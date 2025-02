Une baisse historique des livraisons de Tesla en 2025 ? Les prévisions sont mauvaises

Les livraisons de Tesla dégringolent ce trimestre, on s’attend à un retour en arrière de plus de deux ans. Que se passe-t-il ?

Les livraisons de voitures de Tesla devraient dégringoler ce trimestre à un niveau qu’on n’a pas vu depuis plus de deux ans. Oui, vous avez bien lu, on parle d’un retour en arrière jusqu’en 2022 pour trouver des chiffres aussi bas. Alors, que se passe-t-il chez Tesla ? Est-ce juste un petit coup de mou ou un signal d’alarme pour les actionnaires ?

D’après les dernières estimations, relayées par Electrek, Tesla pourrait livrer environ 359 000 véhicules au premier trimestre 2025. Pour vous donner une idée, c’est 7 % de moins qu’à la même période l’année, et carrément 27 % de moins que le trimestre précédent.

Les marchés de prédiction

Pour comprendre ce qui se trame, il faut jeter un œil aux marchés de prédiction. Si vous n’en avez jamais entendu parler, imaginez une sorte de pari géant où des gens mettent de l’argent sur ce qu’ils pensent qu’il va se passer – ici, le nombre de Tesla livrés. Ces plateformes, comme Kalshi, sont devenues ultra-populaires, notamment pendant les dernières élections américaines. Aujourd’hui, elles s’attaquent à tout : le sport, la politique, et même les performances des entreprises.

Kalshi, par exemple, un déjà vu un demi-million de paris sur les livraisons trimestrielles de Tesla. Leur verdict ? 359 000 voitures. Pas mal comme boule de cristal, non ? Ces marchés fonctionnent un peu comme une bourse : plus les gens mettent sur un résultat, plus il gagne en crédibilité. Et là, ils annoncent une baisse qui fait grimer des dents. Mais pourquoi Tesla, qui semblait intouchable, se retrouve dans cette situation ?

La réponse tient en partie à une conjoncture compliquée. En Europe, les ventes de Tesla ont littéralement plongé, avec une chute de 50 % ce trimestre. En Chine, qui est un marché clé pour le constructeur, c’est un peu moins catastrophique, mais les ventes baissent quand même légèrement par rapport à 2024. Et puis, il y a les États-Unis, l’élément mystère. Les chiffres y sont plus flous, mais c’est clairement là que tout va se jouer pour limiter la casse.

Un retour en arrière de deux ans : que s’est-il passé ?

Pour trouver un trimestre aussi « léger » en livraisons, il faut remonter au troisième trimestre 2022. À l’époque, Tesla livrait moins de 360 ​​000 véhicules, et c’était encore une période de croissance folle pour l’entreprise. Depuis, Elon Musk et son équipe ont habitué les marchés à des chiffres toujours plus impressionnants. Alors, voir les compteurs redescendre à ce niveau, ça surprend. Est-ce que la demande pour les voitures électriques ralentit ? Est-ce que la concurrence devient trop grossière ? Ou est-ce juste un problème de logistique temporaire ?

Côté actionnaires, la question qui brûle les lèvres, c’est : faut-il paniquer ? Pas nécessairement. Tesla a déjà traversé des tempêtes avant de rebondir. Mais cette baisse pourrait signaler un changement de dynamique. Les marchés adorent la croissance, et là, ils risquent de froncer les sourcils. Reste à voir si les chiffres définitifs, qui tomberont dans quelques semaines, confirment cette tendance ou si Tesla nous réserve une surprise. En attendant, on garde un œil sur les États-Unis, où tout pourrait basculer.

Tout va se jouer avec la nouvelle Model Y, qui vient tout juste d’arriver sous trois formes différentes sur le store de la marque.