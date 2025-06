Voici iOS 26 sur iPhone : toutes les nouveautés à connaître

Apple a dévoilé iOS 26 et la liste des nouveautés est impressionnante. Design révolutionnaire, intelligence artificielle partout, communications repensées : voici tout ce qui va changer sur votre iPhone cet automne.

Pendant la WWDC, Apple vient de dévoiler iOS 26, une mise à jour importante qui repense complètement l’expérience iPhone.

Cette nouvelle version introduit un tout nouveau desig baptisé « Liquid Glass », de nouvelles fonctions Apple Intelligence et des améliorations dans plusieurs apps.

Disponible cet automne pour tous les iPhone 11 et modèles ultérieurs, iOS 26 est une importance mise à jour logicielle l’évolution du système mobile d’Apple. La firme de Cupertino mise sur une approche plus expressive et personnalisée, avec la volonté de garder la simplicité qui fait le succès d’iOS depuis ses débuts.

Liquid Glass : un nouveau langage visuel pour iOS

Le changement le plus spectaculaire d’iOS 26 réside dans son nouveau design baptisé « Liquid Glass ».

Ce matériau translucide reflète et réfracte l’environnement de l’utilisateur, ce qui créé des effets visuels dynamiques sur l’ensemble du système.

L’écran de verrouillage bénéficie d’animations fluides où l’heure s’adapte automatiquement à l’espace disponible dans l’image de fond. Les fonds d’écran spatiaux prennent vie avec des effets 3D qui réagissent aux mouvements de l’iPhone. Cette approche transforme l’interaction avec l’appareil en expérience plus immersive et naturelle.

Les applications natives profitent également de ce renouveau visuel. L’app Appareil photo adopte une interface simplifiée pour se concentrer sur l’essentiel, tandis que Photos sépare désormais clairement les vues Bibliothèque et Collections.

Safari optimise l’affichage en étendant les pages web du haut jusqu’en bas de l’écran, offrant plus d’espace de lecture tout en préservant l’accès aux fonctions principales.

Apple Intelligence gagne en puissance

Alors qu’Apple est moqué et attaqué à cause de son retard avec le déploiement d’Apple Intelligence, en particulier son assistant Siri, iOS 26 est annoncée comme une étape importante dans l’évolution d’Apple Intelligence.

La traduction en temps réel (Live Translation) s’intègre désormais nativement dans Messages, FaceTime et l’app Téléphone, permettant de communiquer sans barrière linguistique. Tous les traitements s’effectuent directement sur l’appareil, garantissant la confidentialité des conversations.

L’intelligence visuelle évolue en s’étendant à tout l’écran de l’iPhone. Les utilisateurs peuvent interroger ChatGPT sur n’importe quel contenu affiché, rechercher des produits similaires sur Google ou Etsy, ou encore ajouter automatiquement un événement à leur calendrier en reconnaissant les détails dans le texte.

Les raccourcis deviennent plus puissants grâce aux « actions intelligentes », une nouvelle catégorie de commandes alimentées par Apple Intelligence. Le système peut maintenant identifier et résumer automatiquement les détails de suivi de commandes dans les emails, centralisant toutes les informations de livraison en un seul endroit.

Des communications repensées

L’app Téléphone adopte une interface unifiée qui regroupe Favoris, Récents et Messages vocaux dans un seul écran. La fonction « Call Screening » étend Live Voicemail en collectant des informations sur l’appelant avant de faire sonner le téléphone, permettant de décider en connaissance de cause si l’on souhaite décrocher.

Messages introduit un système de filtrage des expéditeurs inconnus, pour offrir un meilleur contrôle sur les conversations affichées. Ces messages apparaissent dans un dossier dédié où l’utilisateur peut choisir de les accepter, demander plus d’informations ou les supprimer. La fonction reste silencieuse jusqu’à validation explicite.

Les conversations de groupe s’enrichissent d’indicateurs de frappe, de la possibilité de créer des sondages et de fonds personnalisés générés par Image Playground. Apple Intelligence peut même suggérer automatiquement la création d’un sondage quand la situation s’y prête.

CarPlay, Apple Music et apps au cœur du quotidien

CarPlay, utilisé plus de 600 millions de fois par jour selon Apple, bénéficie d’améliorations notables. La nouvelle version propose une vue compacte pour les appels entrants, préservant la visibilité des directions de navigation. L’intégration des widgets et Live Activities permet de rester informé sans quitter la route des yeux.

Apple Music introduit la traduction des paroles et leur prononciation, facilitant le chant dans toutes les langues. La fonction AutoMix utilise l’intelligence artificielle pour enchaîner les titres comme un DJ professionnel, avec étirement temporel et synchronisation des rythmes.

Plans gagne une fonction « Lieux visités » qui mémorise automatiquement les endroits fréquentés, avec chiffrement de bout en bout. L’intelligence embarquée comprend mieux les trajets quotidiens pour proposer l’itinéraire préféré vers le bureau ou la maison, avec notifications en cas de retard.

Wallet facilite les paiements en magasin en proposant directement les options de paiement échelonné ou par points de fidélité. Les cartes d’embarquement intègrent des Live Activities pour le suivi des vols en temps réel, avec accès direct à Plans pour naviguer dans les aéroports et à Localiser pour suivre les bagages.