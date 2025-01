Ce nouveau minividéoprojecteur laser Full HD sous Google TV perd 200 € durant les soldes

Même les nouveautés n’échappent pas aux promotions des soldes. Le récent minividéoprojecteur laser Epson sous Google TV coûte déjà 100 euros de moins chez Boulanger.

Le constructeur Epson n’en est pas à son premier vidéoprojecteur et possède un catalogue bien complet avec des références haut de gamme pour Home Cinéma. Il compte aussi des modèles compacts faciles à mettre en route, comme le EF-21, sortie il y a quelques mois. Il diffuse des images en FHD jusqu’à 150 pouces, avec une excellente luminosité et voit déjà son prix baisser de 100 euros pendant la période des soldes.

Que propose le Espon EF-21 ?

Une image Full HD jusqu’à 150 pouces

Une luminosité de 1000 lumens et des fonctions de correction automatique

Le système Google TV avec son lot d’applications

Le vidéoprojecteur Epson EF-21 est vendu à 899 euros sur le site du constructeur, alors que chez Boulanger, il s’affiche à 799,25 euros. De plus, une fois dans le panier, une remise de 100 euros s’applique. Le produit passe ainsi au prix de 699,25 euros.

Compact, facile à mettre en route

Le vidéoprojecteur Epson EF-21 est loin d’avoir les dimensions d’un picoprojecteur, il arrive tout de même à se montrer discret avec sa forme rectangulaire et se fond dans le décor. Ses dimensions de 197 × 191 × 113 mm pour un poids de 2,3 kg permettent de profiter de vos divertissements même en déplacement. Contrairement au modèle EF-22, qui est monté sur un support, le EF-21 se pose tout simplement sur une table, mais vous pouvez très bien le fixer au plafond.

Facile à installer donc, il est aussi muni de nombreuses fonctionnalités pour optimiser l’installation et l’expérience de visionnage. Il y a la mise au point automatique, la correction du trapèze, l’évitement des obstacles… De quoi l’installer en quelques secondes et profiter d’une image parfaitement nette et rectangulaire même si le projecteur n’est pas exactement en face de la surface de projection (mur ou écran).

Une grande image, avec un tas d’applications à la clé

Il est capable de restituer une image en définition Full HD (1 920 x 1080 pixels) pouvant s’étendre jusqu’à 150 pouces. Une belle surface qui renforce l’impression d’être comme au cinéma. Il est compatible avec le HDR10 qui étend la plage de luminosité pour donner une image plus détaillée et plus contrastée. D’ailleurs, la marque annonce une luminosité de 1000 lumens qui permet de regarder vos contenus vidéos dans une pièce éclairée, mais il vaut mieux privilégier un environnement sombre pour de meilleurs résultats.

Côté audio, l’appareil d’Epson peut compter sur des haut-parleurs de 5 W. Il vaut mieux y ajouter une barre de son pour apporter un son plus riche et puissant durant vos séances de ciné.

Pour finir, on retrouve l’interface Google TV. Un OS fluide et facile à appréhender, qui propose des contenus pertinents selon les goûts des utilisateurs. Vous aurez bien sûr accès aux applications phares du store, comme les plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+…). Qui dit Google, dit forcément fonction Chromecast, qui permet de diffuser un contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette, mais aussi Google Assistant, qui honorera toutes les requêtes vocales et vous permettra aussi de contrôler les objets connectés présents chez vous.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

