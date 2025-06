« Il n’y a jamais eu en Europe une offensive comparable » : BYD sort l’artillerie lourde sur la voiture électrique et hybride

Lors du lancement britannique de la Dolphin Surf, un conseiller spécial de BYD s’est exprimé sur les objectifs de la marque en Europe. Entre offensive produit inédite, adaptation aux attentes locales et production en Hongrie, jamais BYD n’a été aussi offensive.

Usine BYD // Source : BYD

Cela fait désormais plusieurs mois que BYD ne cache pas son ambition pour l’Europe, voulant à tout prix devenir un acteur européen du secteur des voitures électriques et hybrides rechargeables.

Un appétit qui semble encore se développer : interrogé lors du lancement britannique de la Dolphin Surf, disponible en France dès 19 990 euros, le conseiller spécial de BYD pour l’Europe s’est montré pour le moins offensif.

Une gamme de plus en plus adaptée au marché européen

Repris par nos confrères d’Autocar, Alfredo Altavilla a ainsi précisé les ambitions de BYD pour notre continent. Cela commence par un déluge de nouveautés : « Je n’ai aucun mal à affirmer qu’il n’y a jamais eu en Europe une offensive produit comparable à celle menée par BYD », proclame-t-il, avec le lancement de « six modèles en moins d’un an », avant « une autre annonce importante après la pause estivale, et d’autres suivront d’ici la fin de l’année » ; de quoi « construire l’image d’une marque où la technologie ne s’arrête jamais ». Rien de moins.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Des modèles de plus en plus taillés sur mesure pour le marché européen, après plusieurs lancements largement critiqués par leur manque d’attrait pour les consommateurs locaux : « de plus en plus de modèles BYD seront spécifiques à cette région », puisque « la direction de BYD a clairement compris que pour jouer un rôle important en Europe, il faut disposer d’une gamme de produits dédiée. »

Reste à savoir si M. Altavilla pense à des voitures conçues par et pour l’Europe, ou à des adaptations de modèles déjà vendus en Chine – ce qui est le cas de la Dolphin Surf, version « européanisée » de la Seagull chinoise. Pour cela, BYD a annoncé la création d’un centre de Recherche & Développement en Hongrie, au même endroit que l’usine de production.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Et c’est cette usine qui devrait fortement aider à la démocratisation des BYD en Europe. Cette fabrication locale permettra de passer outre les surtaxes douanières visant les voitures électriques produites en Chine, mais aussi de pouvoir être techniquement éligible au bonus écologique en France. L’usine devrait être fonctionnelle fin 2025, et Autocar annonce que la Dolphin Surf y sera immédiatement produite – en parallèle, probablement, des autres petits modèles, comme l’Atto 2 ou la Dolphin.

Arrogance ou avertissement ?

But assumé : « Grâce à notre technologie et à la production localisée des modèles les plus importants, nous avons tout ce qu’il faut pour devenir l’un des principaux acteurs du marché », annonce le conseiller spécial. « Que ce soit le numéro un, l’un des trois grands ou l’un des cinq grands, peu importe, mais [BYD sera] l’un des principaux acteurs de la région. »

Voilà qui est dit. À quoi s’attendre ? Côté produits, l’arrivée de la marque premium Denza et d’ores et déjà officielle, mais l’exclusive Yangwang pourrait bien faire son apparition – pour une question d’image plus que de volume, évidemment.

En revanche, la gamme européenne de BYD pourrait allégrement piocher dans la foisonnante gamme chinoise ; la Seal 06 GT et le Sealion 06 semblent être calibrées pour notre marché, sans oublier les versions mises à jour des Seal, Atto 3 et Dolphin, toujours indisponibles en Europe.

N’oublions pas l’annonce officielle de l’arrivée de la recharge « mégawatt », capable de recharger la batterie de 10 à 70 % en 6 minutes sur les Tang L et Han L, et la volonté de proposer une version hybride rechargeable sur l’intégralité de la gamme en Europe – Dolphin Surf exceptée, par manque de nécessité – pour comprendre que la marque voit loin.

BYD Han L // Source : BYD

Au mois de mai, le cabinet Dataforce annonce que le BYD Seal U DM-i fut l’hybride rechargeable le plus vendu d’Europe, tandis que les ventes de la marque ont bondi de plus de 10 000 ventes par rapport à l’année précédente, avec un total de 13 580 voitures immatriculées.

Bref, et quand bien même BYD a moins immatriculé de voitures que Tesla en Europe le mois dernier (14 055 immatriculations 100 % électriques pour l’américain), nous n’avons manifestement pas fini d’entendre parler du géant chinois.