Cette voiture électrique abordable de BYD sera bientôt produite en Europe : voici tout ce qu’on sait à son sujet

Le constructeur chinois BYD serait sur le point de lancer sa prochaine voiture électrique en Europe, l’Atto 2. Il s’agirait au final du Yuan Up déjà vendu en Asie, qui serait cette fois-ci produit sur le Vieux Continent. De quoi rivaliser frontalement avec le Peugeot E-2008 électrique, mais attention à son autonomie.

Crédit : GreenNCAP

Dans la grande course vers la plus haute marche du podium des ventes mondiales de voitures électriques, deux constructeurs s’opposent actuellement. Il s’agit de Tesla et de BYD, qui sont au coude à coude en cette fin d’année. Si la firme américaine avait jusqu’à présent une certaine avance, le géant chinois fait tout pour la rattraper, et il pourrait y arriver.

Un nouveau SUV électrique

Ce dernier est déjà devenu le numéro 1 de la voiture électrifiée en Chine (électriques et hybrides confondues), et il continue désormais son offensive en Europe. Sa gamme est déjà bien étoffée chez nous, mais il ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, alors qu’il prépare déjà l’arrivée d’un autre modèle. Et ce juste après avoir levé le voile sur sa nouvelle Sealion 7 lors du dernier Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre.

Crédit : BYD

Désormais, BYD travaille au lancement d’un nouveau SUV compact, qui devrait prendre le nom d’Atto 2. Une appellation dévoilée non pas par le constructeur lui-même, mais par l’organisme Green NCAP, qui vient de publier son rapport sur ce dernier. Celui-ci est d’ailleurs particulièrement bon, tout comme celui de la Dolphin, qui serait la voiture électrique la plus propre du marché à l’heure actuelle.

Mais revenons à notre SUV chinois, qui n’est en réalité pas si inédit que cela. Il s’agit en fait d’une version rebadgée du Yuan Up, dévoilé en avril dernier et déjà commercialisé dans son pays natal.

Crédit : BYD

Cette « fuite » de Green NCAP est également l’occasion d’en savoir plus sur les spécificités de cet Atto 2 européen. L’organisme cite une batterie de 42,4 kWh (très probablement une technologie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), que l’on retrouve sur toutes les voitures de la marque), de quoi offrir une autonomie de 312 km selon le cycle WLTP. Un moteur de 130 kW (176 chevaux) est présent à l’avant.

Le site chinois de BYD nous renseigne que cet Atto 2/Yuan Up est équipé d’un chargeur rapide de 65 kW, de quoi demander 30 minutes pour passer de 30 à 80 %. Des caractéristiques timides, donc, pour ce petit SUV de 4,31 mètres de long pour 1,83 mètre de large et 1,68 mètre de haut, concurrent des Renault 4 E-Tech, Peugeot e-2008 et du nouveau Ford Puma Gen-E.

Une production en Europe

À bord, le BYD Yuan Up chinois a le droit à un écran tactile allant jusqu’à 12,8 pouces, qui devrait logiquement être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sur l’Atto 2 que nous aurons en Europe. La pompe à chaleur fait quant à elle partie de la dotation de série en Chine, tandis qu’il est aussi possible de programmer la recharge, afin notamment de profiter des heures creuses. Le SUV est aussi doté du freinage régénératif ainsi que de la conduite semi-autonome de niveau 2.

Crédit : BYD

Mais la vraie bonne nouvelle, c’est que cet Atto 2 devrait être produit en Europe, alors que l’usine située en Hongrie va commencer à tourner dès l’an prochain. Elle sera dédiée à la fabrication de modèles abordables, comme la Dolphin et l’Atto 3, ainsi que le nouvel Atto 2. Ce qui lui permettra de ne pas subir les droits de douane en hausse, et peut-être même de bénéficier du bonus écologique en France. Son prix devrait cependant être plus élevé que les 12 642 euros actuellement demandés en Chine.

Même si le constructeur n’a pas donné de date de lancement officiel pour le moment, cette fuite nous montre bien que la présentation de cet Atto 2 serait imminente.