iOS 26 en bêta publique : voici les 10 fonctionnalités à tester qui vont vous bluffer

iOS 26 bêta publique est enfin là ! Apple dévoile sa refonte la plus ambitieuse avec Liquid Glass, filtrage d’appels intelligent et photos 3D spatiales. Notre guide des fonctionnalités incontournables.

Ça y est, iOS 26 débarque enfin en bêta publique. Après un mois de versions développeurs, Apple déploie sa refonte la plus ambitieuse depuis des années avec le fameux Liquid Glass, des fonctions IA qui servent enfin à quelque chose, et des tonnes de petites améliorations.

On exploré chaque recoin de cette bêta, et autant vous dire que certaines nouveautés vont vous intéresser.

Liquid Glass, alors ?

Commençons par l’évident : le Liquid Glass qui fait tant parler. Apple a complètement repensé l’interface avec ce nouveau langage de design ultra-transparent inspiré de visionOS. L’effet est saisissant : les éléments semblent littéralement flotter sur votre écran avec des reflets et des déformations qui imitent le verre liquide.

Le plus spectaculaire ? L’écran de verrouillage. Quand vous glissez vers le haut, regardez les bords qui se déforment comme du vrai verre. L’horloge s’adapte dynamiquement autour de vos notifications et photos, créant des effets de profondeur bluffants. Vous pouvez même personnaliser l’épaisseur de l’horloge et repositionner les widgets où vous voulez.

Apple a dû faire marche arrière entre les bêtas après des retours mitigés sur la lisibilité. La bêta 3 actuelle est plus équilibrée, mais si vous trouvez ça trop transparent, direction Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte > Réduire la transparence.

Filtrage d’appels

Cette fonction va changer votre vie si vous en avez marre du spam téléphonique. iOS 26 peut désormais filtrer automatiquement tous les appels de numéros inconnus. Votre iPhone décroche, demande à la personne qui elle est et pourquoi elle appelle, puis vous affiche la transcription avant de vous faire sonner.

Comment l’activer : Réglages > Apps > Téléphone > Filtrer les appelants inconnus > « Demander la raison de l’appel » (Ask Reason for Calling). Vous pouvez aussi choisir « Mettre en silence » pour envoyer directement en messagerie vocale.

Le système fonctionne comme un assistant personnel. L’appelant entend : « Bonjour, si vous enregistrez votre nom et la raison de votre appel, je verrai si cette personne est disponible. » Vous recevez ensuite la transcription et décidez si ça vaut le coup de décrocher.

Photos 3D spatiales

Voici une fonction qui va faire sensation sur les réseaux sociaux. iOS 26 peut transformer n’importe quelle photo en scène 3D spatial. L’iPhone analyse l’image, sépare le premier plan de l’arrière-plan, et reconstitue la profondeur pour créer un effet de parallaxe quand vous bougez le téléphone.

Comment ça marche : Ouvrez une photo avec un sujet bien défini, tapez l’icône « Scène spatiale » en haut à droite. L’iPhone traite l’image quelques secondes et voilà ! Vous pouvez même utiliser ces photos comme fond d’écran de verrouillage où l’horloge se glisse derrière le sujet.

Intelligence visuelle améliorée

Voilà ce que l’on aime dans l’IA, place aux fonctions pratiques ! L’intelligence visuelle d’iOS 26 peut maintenant analyser le contenu de vos captures d’écran. Prenez une capture (Power + Volume +), et vous verrez apparaître des boutons « Demander » et « Rechercher », à la manière de Circle to Search de Google.

Applications concrètes : Photographiez une affiche de concert, iOS 26 extrait automatiquement la date, l’heure et le lieu pour proposer un ajout à votre calendrier. Capturez un produit, il vous trouve les liens d’achat sur différentes plateformes. Cerclez n’importe quoi avec votre doigt pour lancer une recherche Google.

La fonction « Demander » connecte ChatGPT pour analyser vos images. Pas le plus rapide, mais impressionnant pour identifier des objets complexes ou obtenir des infos contextuelles.

Nouvelle app caméra

Apple a enfin repensé l’interface caméra après des années ! Plus épurée en surface avec juste l’essentiel visible : déclencheur, zoom, quelques boutons en haut. Mais tout le reste est là, mieux organisé.

Les améliorations qui font plaisir :

Swipez en haut pour révéler tous les réglages

Enfin un sélecteur direct pour les fréquences d’images (24/30/60 fps) au lieu de taper 50 fois

Nouvelle détection de propreté de l’objectif qui vous prévient si c’est sale

Interface plus accessible d’une main

La navigation entre modes se fait toujours par glissement horizontal, mais l’accès aux réglages fins est infiniment plus pratique. Plus besoin de cycler dans tous les menus !

Messages évolue

L’app Messages se modernise avec des fonctions qu’on attendait depuis des années. Arrière-plans animés, traduction en temps réel, indicateurs de frappe individuels en groupe… du rattrapage, mais bienvenu.

À tester en priorité :

Arrière-plans animés : Tapez sur le nom du contact > Arrière-plans. Les options « Aurore » sont magnifiques avec leurs animations subtiles

Traduction automatique : Activez-la dans les infos du chat, choisissez les langues, et vos messages se traduisent en temps réel

Sondages intégrés : Enfin possible de créer des polls directement dans iMessage

Attention : les arrière-plans s’appliquent chez votre correspondant aussi. Et ça chauffe le téléphone, donc à utiliser avec modération.

CarPlay aussi

Révolution dans la voiture ! CarPlay ne monopolise plus tout l’écran quand vous recevez un appel – un simple bandeau en haut suffit. Vous pouvez réagir aux messages avec les Tapbacks directement depuis l’écran auto, et les Live Activities s’affichent.

Nouveautés pratiques :

Widgets personnalisables à gauche du tableau de bord

Interface music/maps/météo plus fluide

Design moins envahissant qui laisse voir les infos de conduite

Si vous utilisez CarPlay quotidiennement, cette mise à jour va transformer votre expérience. Apple a enfin compris qu’une voiture, ça sert d’abord à conduire !

Contrôle facial

Fonction d’accessibilité qui va époustoufler tout le monde : vous pouvez maintenant contrôler votre iPhone entièrement avec votre visage ! Bougez la tête pour déplacer le curseur, souriez pour taper, tirez la langue pour le sélecteur d’apps…

Configuration : Réglages > Accessibilité > Suivi de la tête. Définissez vos gestes (sourire, froncement, moue…) et les actions associées. Bluffant de précision et d’utilité pour l’accessibilité.

Même si vous n’en avez pas besoin, testez juste pour voir. On peut littéralement scroller TikTok avec des expressions faciales !

Deux nouvelles applications : Aperçu et Jeux

Apple ajoute deux nouvelles applications natives qui vont simplifier votre quotidien. L’app Aperçu débarque enfin sur iPhone ! Si vous connaissez la version Mac, vous savez à quel point elle est pratique pour traiter PDFs, images et documents. Sur iPhone, elle gère parfaitement les annotations, la suppression d’arrière-plan automatique, et la signature de documents.

Comment l’utiliser : Dans l’app Fichiers, maintenez appuyé sur un PDF ou une image > « Ouvrir avec » > Aperçu. Vous pouvez aussi la définir par défaut pour certains types de fichiers. Parfait pour signer rapidement un contrat ou annoter un document sans passer par des apps tierces.

L’app Jeux revoie l’expérience gaming sur iPhone. Fini le Game Center planqué dans les réglages ! Cette app centralise tout : vos jeux en cours, les défis avec vos amis, les événements spéciaux, les nouveautés Apple Arcade… C’est votre hub gaming personnel.

Ce qui change : notifications des défis en temps réel, suggestions de jeux basées sur vos amis, accès direct aux événements limités dans vos jeux favoris. Si vous avez des enfants qui jouent sur iPad/iPhone, cette app va les aider à découvrir de nouveaux jeux et rester connectés avec leurs copains. L’intégration avec Apple Arcade est parfaite pour les abonnés.

Et plein d’autres détails

iOS 26 regorge de détails qui améliorent le quotidien :

Estimation temps de charge : Enfin ! Branchez votre iPhone et il affiche combien de temps jusqu'à 100%

Durée de répétition personnalisable : Plus obligé de subir les 9 minutes par défaut

App Photos réorganisée : Retour au mode « Bibliothèque » simple par défaut

Nouvelle app Jeux : Game Center repensé avec défis, scores d'amis, événements

App Aperçu sur iPhone : Comme sur Mac, pour traiter PDFs et images

Comment installer iOS 26 en bêta publique ?

SAUVEGARDEZ D’ABORD ! Une bêta peut corrompre vos données. iCloud, iTunes, Time Machine… tous vos outils de backup avant de toucher à quoi que ce soit.

Allez sur beta.apple.com depuis votre iPhone Connectez-vous avec votre Apple ID Inscrivez votre appareil Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta Sélectionnez « Bêta publique iOS 26 »

Pour aller plus loin

Comment sauvegarder et restaurer ses données sur iPhone

Notre conseil : Attendez la bêta 3 ou 4 pour plus de stabilité. Et surtout, utilisez un appareil secondaire. Cette bêta reste instable avec des bugs d’autonomie et de performance.

