Google Messages : vous pourrez bientôt corriger les messages envoyés vers un iPhone, mais…

Depuis quelques mois maintenant, les iPhone prennent en charge le RCS, le protocole qui vient remplacer l’antédiluvien SMS. Mieux encore, il sera bientôt possible de modifier le message échangé entre un iPhone et un Android… ou presque.

Cela aura mis du temps, mais le RCS commence enfin à s’imposer sur nos téléphones mobiles. Plus polyvalente que le SMS, cette technologie permet de profiter des avantages offerts par les applications de messagerie instantanée directement au sein d’iMessage ou Google Messages. Mais une fonctionnalité manquait cruellement à l’appel : la correction des messages a posteriori.

Heureusement, cette absence devrait être bientôt comblée si l’on en croit les informations déterrées par Android Authority. Le média spécialisé a en effet remarqué qu’il était possible de modifier des messages envoyés sur un iPhone… avec quelques limitations.

Une implémentation pas finie

La première et la plus contraignante est que la fonctionnalité est encore en phase de test et qu’elle n’est pas déployée très largement. Les utilisateurs et utilisatrices qui y ont le droit au sein de Google Messages peuvent désormais faire un appui long sur leurs messages envoyés et le corriger en sélectionnant l’icône de crayon qui s’affiche sur le bandeau supérieur.

D’apparence donc, la modification de messages fonctionne avec iOS exactement comme avec un autre téléphone Android. Mais seulement d’apparence malheureusement. Du côté de l’iPhone récipiendaire, les messages modifiés s’affichent comme un second message précédé d’un astérisque. La correction des messages ne fonctionnent pas non plus d’iMessage vers Google Message.

Ce delta entre les fonctionnalités est dû à l’implémentation différenciée du RCS sur iPhone et Android. Les mobiles équipés du système d’exploitation de Google ont adopté la version 3.0 du protocole, tandis que les iPhone (que ce soit sur iOS 18 ou iOS 26) sont encore bloqués sur la version 2.4. Apple n’a pas encore donné d’indication précise quant à sa volonté d’adopter cette nouvelle version du standard, mais espérons qu’elle arrivera avec iOS 26 en septembre prochain.

Le chiffrement comme argument massue

En effet, en plus d’intégrer la fonctionnalité bien utile de modification des messages, la version 3.0 du RCS autorise le chiffrement des messages entre deux mobiles qui le prennent en charge. Cela permettrait enfin de mettre les utilisateurs Android et iOS à égalité sur iMessage, même si les tristement célèbre bulles vertes ne sont pas prêtes de prendre leurs retraites.

En attendant, la plupart des autres applications de messagerie instantanée type Signal, WhatsApp ou Telegram permettent déjà de modifier les messages a posteriori. Avec la popularité incomparable de ce genre de services en Europe par rapport à iMessage, pas sûr que les problématiques de protocoles et de RCS importent beaucoup sur le Vieux Continent.

