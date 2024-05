Tesla traverse une période difficile en Europe : Elon Musk promet que les problèmes vont s’arranger

Après avoir battu son propre record en 2023, Tesla doit désormais faire face à une forte chute de ses ventes en Europe en ce début d’année. En cause notamment, la baisse des aides gouvernementales, mais pas seulement.

Depuis ses débuts, la progression de Tesla est en dents de scie. Après avoir frôlé la faillite et avoir été sauvée par le lancement de la Model 3, la firme américaine a connu un grand rebond avec sa Model Y.

Une situation très délicate

Le SUV électrique est même devenu la voiture la plus vendue dans le monde l’an dernier, toutes catégories confondues. Et ce alors que le constructeur a battu son propre record d’immatriculations, avec pas moins de 1,8 million d’unités écoulées. Ce qui lui a permis de rester numéro 1 de l’électrique mondial, bien qu’il s’était laissé dépasser par son rival BYD au début de l’année. Bref, tout semblait aller pour le mieux pour la firme d’Elon Musk jusqu’à présent.

Mais tandis que les spécialistes avaient prédit une forte concurrence des marques chinoises, la situation de Tesla devient de plus en plus inquiétante. C’est ce que confirme d’ailleurs le média américain Bloomberg, qui indique que les ventes de la marque sont en forte baisse en Europe depuis plusieurs mois. Relayé par le site chinois ItHome, ce dernier explique que le constructeur a enregistré une chute de 2,3 % sur un an sur le Vieux Continent.

Pire encore, avec seulement 13 951 immatriculations en avril, l’entreprise a connu son chiffre le plus bas depuis janvier 2023. Dans le même temps, les ventes globales de voitures électriques ont grimpé de 14 % en Europe sur la même période, et la part de marché de cette motorisation atteint les 17 % en France. Autant dire que les choses sont très compliquées pour Tesla, d’autant plus que son usine de Shanghai a enregistré une baisse de ses expéditions. Ce qui contraste avec l’augmentation du marché de l’électrique en Chine.

Mais quelles sont les raisons qui expliquent ce désamour pour le constructeur américain en Europe ? En fait, c’est assez simple, et cela aurait en grande partie à voir avec la réduction des aides gouvernementales. Et pour cause, en Allemagne et en Suède, le bonus écologique a tout bonnement été supprimé, et le Royaume-Uni prévoit de serrer la vis au fil du temps. Même chose chez nous, puisque le montant de la subvention est passé de 5 000 à 4 000 euros depuis le 1er janvier dernier.

Le bonus, mais pas seulement

Sans parler du fait de la Model 3 n’y est désormais plus éligible, puisqu’elle n’est pas du tout fabriquée en Europe, contrairement à la Model Y. Cependant, si le montant maximal du bonus écologique risque encore de chuter, ce dernier devrait encore subsister au moins jusqu’en 2027, permettant aux automobilistes d’acheter plus facilement une voiture électrique. Mais Tesla doit aussi faire face à une autre difficulté : la concurrence accrue des constructeurs chinois. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à tenter leur chance en Europe.

Et ça fonctionne, comme l’a confirmé MG ainsi que BYD, qui prévoit d’ailleurs une bataille encore plus intense, notamment sur les prix. Car si Tesla a opéré de fortes baisses depuis l’an dernier, il se dit que les voitures de son concurrent coûteraient encore moins cher à produire, ce qui permettrait de les brader encore plus.

Cependant, Elon Musk ne s’avoue pas vaincu, bien au contraire. Il estime qu’une amélioration devrait arriver au cours du 2ème trimestre, grâce à la résolution de certains problèmes logistiques.

Cependant, le constructeur n’est pas au meilleur de sa forme, alors qu’il a récemment annoncé une grosse vague de licenciements, notamment au sein de sa division Superchargeurs. De plus, un employé affirme que la situation serait chaotique, et deux figures phares ont quitté le navire quelques semaines plus tôt. En attendant, Tesla veut garder la tête hors de l’eau et continue le développement de son robotaxi tandis qu’il veut séduire à nouveau les grandes entreprises avec des remises.