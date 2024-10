Le numéro 2 mondial de la voiture électrique devient officiellement le numéro 1 en Chine

Au coude à coude avec Tesla pour devenir numéro 1 mondial de la voiture électrique, le géant chinois BYD est désormais le plus grand groupe automobile de l’Empire du Milieu, dépassant SAIC Motor, qui détient notamment MG. Une situation accélérée par la forte dégringolade des ventes de SAIC depuis plusieurs mois.

Crédit : BYD

Quasi-inconnue en Europe il y a encore quelques années, la firme chinoise BYD est aujourd’hui bien implantée chez nous, alors qu’elle fait actuellement le show au Mondial de l’auto de Paris.

Un nouveau tournant historique

Le constructeur, qui a commencé à produire des voitures en 2003 cartonne déjà en Chine et dans le reste du monde. À tel point qu’il est actuellement le deuxième plus gros vendeur de véhicules électriques, juste derrière Tesla. Il avait même réussi à dépasser très brièvement la marque d’Elon Musk fin 2023. De quoi prouver que les constructeurs européens doivent véritablement se méfier des marques venues de l’Empire du Milieu, comme l’avaient prédit les spécialistes.

Mais ce n’est pas fini pour BYD, qui continue encore et toujours son développement. La firme, basée à Shenzhen, a récemment vu sortir de son usine sa neuf-millionième voiture électrifiée, à savoir une Yangwang U9. Une supercar 100 % électrique, que nous avions pu découvrir un peu plus tôt cette année. Et voilà que la marque vient de franchir encore une nouvelle étape, en devenant officiellement le plus grand groupe automobile chinois. C’est ce que vient d’annoncer le site spécialisé Car News China.

BYD Sea Lion 7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Depuis le début de l’année, l’entreprise qui vient de révéler sa Sea Lion 7 à Paris a vendu pas moins de 2 747 875 voitures électriques et hybrides (ce qu’on appelle les NEV, pour New Energy Vehicles, en Chine). Ce qui correspond à une augmentation très impressionnante de 32,13 % en un an. Sur le mois de septembre uniquement, BYD a atteint les 419 426 immatriculations dans l’Empire du Milieu, soit une hausse de 45,32 % par rapport à 2023. Des chiffres particulièrement encourageants pour la firme, dont nous avions pu découvrir les technologies de pointe.

Mais si elle a pu atteindre la première marche du podium, c’est aussi grâce au déclin de son plus grand rival. Il s’agit du groupe SAIC Motor, qui possède notamment la marque MG, connue chez nous avec sa MG4 notamment. En effet, l’entreprise n’est pas au mieux de sa forme en 2024, puisque ses ventes de janvier à septembre ont chuté de 21,5 % par rapport à la même période en 2023. Au total, ce sont alors 2 649 333 voitures qui ont été vendues.

BYD au top

Certes, l’écart est assez faible en faveur de BYD, mais la baisse des immatriculations de SAIC Motor reste tout de même très inquiétante pour son avenir. Au mois de septembre, la firme n’a écoulé que 313 260 autos, soit une chute de 35,03 % par rapport à l’année précédente. Mais quelles sont les raisons qui expliquent cette dégringolade pour l’ancien leader de l’industrie automobile chinoise ? En fait, il y en a plusieurs. Tout d’abord, citons la chute des ventes des véhicules issus de la joint-venture formée avec General Motors.

Mais pas seulement, car le site chinois nous explique aussi que les soucis du groupe concernent également ses propres marques. En fait, seule ses coentreprises avec Volkswagen et Wuling, qui commercialise notamment la petite Hongguang Mini EV, sont relativement stables. Mais la situation n’est pas idéale non plus pour le groupe, qui doit faire face à une concurrence grandissante. En parallèle, BYD cartonne toujours, même si Tesla conserve encore son avantage dans le domaine des voitures électriques.

BYD Seagull // Source : BYD

Durant le 3ème trimestre, BYD a livré 1 134 892 voitures, dont 443 426 autos 100 % électriques. À titre de comparaison, la firme d’Elon Musk a atteint les 462 890 livraisons sur la même période, même si elle en a en fait produit pas moins de 469 796. Un écart qui devient de plus en plus faible entre les deux constructeurs, et ce même si BYD est désormais soumis aux droits de douane plus élevés en Europe et que ses voitures n’ont plus le droit au bonus écologique en France. De quoi espérer une fin d’année 2024 passionnante à suivre.