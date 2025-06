BYD va vous aider à réduire votre facture d’énergie avec cette fonctionnalité qui arrive en Europe

Désormais bien implanté en Europe, BYD veut aller encore plus loin. Le numéro 1 mondial de la voiture électrique va désormais proposer sa technologie de charge bidirectionnelle en Autriche, permettant d’alimenter sa maison avec la batterie de la voiture. On vous explique tout.

Crédit : BYD

Il y a encore cinq ans, vous ne connaissiez sans doute même pas l’existence de BYD. Et c’est tout à fait normal, car le constructeur chinois est arrivé au cours de l’été 2023 seulement en Europe. Depuis, ce dernier fait son bout de chemin, et c’est encore loin d’être terminé puisque la firme a de très grands projets pour le Vieux Continent.

Une nouvelle offre chez BYD

La firme de Shenzhen prévoit notamment d’ouvrir une usine pour produire ses voitures électriques en Hongrie. De plus, elle a également annoncé la création d’un centre de recherche & développement dans ce même pays. Sans parler des nombreux lancements, dont la petite Dolphin Surf qui chasse sur les terres de la Renault 5 E-Tech, avec son prix sous les 20 000 euros. Bref, BYD prépare une très grande offensive, encore jamais vue de la part d’un constructeur chinois.

Et voilà qu’en plus de lancer de nouvelles voitures électriques, la marque veut aussi proposer des services innovants. Le but ? Créer tout un écosystème autour de ses autos. Le constructeur vient ainsi d’annoncer dans un récent communiqué envoyé à la rédaction l’arrivée de la charge bidirectionnelle pour la toute première fois en Europe, dans le cadre d’un projet pilote. Mais malheureusement, ce n’est pas la France qui a été choisie, mais bien l’Autriche.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Cela n’est pas vraiment étonnant, car BYD vient de signer un partenariat avec l’entreprise autrichienne Voestalpine, qui deviendra son fournisseur principal d’acier pour son usine en Hongrie. Le lancement de la charge bidirectionnelle dans ce pays est sans doute un moyen de le remercier, mais aussi de consolider les relations avec ce dernier. Il faut savoir que le V2L (vehicule to load) est déjà disponible sur les voitures électriques de la marque. Celle-ci permet de recharger des objets directement via la prise de charge, grâce à un simple adaptateur.

Mais le constructeur va ici un peu plus loin. Car c’est désormais le V2H (vehicule to home) qui sera proposé en Autriche. Cette technologie permet en fait de brancher sa voiture électrique à sa maison, afin d’alimenter cette dernière. Cela se fait à l’aide d’une wallbox conçue pour cet usage, et il faut souscrire à une offre spécifique auprès du fournisseur d’énergie. Une fois que tout est en place, il est possible de recharger son auto pendant les heures creuses, puis d’alimenter sa maison lorsque l’électricité coûte plus cher ou en cas de défaillance du réseau.

Un développement rapide en Europe

Cette technologie permet de réduire considérablement ses factures énergétiques, à l’heure où le coût de l’électricité ne cesse d’augmenter. Cependant, il faut garder en tête que BYD n’est pas le seul à la proposer. C’est en effet aussi le cas de Renault avec sa R5 mais aussi de Volvo et son grand EX90. Et cette solution devrait encore continuer à se développer au fil des années. Et pour cause, le communiqué de la marque explique que « la moitié des clients s’enquièrent déjà de la disponibilité de la technologie V2H ».

Une donnée qui provient des concessionnaires de la marque. De plus, cette alternative permet aussi d’utiliser l’énergie solaire, qui peut être utilisée pour charger la voiture quand il fait beau. Puis, l’auto sert de batterie de stockage pour l’électricité, qui est ensuite réinjectée dans la maison. Il sera possible de faire fonctionner tous ses appareils électroménagers sans dépenser un centime. Pour l’heure, la firme chinoise ne précise pas encore la date à laquelle cette nouvelle charge bidirectionnelle sera disponible pour ses clients.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

On ne sait pas encore quels modèles seront compatibles, mais il y a de fortes chances pour qu’ils le soient tous. Avec cette annonce, BYD espère séduire encore plus les clients européens, alors que le constructeur a enregistré un taux de croissance de 200 %, voire plus dans cinq des plus grands marchés du continent. De plus, il avait dépassé Tesla en termes de ventes de voitures électriques sur ce marché au mois d’avril. Désormais, la marque veut accélérer les choses, en proposant des modèles abordables et en offrant des technologies pratiques.