enregistrement audio en interne se fait jusqu’en 32 bits et les émetteurs du micro enregistrent une piste de secours à -6 dB pour rattraper le coup au montage si jamais la piste audio principale est trop parasitée.

Même s’il s’agit d’un micro omnidirectionnel, il est fait pour capter les voix et il le fait bien. L’autonomie du DJI Mic 2 permet d’enregistrer pendant 6 h, mais l’espace de stockage permet d’avoir 14 h de rush audio. La recharge se fait via un câble USB-C qui est fourni, tout comme la sacoche de transport pour le préserver entre deux interviews.

Si vous cherchez plutôt un micro pour le podcast et le streaming, nous avons un guide d’achat entièrement consacré à ces appareils.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.