On a enfin une date pour l’arrivée de la nouvelle Tesla Model Y, et c’est pour bientôt

Selon certains bruits de couloirs, le lancement de la nouvelle Tesla Model Y serait prévu dès le mois de janvier 2025. Sa production aurait déjà démarré, sur la même ligne d’assemblage que l’actuelle version au sein de l’usine de Shanghai.

Illustration du Tesla Model Y Juniper // Source : Sugar Design

Alors qu’elle s’apprête à faire une belle année 2024, malgré la concurrence chinoise particulièrement forte, Tesla continue de se battre pour conserver sa première place mondiale face à BYD. Cela n’est pas évident, car la firme accuse une baisse de ses ventes en Europe depuis le début d’année.

Une nouvelle version sous peu

Son modèle-phare, la Model Y a même perdu sa couronne au mois d’octobre et se place sur la 2ᵉ marche du podium derrière le Skoda Enyaq. Mais pas question pour la firme américaine de se laisser abattre, bien au contraire. Car elle a plus d’un tour dans son sac pour rester devant ses rivaux, et cela devrait notamment passer par l’arrivée d’un nouveau modèle. Outre le Cybercab récemment dévoilé, Tesla travaille également sur une nouvelle version de son SUV électrique.

Il ne s’agit pas simplement de la variante sept places qui est arrivée en France au mois d’octobre, mais bien d’une mouture totalement inédite. Celle-ci est actuellement connue sous le nom de Model Y Juniper, et elle commence à se faire attendre. Des photos volées avaient déjà été publiées cet été, montrant un exemplaire encore lourdement camouflé, bien que le constructeur n’ait quant à lui fait aucune déclaration officielle pour le moment. Le mois dernier, nous annoncions pourtant que la production aurait déjà démarré.

Usine Tesla de Shanghai // Source : Tesla

De nombreux indices laissent en effet penser que c’est bien le cas, et voilà qu’un nouveau vient d’être dévoilé. Celui-ci nous vient du site chinois ItHome, qui nous informe que la Tesla Model Y restylée sera officiellement lancée très bientôt, dès le mois de janvier 2025. Une arrivée imminente, donc, pour cette nouvelle mouture, qui sera assemblée dans un premier temps au sein de la Gigafactory de Shanghai, en Chine, la plus productive de la marque.

Selon la source, cette nouvelle version serait d’ores et déjà fabriquée en parallèle de l’actuelle, sur la même chaîne de production. Pour mémoire, cette dernière est assemblée dans l’Empire du Milieu depuis plus de trois ans déjà, mais elle est aussi produite aux États-Unis pour le marché local et en Europe dans la Gigafactory de Berlin. Ce qui lui permet d’ailleurs d’avoir toujours le droit au bonus écologique en France, et d’échapper à la hausse des droits de douane en Europe.

Que sait-on déjà ?

Si Elon Musk avait été clair en annonçant qu’il n’y aurait pas de nouvelle version en 2024, une arrivée en 2025 est donc tout à fait plausible. D’ailleurs, ItHome souligne que Tesla propose une grosse remise de 10 000 yuans (environ 1 300 euros) sur la Model Y, si la commande est effectuée d’ici à la fin du mois de décembre. L’Europe est également bien dotée, avec un an de charge offerte sur son réseau de Superchargeurs, ce qui laisse supposer que le constructeur essaie d’écouler ses stocks avant l’arrivée de la nouvelle variante Juniper.

La dernière fuite d’une Tesla Model Y

À quoi doit-on s’attendre ? Pour l’heure, on ne sait pas encore grand-chose à son sujet, mais tout laisse penser que cette déclinaison hériterait en fait des améliorations qui avaient été apportées à la Model 3 restylée l’an dernier. Cela devrait passer par un style revu, avec l’arrivée de nouveaux feux et d’un bouclier avant redessiné. À bord, les changements pourraient se caractériser par un nouvel éclairage d’ambiance et un volant retravaillé. Le confort pourrait être amélioré avec des sièges chauffants et ventilés de série, entre autres.

En ce qui concerne la fiche technique, il faudra sans doute s’attendre à une augmentation de l’autonomie, qui culmine actuellement à 600 kilomètres selon le cycle WLTP. Cela grâce notamment à un Cx (coefficient de traînée) en baisse, comme sur la berline. En revanche, la capacité de la batterie devrait quant à elle rester inchangée. S’il est à peu près certain que cette version Juniper restera produite en Europe pour nos marchés, reste à savoir la date à laquelle la production démarrera.