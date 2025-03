Les ventes de Tesla continuent de s’effondrer dans le monde : pourquoi Elon Musk n’y est peut-être pour rien

Subissant de plein fouet une crise de grande ampleur, Tesla continue d’enregistrer de fortes chutes de ses ventes. En Allemagne, les immatriculations de ses voitures électriques ont même dégringolé de 70 % en février, tout comme en Chine. Mais attention, car ce n’est pas forcément à cause d’Elon Musk.

Le marché automobile n’est pas au mieux de sa forme, c’est un fait. Et si les voitures électriques sont particulièrement touchées, elles ne sont pas responsables de cette crise. Tous les constructeurs ne sont par ailleurs pas logés à la même enseigne, et certains s’en sortent mieux que d’autres. On pense notamment à BYD, dont les ventes en Europe ont grimpé en ce début d’année.

Tesla continue sa chute

Si la firme chinoise reste le numéro 2 mondial de la voiture électrique, elle talonne plus que jamais Tesla. Et pour cause, la situation de la marque américaine est bien différente. En 2024, cette dernière a vendu un peu plus d’1,7 million de véhicules. Et pour la première fois, ce chiffre est en baisse par rapport à l’année précédente. Une nouvelle qui marquait les prémices d’une grande crise pour l’entreprise dirigée par Elon Musk. Car cette dernière subit actuellement un vrai désamour de la part des clients.

C’est ce que confirme une nouvelle fois le site américain Bloomberg. Celui-ci nous informe que Tesla a enregistré le niveau de livraisons le plus bas en Chine depuis deux ans et demi. Ces dernières ont dégringolé de 49 % en février 2025 par rapport à la même période en 2024. Ce ne sont alors que 30 688 voitures qui ont été vendues le mois dernier. Et malheureusement, ce n’est pas mieux en Europe, bien au contraire.

Crédit : Bloomberg

Comme le rapporte Electrek, les immatriculations de Tesla ont chuté de 43,5 % au mois de février par rapport à 2024. En France, cette baisse est de l’ordre de 44,4 % en un an, mais c’est encore pire chez certains de nos voisins. Le record revient à l’Allemagne, où le constructeur américain a enregistré une dégringolade catastrophique de 70,6 %. Ainsi, ce ne sont que 1 429 voitures neuves qui ont été vendues outre-Rhin en février 2025, contre plus de 6 000 l’année dernière. Il n’y a en fait qu’au Royaume-Uni que les immatriculations ont grimpé.

Et la hausse reste tout de même assez faible, puisqu’elle n’est que de 7,7 %. Cette tendance à la baisse confirme les prévisions pour l’année 2025. D’après les estimations, Tesla devrait livrer seulement 359 000 véhicules au cours du premier trimestre, soit une chute de 7 % par rapport à la même période en 2024. Et jusqu’à 27 % de moins qu’au trimestre précédent, où la firme avait enregistré 495 570 livraisons dans le monde entier. La chute devrait donc être rude pour le constructeur.

De nombreux facteurs

Mais alors, qu’est-ce qui peut bien expliquer cette situation très inquiétante pour le constructeur basé au Texas ? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, est que l’on note que la chute des livraisons coïncide avec le lancement de la nouvelle Model Y restylée. Or, les usines ont dû être mise à jour, ce qui a entraîné un ralentissement de la production. Cela s’est logiquement répercuté sur les chiffres de vente. Mais ce n’est pas la seule raison qui explique cette chute historique pour Tesla.

Celle-ci peut également être lié aux prises de position polémiques d’Elon Musk. Un récent sondage avait d’ailleurs confirmé cela, prouvant que le constructeur divisait profondément l’Amérique. Mais pour en être sûr, il faudra attendre le mois de mars, qui sera le premier mois complet avec les livraisons des premières Model Y restylées.

Aujourd’hui, la marque doit faire face à une vague de protestations, et même d’actes de vandalisme contre ses voitures, ses concessions ainsi que ses Superchargeurs. De nombreux clients ont même décidé de revendre leur auto, quand d’autres ont annulé leur commande après les récentes prises de parole du PDG de Tesla.

Enfin, on peut également citer la baisse des immatriculations du Cybertruck, qui est aujourd’hui de plus en plus délaissé par les acheteurs. Bien sûr, le constructeur fait aussi face à une concurrence de plus en plus forte, notamment de la part des marques chinoises. L’offre est en effet aujourd’hui très vaste sur le marché de la voiture électrique. La marque américaine n’est donc plus en situation de monopole, loin de là. Espérons que l’effet de la nouvelle Model Y se fasse enfin ressentir et que l’entreprise fasse remonter ses ventes au cours des prochains mois…