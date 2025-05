Alors que les ventes de Tesla sont en chute libre en Europe, le constructeur propose une offre alléchante sur sa nouvelle Model Y restylée. La voiture électrique est accessible en location à partir de 349 euros par mois grâce à un taux vraiment réduit. Et une offre de crédit avec un taux à moins de 3 % est également proposé.

Si vous suivez l’actualité automobile, vous savez que la situation de Tesla est loin d’être au beau fixe. Et pour cause, le constructeur traverse une crise sans précédent, puisqu’il fait face à un fort désamour de la part des clients. Cela en raison de sa gamme jugée vieillissante, mais aussi en raison des prises de position polémiques de son patron Elon Musk.

Une nouvelle offre commerciale

Résultat, les ventes sont en chute libre en Europe. Et cela pendant que BYD cartonne, au point d’avoir dépassé la firme américaine sur l’ensemble du premier trimestre. Et forcément, cela a du mal à passer auprès de Tesla, qui veut agir pour revenir sur de bons rails. Si l’entreprise avait annoncé vouloir cesser les baisses de prix, notamment sur sa Model Y, la situation semble l’avoir fait revoir ses plans. Le SUV électrique profite d’une offre promotionnelle aux États-Unis et en Europe depuis peu.

Ce dernier bénéficie d’un taux d’intérêt réduit en location avec option d’achat, comme l’explique le site Electrek. Et bonne nouvelle, le constructeur basé au Texas propose la même chose en France. C’est ce qu’il annonce dans un communiqué tout juste publié, alors que l’offre est déjà disponible sur le configurateur en ligne. Mais de quoi s’agit-il ? Concrètement, vous pouvez bénéficier d’un taux d’intérêt particulièrement avantageux si vous optez pour une Model Y en LOA. Dans ce cas, le taux est de seulement 1,99 %, contre près de 8 % il y a encore quelques jours.

Source : Tesla

Alors que les taux de crédits immobiliers peinent à passer sous la barre des 3 % en France, un taux de crédit (puisqu’une location est un genre de crédit) à moins de 2 % est réellement une bonne affaire. Cela fait économiser environ 4 000 euros sur le montant du crédit.

Cette offre est également valable pour toutes les Tesla Model 3. Avec ces offres, Tesla rogne clairement sur sa marge.

Il est possible de rouler au volant du SUV électrique à partir de 349 euros par mois. Un tarif qui est valable pour une offre sur 36 mois, avec un premier loyer majoré de 8 280 euros. Cela avec un kilométrage annuel limité à 10 000 kilomètres. Cependant, sachez que le taux d’intérêt réduit est valable quelle que soient la durée du contrat et le montant de l’apport. Tesla demande cependant que ce dernier soit de 2 000 euros minimum qui sera couvert par le montant du bonus écologique.

Et surtout, toutes les versions de la Model Y sont disponibles avec cette offre intéressante. Si la déclinaison Propulsion reste la moins chère, il est aussi possible d’opter pour la variante Grande Autonomie Propulsion. Celle-ci est disponible à partir de 399 euros par mois, sur 36 mois avec un premier loyer majoré de 7 970 euros. Enfin, la version la plus haut de gamme Grande Autonomie Transmission Intégrale est accessible à partir de 449 euros par mois. Cette fois-ci, le premier loyer est affiché à 9 150 euros, pour une durée identique.

Une volonté de repartir de l’avant

Il faut cependant savoir que ce taux très bas n’est valable que pour une location avec option d’achat réduite. Si vous préférez opter pour un crédit classique, celui-ci passe à 2,99 % sur 72 mois, ce qui semble moins intéressant, mais qui reste un très bon taux. À titre de comparaison, Boursorama (réputé pour ses bons taux), propose un taux à 4,6 % sur un projet équivalent.

Le constructeur souhaite en effet plutôt inciter les automobilistes à jeter leur dévolu sur la LOA. Néanmoins, il ne précise pas le taux d’intérêt pour l’alternative LOA élevée, qui permet de payer moins cher chaque mois. Avec cette solution, la Model Y ne coûte que 320 euros par mois dans sa version d’entrée de gamme.

Et cela avec un apport de 8 075 euros, pour une durée de 36 mois et 10 000 kilomètres par an. Dans ce cas, la voiture vous coûtera au total 50 416 euros si vous la rachetez à la fin du contrat. Ce qui est plus élevé que les 47 225 euros si vous préférez l’offre de LOA réduite. Cela reste tout de même plus avantageux d’acheter comptant le SUV électrique, qui démarre à partir de 45 320 euros. À noter que celui-ci est éligible au bonus écologique.

Avec cette offre, Tesla espère désormais faire repartir ses ventes à la hausse. Et ce alors que les chiffres sont très mauvais, à tel point que le constructeur a été absent du top 10 en France au mois d’avril. Le classement avait été dominé par la nouvelle Renault 5 E-Tech et le Scénic. Cependant, le constructeur américain ne semble pas trop s’alarmer, et ce pour une raison bien particulière comme nous l’avions expliqué dans un précédent article.