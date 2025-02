Pourquoi la voiture électrique la moins chère de BYD en France ne sera bientôt plus électrique

À peine lancé en Europe, le BYD Atto 2 devrait bientôt évoluer. Cette voiture électrique, concurrente des Peugeot E-2008, devrait bientôt récupérer une version hybride rechargeable. De quoi lui donner plus de polyvalence.

BYD Atto 2 // Crédit : BYD

Même si ses résultats sont encore modestes, BYD nourrit de grandes ambitions pour l’Europe. Cela passe par une offensive produit assez prolifique.

Pour aller plus loin

« Nous travaillons sur un modèle compact électrique » et trois voitures spécifiques pour l’Europe : on a rencontré BYD, le plus grand concurrent de Tesla

Dernier lancement en date : l’Atto 2, un SUV électrique compact à la fiche technique, disons, moyenne. Un article d’Automotive News nous apprend toutefois qu’une version hybride rechargeable arriverait prochainement.

Bientôt plus polyvalent ?

Présenté au Salon de Bruxelles début 2025, l’Atto 2 n’est qu’une version rebadgée du Yuan Up déjà vendu en Chine. Il reprend ainsi sa fiche technique, avec une batterie de 45,1 kWh, promettant une autonomie de 312 kilomètres selon le cycle WLTP.

Pour aller plus loin

On est monté à bord du BYD Atto 2, la réponse chinoise aux Peugeot 2008 électriques et R4 E-Tech

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BforZEN est gratuite pendant 3 mois

Des chiffres modestes face à la concurrence (Peugeot E-2008, Renault 4 E-Tech, Fiat 600e, etc), et BYD en semble conscient. Une version visant les 420 km d’autonomie est déjà annoncée pour la fin d’année, avant de voir plus loin.

BYD Atto 2 // Crédit : BYD

En effet, Automotive News annonce l’arrivée d’une version hybride rechargeable pour la fin d’année 2025, grâce à sa plateforme pouvant recevoir un moteur thermique. Aucune caractéristique technique n’est cependant dévoilée : taille de la batterie, autonomie totale, prix… il faudra encore attendre un peu.

Cet Atto 2 hybride fait cependant partie d’un plan bien plus vaste de BYD, qui compte bien installer sa technologie « Dual Motor » dans l’intégralité de sa gamme européenne. L’idée : gagner en attractivité et faire grimper ses ventes dans un marché plus compliqué que prévu, notamment dans l’adoption de la motorisation électrique.

Une usine en Europe

Si cet Atto 2 débute sa carrière avec des exemplaires importés directement de Chine, il devrait à terme être assemblé dans l’usine que BYD construit actuellement en Hongrie.

BYD Atto 2 // Crédit : BYD

Une usine opérationnelle en octobre 2025, mais qui devrait débuter par l’assemblage des Atto 3 et Dolphin. L’Atto 2 ferait toutefois partie d’une seconde vague, en compagnie de la Seagull, une petite voiture électrique promise « sous les 20 000 euros ».

Cette usine européenne, qui sera rejointe par un second site en Turquie d’ici mars 2026, permettra de passer outre les frais de douane en hausse sur les voitures électriques produites en Chine, ainsi qu’espérer décrocher le bonus écologique français.