Tesla dévoile enfin la nouvelle Model Y : voici les nouveautés, photos et autonomie

Tesla vient d’officialiser la nouvelle Model Y restylée, aussi appelée Juniper par les rumeurs. Pour le moment, elle est uniquement commercialisée en Chine, mais voici à quoi le nouveau SUV de Tesla ressemble.

Nouvelle Tesla Model Y (2025)

La nouvelle Tesla Model Y restylée vient enfin d’être officialisée par le constructeur américain en Chine. L’occasion de voir le design final, même si les photos volées se sont multipliés ces derniers jours, laissant apercevoir le dessin de cette nouvelle voiture électrique.

Un tout nouveau design

Comme on peut le voir, la face avant est métamorphosée, grâce à l’immense bande LED qui sert de feu de jour et qui se prolonge sur les phares, eux-aussi à LED. Contrairement à ce que les rumeurs annonçaient, on ne trouve pas de LED dans la partie basse du pare-choc, avec de simples entrées d’air verticales, qui apporte du dynamisme à la voiture.

À l’arrière, c’est la même histoire : Tesla a repris la base de la Model Y, en échangeant les anciens phares par une immense barre LED. Le rendu final est vraiment intéressant. Mais le rendu global de cette nouvelle Tesla nous fait clairement penser à certaines voitures chinoises, à l’image de l’Onvo L60 par exemple ou la Xpeng G7.

Le diffuseur arrière est plus proéminent, ce qui donne un aspect plus dynamique au véhicule.

Sur le côté, il n’y a pas vraiment de nouveautés en termes de design, hormis les jantes et enjoliveurs. En version 19 pouces, les enjoliveurs ont un nouveau design, un peu plus aérodynamique visuellement. En version 20 pouces, étrangement, la nouvelle Model Y reprend les jantes de la Model 3 (la berline) alors que l’ancienne avait des jantes au dessin spécialement pensées pour le SUV.

Les nouvelles jantes 20 pouces et le dessin modifié donnent un peu l’impression d’avoir à faire à une Tesla Model X plus compacte.

Un habitacle mis à jour également

À l’intérieur, Tesla a repris la recette de la nouvelle Model 3. C’est-à-dire le nouveau volant, la suppression des commodos (clignotants et essuies glaces), la nouvelle console centrale, la LED RGB qui éclair l’ensemble de l’habitacle et enfin le petite écran au milieu pour les places arrière.

La nouvelle Model Y propose également un nouvea ucoloris en Chine : un bleu clair. Il est aussi possible de l’acheter en noir, gris Quicksilver, rouge et blanc.

Autonomie en hausse

L’autonomie de la nouvelle Tesla Model Y augmente avec cette amélioration. La Chine annonce 559 km d’autonomie CTLC en Propulsion et 719 km pour la grande batterie.

Le site australien annonce quant à lui, 466 km d’autonomie WLTP en Propulsion et 551 km en Transmission Intégrale. Mais attention, il s’agit ici des jantes de 20 pouces, car les 19 pouces, moins gourmandes en énergie (d’environ 8 %), ne sont pas disponibles en Australie.

On peut donc s’attendre à environ 500 km d’autonomie en Europe en Propulsion et 600 km en Grande Autonomie, contre 455 et 565 km sur la version actuelle.

Prix et disponibilité

La nouvelle Tesla Model Y est déjà disponible à la commande en Chine à partir de 291 500 yuans (environ 38 600 euros) en version propulsion, et 331 500 yuans (environ 43 900 euros) en version transmission intégrale. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de mars 2025.

Pour le moment, en Europe et aux États-Unis, la nouvelle Tesla Model Y n’est pas disponible, l’ancienne est toujours proposée à la commande. La raison est simple : l’usine de Shanghai produit les voitures destinées aux marchés asiatiques. En Europe, c’est l’usine de Berlin en Allemagne qui produit les véhicules destinées au Vieux Continent. Il faudra donc attendre que l’usine allemande démarre la production de la nouvelle Model Y, dans quelques semaines sûrement.

C’était déjà le cas avec la Tesla Model 3 restylée, qui avait d’abord été produite en Chine, avant d’être également produite aux États-Unis quelques semaines plus tard.