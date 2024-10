Contre toute attente, Tesla est en train de faire une fin d’année exceptionnelle

Malmené par les constructeurs chinois, Tesla renoue avec le succès et affiche des résultats supérieurs aux estimations pour le 3e trimestre. Cela notamment grâce à des marges en hausse, tandis que la firme prévoit une augmentation des livraisons cette année.

Tesla fait partie de ces entreprises dont la croissance a toujours été plus ou moins en dent de scie. Et cela se poursuit encore aujourd’hui, même si sa situation s’est très nettement stabilisée par rapport à quelques années auparavant.

Des résultats en nette hausse

En effet, on se rappelle que le constructeur, fondé en 2003, avait frôlé la faillite juste avant le lancement de sa Model 3, et que c’est justement la berline abordable qui l’avait sauvé de justesse. Puis, le succès de la Model Y avait permis à la marque de connaître enfin la rentabilité, et devenir réellement stable. Mais tout n’est pas non plus parfait pour la firme d’Elon Musk, qui a aussi traversé pas mal de zones de turbulences au cours des dernières années.

On se rappelle qu’en fin d’année 2022, la situation de Tesla était très inquiétante en Chine, et que les experts prévoyaient qu’elle se ferait fortement chahuter à cause de la concurrence chinoise. C’est exactement ce qu’il s’est passé, et l’entreprise avait accusé une très forte baisse de ses ventes, que ce soit dans l’Empire du Milieu mais aussi en Europe. Mais où en est le constructeur à présent ? Et bien justement, ce dernier vient de publier ses résultats du 3e trimestre.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Et contre toute attente, ces derniers sont très bons, voire excellents. La firme basée au Texas a affiché un chiffre d’affaires colossal de 25,2 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport à l’an dernier. Le numéro 1 mondial de la voiture électrique a surtout enregistré 2,17 milliards de dollars de bénéfice. Un chiffre qui grimpe de 17 % en un an. Il s’agit du meilleur résultat de ventes du constructeur, hormis le trimestre précédent avec un chiffre d’affaires de 25,5 milliards de dollars.

Une très bonne nouvelle pour la marque, talonnée par le géant BYD tout juste devenu numéro 1 de la voiture zéro-émission (à l’échappement) en Chine. Le constructeur américain a également fait flamber sa marge, affichée à 10,8 %, ce qui a largement contribué à ses bénéfices particulièrement élevés au cours du 3e trimestre. Le site Electrive précise que la dernière fois que Tesla affichait une marge à deux chiffres remonte au premier trimestre 2023. Il y a bien plus d’un an donc.

Tesla serein pour l’avenir

Qu’est-ce qui explique ces très bons résultats pour la firme, qui vient d’officialiser l’arrivée de sa recharge sans fil ? En fait, il y a plusieurs facteurs. Tout d’abord, la baisse des coûts de production de ses voitures, qui s’explique par la chute du cours du lithium ainsi que par des méthodes plus économiques. C’est ce qu’avaient plébiscité les ingénieurs de Toyota lors du démontage d’une Model Y un peu plus tôt. Mais si Tesla a gagné autant d’argent, c’est aussi grâce à un autre levier, plus méconnu : la vente de crédits CO2.

Pour rappel, les constructeurs qui afficheraient une moyenne d’émissions trop élevées par rapport à la réglementation CAFE peuvent acheter des crédits à ceux qui vendent plus de voitures électriques. Et notamment à Tesla, qui fait partie des rares marques à ne proposer que cette motorisation. Cette manne a rapporté par moins de 739 millions de dollars à Tesla au cours du 3e trimestre. Enfin, les Superchargeurs ont également aidé la firme à s’enrichir, dans une moindre mesure.

Tesla Cybertruck // Source : Tesla

Bien sûr, les ventes de voitures ont aussi fortement grimpé, avec pas moins de 470 000 exemplaires produits et 463 000 unités livrées. Soit une hausse respective de 14,3 et 4,3 % des livraisons. Sans surprise, ce sont les Model Y et Model 3 qui ont rencontré le plus de succès, mais le Cybertruck a aussi contribué à cette hausse. Désormais, le constructeur est plus serein, à tel point qu’il prévoit une augmentation des livraisons par rapport aux précédentes prévisions. Sans parler du Robotaxi récemment dévoilé, qui devrait aussi apporter sa pierre à l’édifice, mais pas avant 2026.