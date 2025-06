Pour faire du sport en musique sans s’isoler, les Huawei FreeArc open-ear sont à -33 % pendant les soldes

Les Huawei FreeArc sont des écouteurs à vocation sportive. Confortables et stables, ils vous accompagnent dans vos séances d’entrainement pour 79,99 euros durant les soldes chez Cdiscount, contre 119,99 euros habituellement.

L’intérêt d’avoir des écouteurs open-ear comme les Huawei FreeArc c’est de pouvoir rester vigilant à tout moment. Si vous partez courir le long d’une route ou autre, c’est toujours bon de rester conscient de son environnement. Ça fonctionne avec la course, mais c’est pareil pour le vélo ou toute autre activité qui nécessite de savoir ce qu’il se passe autour de soi. Grâce aux soldes chez Cdiscount, vous pouvez commander ce modèle particulier avec 40 euros de réduction.

Qu’est-ce qui rend les Huawei FreeArc intéressants ?

Leur autonomie de 7 h par cycle de charge, 28 h avec le boitier

Le design adapté au sport, sans pression sur l’oreille

La certification IP57 pour résister à la sueur et la pluie

Une paire de Huawei FreeArc coûte normalement 119,99 euros. Les soldes font leur office chez Cdiscount et ces écouteurs open-ear se retrouvent actuellement à 79,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Huawei FreeArc. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une conception faite pour séduire les sportifs

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Les Huawei FreeArc sont des écouteurs open-ear, c’est-à-dire qu’ils ne viennent pas dans l’oreille. Ils sont équipés d’un crochet d’oreille souple qui vient épouser la forme de l’oreille pour que le corps, en plastique mat, se positionne juste devant le conduit auditif, sans appuyer dessus. Chaque écouteur ne pèse que 6,5 g donc vous oubliez vite que vous les portez. Sur ce point, la marque a bien travaillé et les sportifs y trouveront là leur compte.

Car non seulement sont-ils confortables, mais en plus, ils tiennent bien sur l’oreille. Vous aurez beau courir, sauter ou autre, ils ne vont pas bouger. Qu’il pleuve ou qu’il vente d’ailleurs, puisqu’ils sont certifiés IP57. La connexion Bluetooth 5.3 est fiable sur 10 mètres, l’appairage est facile et rapide et ils sont rapidement prêts à l’emploi.

Une conception au détriment de la qualité sonore

Le format open-ear présente un défaut cependant, celui de la restitution sonore. Les transducteurs dynamiques de 14,2 mm sur ce modèle sont quelque peu décevants : il n’y a pas ou très peu de grave sous les 100 Hz alors que les aigus sont beaucoup trop dominants. C’est typique des open-ear, mais sur ce modèle c’est particulièrement flagrant. Parce que si vous avez une playlist un peu nerveuse pour vos entrainements, ça va manquer un peu de pep’s.

C’est pour ça que ces écouteurs sont vraiment recommandés pour le sport. Car si vous les utilisez pour travailler sur votre PC, par exemple, la qualité sonore est clairement insuffisante. Les commandes sont tactiles, mais imprécises en plein effort, avec comme conséquence éventuelle de faire bouger les écouteurs. Heureusement qu’ils se rattrapent sur l’autonomie avec 7 h par charge, de quoi couvrir les séances même les plus longues.

Pour avoir un avis plus complet sur les Huawei FreeArc, vous pouvez consulter notre test qui les passe en revue point par point.

Notre guide sur les meilleurs écouteurs ouverts, particulièrement adaptés à la pratique sportive, est là pour vous guider parmi les modèles les plus intéressants du marché.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.