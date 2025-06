JBL sort l’artillerie lourde avec 5 nouvelles barres de son Dolby Atmos

La marque audio américaine présente cinq nouveaux modèles de barres de son intégrant des technologies exclusives comme l’AI SoundBoost et SmartDetail, promettant une expérience cinéma domestique inédite.

JBL Bar 1300MK2 // Source : JBL

Après Samsung, la maison mère et son renouvellement de sa barre de son haut de gamme HW-Q995F et la nouvelle HW-QS710F dotée d’un gyroscope pour s’installer aussi bien verticalement qu’horizontalement ainsi que Marshall, qui a dégainé sa toute première barre de son Heston 120, c’est au tout de JBL d’annoncer ses nouveautés sur ce segment de marché en forte croissance.

C’est ainsi une gamme complète de cinq barres de son avec ou sans caisson que la marque vient de présenter. D’après la marque, cette collection représente « la plus immersive et performante jamais proposée » par l’entreprise, s’appuyant sur des décennies d’expertise dans le domaine du son professionnel. Cette annonce intervient deux ans après la précédente génération lancée en 2023.

Une montée en gamme et des prix qui vont avec

La stratégie de JBL s’articule autour d’une montée en gamme assumée, avec des prix s’échelonnant de 400 à 1500 euros. Plus spécifiquement, il y a le modèle JBL Bar 300MK2, la Bar 500MK2, la Bar 800MK2, la Bar 1000MK2 et la version la plus aboutie, la Bar 1500MK2.

JBL Bar 1300MK2 // Source : JBL

Selon le fabricant, chaque modèle intègre des technologies exclusives développées par Harman, maison-mère de JBL, notamment la nouvelle génération MultiBeam 3.0 et l’introduction de l’intelligence artificielle dans l’optimisation sonore. Ainsi, cette dernière constitue le socle commun de cette gamme, permettant de recréer un environnement sonore surround à partir d’une seule barre de son.

En outre, tous les modèles sont dotés de la fonction SmartDetail, une technologie qui analyse et restitue les nuances sonores les plus subtiles, du simple bruit de pas, d’insectes, de vent jusqu’aux craquements de plancher. La technologie PureVoice 2.0 complète cet arsenal technologique, disponible sur les 5 modèles, en optimisant automatiquement la clarté des dialogues selon le contexte sonore ambiant.

Cette fonctionnalité veut répondre à une problématique récurrente des utilisateurs qui doivent constamment ajuster le volume entre les scènes d’action et les passages où il y a des dialogues.

JBL Bar 1000MK2 // Source : JBL

Autres points communs des JBL Bar 2025, la présence du Wi-Fi, du Bluetooth, de la technologie AirPlay 2, du Google Cast ainsi que de la compatibilité Roon Ready, Spotify Connect et Tidal Connect. Toutes les barres de son s’interfacent avec l’application JBL One App pour gérer les spécificités de chacune, optimiser le son et accéder aux services de streaming haute résolution, le cas échéant.

Vous prendrez bien un peu d’IA ?

Comme de plus en plus de modèles de barres de son, JBL a intégré une pincée d’intelligence artificielle au sein de la technologie AI SoundBoost. Celle-ci est là pour maintenir la puissance des basses sans distorsion, même à volume élevé.

Chacune ses spécificités et jusqu’à 2470W de son !

La Bar 1300MK2 trône au sommet de cette nouvelle gamme avec sa configuration 11.1.4 canaux et sa puissance de 2470W. Ce modèle premium intègre un caisson de basses équipé de double subwoofers de 20 cm installés en « push-to-push » et deux enceintes Bluetooth détachables pour les sons surround et, plus original, permettant aussi une utilisation nomade dans toute la maison. De cette manière, vous pouvez emporter l’une des enceintes dans la cuisine et continuer à suivre l’action du match ou du film depuis une autre pièce, sans en perdre une miette.

JBL Bar 1300MK2 // Source : JBL

Notez la présence de six haut-parleurs orientés vers le haut (4 pour la barre et 1 pour chaque enceinte surround) afin de garantir une expérience Dolby Atmos et DTS:X authentique.

JBL Bar 1300MK2 // Source : JBL

La Bar 1000MK2 propose une configuration 7.4.1 canaux avec 960W de puissance. Elle conserve des haut-parleurs dirigés vers le plafond et des enceintes détachables (mais pas Bluetooth comme sur la Bar 1300MK2 donc pas « déplaçables » dans une autre pièce). Elle est accompagnée d’un caisson embarquant un subwoofer de 25 cm de diamètre. Elle est aussi compatible Dolby Atmos et DTS:X.

JBL Bar 1000MK2 // Source : JBL

Les modèles Bar 800MK2, Bar 500MK2 et Bar 300MK2 complètent la gamme en proposant des compromis adaptés aux espaces plus restreints. La Bar 800MK2 conserve les enceintes détachables, mais propose uniquement du Dolby Atmos virtuel (sans haut-parleurs vers le haut), tandis que les modèles 500MK2 et 300MK2 abandonnent cette fonctionnalité au profit d’une approche plus traditionnelle.

JBL Bar 800MK2 // Source : JBL

Les Bar 800MK2 et Bar 500MK2 sont associés au même caisson que la Bar 1000MK2, avec le subwoofer de 10 pouces.

JBL Bar 500MK2 // Source : JBL

La Bar 300MK2, modèle d’entrée de gamme, fait l’impasse sur le caisson de basses externe, limitant son impact dans les graves.

JBL Bar 300MK2 // Source : JBL

Disponibilité et prix des barres de son JBL Bar MK2

Les modèles JBL Bar 1000MK2, Bar 800MK2, Bar 500MK2 et Bar 300MK2 seront disponibles dès juin 2025 aux tarifs respectifs de 1150, 900, 650 et 400 euros environ. La Bar 1300MK2, modèle haut de gamme de la collection, sera commercialisée à partir de septembre 2025 au prix de 1500 euros.