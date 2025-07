Plus économiques, moins bruyants : pourquoi bien choisir ses pneus de voiture électrique ?

Ne négligez surtout pas le choix de vos pneumatiques pour votre voiture électrique. Non seulement ils améliorent le comportement des véhicules, mais ils peuvent aussi augmenter significativement leur autonomie.

Un pneu de la gamme iON // Source : Hankook

Les pneumatiques ne sont pas de simples consommables. Il s’agit du seul composant qui fait le lien entre le véhicule et le sol, leurs caractéristiques influencent fortement le comportement du véhicule.

C’est d’autant plus vrai pour les voitures électriques, qui diffèrent des voitures thermiques par leurs spécificités techniques. Le marché des pneumatiques a donc évolué en conséquence, et dans ce domaine, les modèles iON d’Hankook figurent parmi les meilleures références du marché. La marque sud-coréenne est l’une des pionnières sur ce marché et ses pneus obtiennent régulièrement les meilleures notes des tests comparatifs.

Ils permettent même aux entreprises de réaliser des économies substantielles sur leur flotte de véhicules électriques.

Pourquoi choisir des pneus spécifiques pour une voiture électrique ?

Le « carburant » utilisé par les voitures électriques n’est pas la seule différence avec les voitures thermiques. Pour garantir des véhicules plus propres, les constructeurs ont profondément repensé leurs modèles : seul le châssis et l’habitacle restent quasiment inchangés.

Les moteurs électriques, plus compacts et légers que les moteurs à combustion, ont besoin de lourdes batteries qui augmentent le poids total du véhicule. En conséquence, les pneus doivent désormais supporter des charges plus importantes pour éviter une usure prématurée.

Un pneu de la gamme iON // Source : Hankook

Mais ce n’est pas tout : les voitures électriques disposent aussi d’un couple élevé, souvent supérieur à celui des véhicules thermiques, leur permettant des accélérations rapides (0 à 100 km/h). Les pneus doivent donc offrir une adhérence optimale tout en supportant ce poids supplémentaire.

Enfin, sans le bruit du moteur à combustion, le bruit de roulement des pneus devient plus perceptible. Le manufacturier de pneumatiques a donc travaillé à réduire ce bruit afin d’améliorer le confort acoustique à bord.

Hankook iON : le pneu qui fait gagner de l’autonomie

Si l’autonomie des voitures thermiques n’a jamais été un argument de vente, on ne peut pas en dire autant pour les voitures électriques. Capacité de la batterie ou encore coefficient de trainée (Cx) : toutes les données sont scrutées pour estimer la consommation d’une voiture électrique. Et les pneumatiques ont, eux aussi, un rôle à jouer pour améliorer leur autonomie.

Lorsque le véhicule se déplace, les pneus vont se déformer au contact du sol. Une déformation normale, mais qui entraine une plus grande consommation énergétique. Il s’agit de la résistance au roulement, que des constructeurs de pneumatiques comme Hankook tentent de limiter pour améliorer l’efficacité des véhicules.

Source : Hankook

Avec sa gamme iON, Hankook combine des composés performants avec des procédés de fabrication innovants pour réduire cette résistance au roulement. Les composés ProDurable et ProGrip restreignent la déformation de la gomme, tandis que la technologie Round Even assure une répartition uniforme du pneu sur le sol.

Autant d’innovations qui permettent aux véhicules électriques équipés de pneus Hankook iON de gagner jusqu’à 6 % d’autonomie supplémentaire. De quoi économiser de l’argent, mais aussi du temps de recharge.

Mais ce n’est pas tout : ces pneus assurent également un fonctionnement plus silencieux, une longévité accrue malgré le poids des véhicules électriques, ainsi qu’une adhérence renforcée capable de supporter leur couple élevé.

Des économies et plus de sérénité pour les entreprises

Les avantages des pneus adaptés aux voitures électriques sont déjà perceptibles au niveau individuel, mais ils prennent une tout autre dimension lorsqu’il s’agit d’une flotte d’entreprise.

Entre l’autonomie prolongée, la consommation réduite et la diminution du temps de recharge, les économies réalisées sont facilement mesurables.

Source : Hankook

D’autres bénéfices, moins quantifiables mais tout aussi importants, s’ajoutent : la sécurité et le confort sont améliorés grâce à une meilleure adhérence et à un fonctionnement plus silencieux, contribuant ainsi au bien-être des conducteurs.

Enfin, la longévité supérieure des pneus Hankook iON réduit la fréquence des remplacements, évitant de longues immobilisations des véhicules pour maintenance.