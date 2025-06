Le dernier vidéoprojecteur Full HD en forme de canette perd 120 € de son prix pour les soldes

En quête d’un vidéoprojecteur compact, puissant et vraiment nomade ? L’Anker Capsule 3 a plus d’un tour dans sa capsule : il offre une image Full HD, des fonctionnalités smart grâce à Google TV, et une autonomie bluffante dans un format qui tient dans la main. Et pour les soldes d’été, le marchand Darty propose une réduction passant le prix de 499 euros à 379 euros.

Les soldes d’été ont débuté en fanfare et quoi de mieux qu’un projecteur prêt à s’inviter partout pour des séances cinéma en plein air, des présentations improvisées ou une partie de gaming géante ? Avec ses 200 lumens, sa définition Full HD et ses fonctionnalités de Smart TV sous Google TV, l’Anker Capsule 3 redéfinit le concept du projecteur portable. Pesant seulement 800 g, il se glisse dans un sac et vous suit de la chambre au jardin, voire en vacances, tout en offrant une expérience visuelle et sonore qui met la barre haut pour sa taille. Darty propose une belle réduction de 20% sur la Capsule 3.

Le Anker Capsule 3 en trois points

Une image Full HD 1080p

Google TV intégré pour streamer Netflix, YouTube & co directement

Un format ultraportable (0,8 kg) et autonomie solide

Au lieu de 499 euros, le Anker Capsule 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 379 euros sur Darty.

Un concentré de cinéma en format mini

L’Anker Capsule 3 ne fait pas dans la demi-mesure côté image : sa définition Full HD 1080p (1920×1080) garantit des détails fins, tandis que son ratio 16:9 est parfait pour les films, séries et matchs. Avec une luminosité de 200 lumens et un contraste de 400:1, il reste lisible même dans une pièce légèrement éclairée, idéal pour les soirées ciné sur grand mur blanc.

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Son système LED assure une durée de vie de 30 000 heures, soit des années de films et de présentations sans se soucier de la lampe. La distance de projection peut aller jusqu’à 3,18 m, ce qui permet d’obtenir une belle diagonale d’image même dans un espace réduit. Et le zoom automatique ajuste l’image en un clin d’œil pour un confort immédiat, sans manipulations compliquées.

Avec un niveau sonore de seulement 28 dB, le Capsule 3 reste discret même en pleine projection. Le haut-parleur intégré délivre un son clair, suffisant pour un petit groupe, et la compatibilité Bluetooth permet de connecter une enceinte externe pour un rendu encore plus immersif.

Smart TV, connectivité et maniabilité

Qui dit projecteur nomade dit aussi fonctionnalités modernes : ici, l’Anker Capsule 3 intègre Google TV. Il est ainsi possible de lancer Netflix, Prime Video ou Disney+ et les autres sans boîtier externe, directement depuis l’interface. Wi-Fi et Bluetooth sont de la partie pour une connexion simple et rapide à Internet, à un smartphone ou à une manette sans fil comme cette 8BitDo en promo.

La connectique complète comprend un port USB pour les disques durs externes, un USB-C, une prise jack, et un adaptateur secteur fourni pour brancher le projecteur facilement. Le design cylindrique, à la fois original et pratique, offre une prise en main agréable, et facilite son installation sur n’importe quelle surface stable, sans trépied obligatoire.

Enfin, avec ses 16 cm de hauteur pour seulement 8 cm de diamètre, le Capsule 3 joue dans la cour des ultra-compacts : il s’emporte partout sans effort, de la chambre au jardin. Sa batterie intégrée assure jusqu’à 2,5 heures d’autonomie en lecture vidéo et 8 heures en mode enceinte Bluetooth, histoire de prolonger la soirée où bon vous semble. Et pour les marathons ciné, il suffit de le brancher sur secteur pour enchaîner sans limite.

Afin de comparer le Anker Capsule 3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs pas chers du moment.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.