Voici comment les batteries des voitures électriques Tesla vieillissent après 320 000 km

Dans son Impact Report 2024, Tesla a publié des données de dégradation montrant que les batteries des Model 3 et Model Y conservent en moyenne 80 % de leur capacité après 200 000 miles (environ 320 000 km). Une démonstration fondée sur plus d’une décennie d’analyses de ses voitures électriques, destinée à rassurer sur la durabilité réelle des cellules utilisées.

Tesla Model 3

Tesla fait figure de pionnier des véhicules électriques à grande échelle. Depuis plus de 10 ans, le constructeur est présent en Europe, en Amérique ou encore en Chine, distribuant ses modèles électriques. Avec les Model 3 et Model Y, on a observé une véritable accélération des ventes de Tesla. Et ces deux modèles ont permis aussi de vérifier la fiabilité des voitures électriques, notamment sur le vieillissement des batteries qui, bonne nouvelle, résistent bien aux kilomètres.

Encore plus de 80 % de capacité après 300 000 km

Dans cette partie Environment du document Impact Report 2024, Tesla répond à ses clients demandant : « Devrai-je remplacer la batterie de mon véhicule ? ». Et selon le constructeur, la réponse est non.

Car même après avoir dépassé 200 000 miles (environ 320 000 km), soit la fin de vie d’un véhicule aux États-Unis selon les estimations de Tesla (contre 240 000 km en Europe, toujours selon estimations), les batteries des Model 3 et Model Y gardent encore 80 % de leur capacité, et ce peu importe le type de chimie utilisée. Tesla informe que les cellules de batterie peuvent changer d’un marché à l’autre.

Page 37 du Tesla Impact Report 2024 // Source : Tesla

80 €* offerts ​+ un compte, une carte, une assurance moyen de paiement gratuits Visa Origin, Visa Classic ou Visa Premier avec assurance et assistance complètes pour vous et votre famille : choisissez la carte qui s’adapte à vos besoins, gratuitement pendant 1 an avec l’offre Esprit Libre* pour toute 1ère ouverture de compte en ligne.

Cette durée de vie d’environ 320 000 km pour les Tesla aux États-Unis place la marque au sommet des constructeurs de voitures électriques les plus fiables. De son côté, la revue Nature avait publié en février dernier un classement des voitures à la plus importante longévité (basé sur la Grande-Bretagne), en atteignant une distance médiane de 328 552 km pour les Tesla, De quoi surpasser Hyundai, Nissan, Kia et Mercedes avec un kilométrage médian compris entre 137 416 et 217 000 km.

Le bon vieillissement des batteries : un enjeu environnemental

Dans son document, Tesla reconnaît que la production de batteries pour véhicules est polluante, pouvant générer plus de 6 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Il y a donc un enjeu important sur la durée de vie des batteries pour réduire l’impact carbone d’une voiture électrique.

Batterie Tesla avec cellules 4680

En assurant une bonne durabilité des batteries, Tesla contribue à réduire la pollution liée à la production de voitures électriques. Car même si la pollution générée par la production de batteries reste importante, avoir une batterie résistant bien au vieillissement permet d’abaisser la pollution générée par la voiture au global, de sa production à sa destruction.

Des résultats plus pessimistes que les autres années ?

En se basant sur le même type de rapport de Tesla, dans sa version 2023, on vous annonçait l’année dernière que les Model 3 et Y perdaient 15 % de leur capacité au bout de 320 000 km. Tesla était alors plus optimiste ? Que s’est-il passé pour que les résultats soient moins bons cette année ?

De notre côté, on pense que la méthode de calcul du rapport a changé. L’année dernière, Tesla présentait un graphique concernant les Tesla Model 3 et Y Long Range, celles dotées de la plus grande autonomie. Cette année, Tesla semble avoir fait la synthèse de toutes les versions de Model 3 et Model Y.

Dans ces conditions, il est normal de voir une dégradation des résultats puisque les batteries sont différentes, les usages aussi. Il serait alors intéressant d’avoir les résultats du vieillissement version par version afin de voir laquelle peut offrir la meilleure longévité de la batterie.