« Une alternative convaincante au Sony WH-1000XM4 » : ce casque sans fil avec 50h d’autonomie est soldé à moins de 200 €

Le Technics EAH-A800 est un casque Bluetooth passé sur notre banc de test. On le considérait à sa sortie comme une alternative convaincante au Sony WH-1000XM4, et encore moins cher aujourd’hui pendant les soldes : 199,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Disponible sur le marché depuis février 2022, ce casque Technics EAH-A800 (une marque de Panasonic) est un challenger plutôt intéressant pour l’indéboulonnable Sony WH-1000XM4. Autant le dire tout de suite : s’il n’arrive pas au niveau de son modèle, le Technics a quand même de sérieux atouts pour lui, à commencer par une autonomie qui frôle les 50 heures en laissant la concurrence dans le rétroviseur. Mais si ses quelques défauts pouvaient rebuter au prix fort, on les lui pardonne plus facilement avec son prix réduit de 100 euros pendant cette période de Soldes.

Les points forts du Technics EAH-A800

Son autonomie de 50h avec la réduction de bruit active, 60h sans

La réduction de bruit active efficace avec ses 8 microphones

La connexion Bluetooth multipoint avec prise en charge du codec LDAC

Le casque Technics EAH-A800 a été lancé à 349 euros en 2022. Depuis, il est plutôt vendu 299,99 euros, comme c’est le cas chez Boulanger. Vous avez bien fait d’attendre les Soldes, puisque le site le propose à 199,99 euros.

Un casque qui a les atouts qu’il faut pour séduire

Avec le Technics EAH-A800 vous avez sur la tête un casque Bluetooth qui peut se connecter à deux sources simultanément. Ainsi, si vous travaillez sur votre PC et que vous recevez un appel, vous pouvez décrocher sans problème : la connexion va automatiquement basculer sur l’appel, mettre en pause la première source en lecture et vous permettre de discuter le plus naturellement du monde. Petit point négatif quand même sur la qualité des micros lors des appels qui va donner à votre interlocuteur que vous parlez en mode haut-parleur sur votre smartphone. Il a aussi un peu de mal à filtrer les bruits parasites comme les véhicules qui passent à proximité.

Par contre, les microphones utilisés pour la réduction de bruit active sont de meilleure qualité. Technics utilise un système de double réduction de bruit, avec une partie des micros qui analyse les sons extérieurs et l’autre partie qui analyse les bruits ayant réussi à passer le premier filtre et les réduit à la volée. La qualité de l’ANC se règle via l’app Technics Audio Connect, en jouant avec une jauge qui va de 0 à 100 %. Si vous poussez tout à fond, un petit bruit blanc peut se faire entendre.

Une bonne conception et une autonomie étonnante

Les matériaux utilisés pour la conception du casque sont d’excellentes qualités et il n’a pas grande chose à envier à la concurrence. Là où il aurait pu prendre quelques leçons c’est sur le confort, notamment au niveau de l’arceau, là où la mousse à mémoire de forme est un peu plus compacte, ce qui fait qu’au bout d’un moment, sans avoir mal, vous allez sentir que vous portez un casque sur la tête.

Par contre, là où on ne peut rien lui reprocher, c’est sur son autonomie. Vous avez là un casque qui peut tenir 50h sans problème en poussant la réduction de bruit active à son maximum, et même 60h si vous ne l’allumez pas. Des chiffres qui laissent rêveur sur le papier et qui, en plus, se révèlent exacts selon notre test. Pour le recharger, il suffit de le brancher en USB-C (le câble est fourni, mais pas le chargeur) pendant 3h. Sinon, vous pouvez continuer de l’utiliser en filaire avec un câble jack 3.5 mm.

Vous pouvez en apprendre plus sur le Technics EAH-A800 en consultant notre test complet qui regorge de détails techniques concernant ce casque.

Autrement, vous pouvez découvrir des alternatives à ce modèle en allant faire un tour sur notre guide d’achat consacré aux meilleurs casques audio Bluetooth sans-fil du moment.

