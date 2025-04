Tesla confirme l’arrivée prochaine de voitures électriques plus abordables : faut-il vraiment y croire ?

Si certaines sources affirmaient que Tesla avait décidé de reporter le lancement de voitures électriques plus abordables, la firme les dément. Lors de la présentation de ses résultats, et comme depuis un an, le constructeur confirme maintenir ses plans pour un lancement en 2025.

Source : Tesla

Tesla traverse une zone de turbulences, mais cela ne semble pas trop l’affecter pour le moment. Le constructeur subit un fort désamour, couplé à un boycott orchestré à la suite des prises de positions polémiques d’Elon Musk. De plus, certains de ses modèles peinent à séduire, comme le Cybertruck dont les ventes se sont effondrées. Mais pas de quoi inquiéter Elon Musk.

Pas de report au programme

Ce dernier est même accusé d’aggraver la crise, alors que certains employés de la marque tirent la sonnette d’alarme. Mais si la firme continue de perdre de l’argent et de voir le cours de ses actions chuter, elle tient bon. À vrai dire, elle continue même de travailler au lancement de prochains modèles, quelques mois après la présentation de la Model Y restylée. Cette dernière devait initialement avoir le droit sous peu à une version plus abordable que l’actuelle entrée de gamme.

Pour mémoire, celle-ci démarre à partir de 44 990 euros en France, ce qui reste raisonnable surtout qu’elle est éligible au bonus écologique. Mais voilà que l’agence de presse britannique Reuters affirmait que cette nouvelle version serait finalement reportée. Même chose pour le lancement d’une Model 3 simplifiée, et donc moins chère également. Un coup dur pour ceux qui étaient intéressés par ces alternatives plus avantageuse financièrement. Cependant, tout n’est pas perdu, bien au contraire. C’est en effet ce que confirme Tesla.

Tesla Model 3 Performance // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Dans le document de présentation de ses résultats pour le premier trimestre 2025, la firme a glissé un passage particulièrement intéressant. Elle confirme que « les projets de nouveaux véhicules, notamment des modèles plus abordables, sont en bonne voie pour un démarrage de la production au premier semestre 2025 ». Une très bonne nouvelle, alors que Reuters affirmait que rien ne serait prévu avant le troisième trimestre de cette année, voire même début 2026. Pour mémoire, le plan initial prévoyait une arrivée dès le premier semestre 2025.

Il convient tout de même de prendre des pincettes, car on sait à quel point Tesla a tendance à prendre du retard, comme c’est le cas avec le Roadster. Pour mémoire, celui-ci avait été dévoilé sous forme de concept-car en 2017 et la version de série était prévue pour 2020. Cinq ans plus tard, le cabriolet ultra sportif n’est toujours pas visible sur les routes, et ce n’est sans doute pas prêt d’arriver pour le moment. Rappelons également que le passage sur les voitures abordables est présent mot pour mot depuis plusieurs éditions des résultats de Tesla.

Une augmentation des volumes

Mais revenons à ces futurs modèles promis par Tesla. Pour le moment, le constructeur ne donne pas d’informations précises sur leur identité, mais il pourrait donc logiquement s’agir des Model 3 et Model Y plus abordables. À moins que la firme ne travaille aussi au lancement de la très attendue hypothétique Model 2 ? Celle-ci avait été mise de côté au profit du Cybercab autonome, mais elle pourrait très bien finir par faire son arrivée dans la gamme. Celle-ci devrait afficher un tarif plus abordable que les 39 990 euros de la Model 3.

De quoi relancer les ventes de la marque ? Sans doute, comme le confirme le document de Tesla. Celui-ci souligne que les nouveaux véhicules « utiliseront des éléments de la plateforme de nouvelle génération ainsi que des éléments de nos plateformes actuelles ». De plus, ils seront « produits sur les mêmes chaînes de fabrication que notre gamme actuelle de véhicules ». Selon le constructeur, « Cette approche permettra moins de réduire les coûts que prévu, mais nous permettra d’augmenter prudemment nos volumes de véhicules ».

Tesla Cybercab // Source : Robin Wycke pour Frandroid

L’entreprise vise à atteindre une capacité maximale de trois millions de véhicules produits par an au sein de ses usines. Ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport à 2024. Une fois cet objectif atteint, Tesla pourrait investir dans de nouvelles lignes d’assemblage. Enfin, elle précise que la production du Cybercab en grande série est prévue pour l’année 2026, sans donner plus de détails pour le moment.