BYD pourrait dépasser Tesla et Volkswagen sur la voiture électrique en Europe grâce à un atout de taille

Avec des coûts de production largement inférieurs à ceux de Tesla, BYD pourrait vendre ses voitures bien moins cher que la firme d'Elon Musk en Europe. Et ce même si elles étaient fabriquées sur le Vieux Continent, ce qui est justement en cours de réflexion par la marque chinoise.

Depuis quelque temps, les constructeurs chinois cherchent à envahir le marché européen. Cela avait déjà commencé avec leur arrivée massive au Mondial de l’auto de Paris en 2022, puis cette stratégie se concrétise avec la vente de ces nouvelles autos en concession. Et cela ne plaît d’ailleurs pas beaucoup à l’Union européenne, qui veut tout faire pour empêcher cela.

Un coût réduit

Pour cela, plusieurs mesures avaient été dévoilées, tandis qu’une enquête a été ouverte. Cette dernière vise notamment le gouvernement chinois, accusé de subventionner ses constructeurs nationaux afin de leur permettre d’afficher des prix très bas et donc de créer une concurrence déloyale. Et ce même si les voitures de l’Empire du Milieu coûtent plus cher en Europe que dans leur pays natal, en raison notamment de la fiscalité plus élevée chez nous et des taxes liées à l’importation.

Mais même sans ces aides de l’État, les voitures chinoises seraient en fait moins chères. C’est ce que confirment les analystes de la banque suisse UBS relayés par le site Technode, qui ont conclu que les modèles de BYD coûteraient 25 % de moins à produire que les autos fabriquées en Europe. Comme c’est par exemple le cas de la Model Y, actuellement assemblée au sein de l’usine de Berlin.

Par rapport à une Tesla Model 3, la BYD Seal serait 15 % plus rentable. Un chiffre qui passe à 35 % par rapport à des voitures équivalentes de chez Volkswagen. Il coûterait en effet à BYD 10 500 dollars de moins pour produire sa berline en Chine que son rival allemand pour assembler son ID.3 en Europe. Vous pourriez vous dire que c’est normal, car la main d’œuvre en Asie est connue pour être moins chère que sur le Vieux Continent.

Mais selon les spécialistes, les marques chinoises resteraient toujours plus rentables que les européennes, même si elles produisaient leurs voitures ici. La différence serait de l’ordre de 25 % environ, et ce même si MG prévenait que sa MG4 coûterait sans doute plus cher lorsqu’elle sera assemblée sur le Vieux Continent. La différence serait alors sans doute très minime et permettrait en fait surtout à la marque de conserver une marge élevée.

Des prix en baisse

C’est aussi ce qui explique pourquoi BYD prévoit de construire des usines pour produire ses voitures en Europe. La marque n’aura de toutes façons pas le choix si elle souhaite que ses véhicules soient toujours éligibles au bonus écologique. Pour mémoire, le gouvernement veut le faire disparaître pour les modèles qui ne sont pas fabriqués sur le Vieux Continent. Ce sera aussi le cas de la Tesla Model 3 et de la Dacia Spring.

Mais si les BYD coûtent aussi moins cher à produire que les Tesla, c’est parce que la marque chinoise fabrique elle-même 75 % des composants de ses voitures. Y compris les batteries ainsi que les semi-conducteurs, ce qui permet de ne pas dépendre de sous-traitants et de réduire les coûts de production. Sans parler de la logistique qui est logiquement grandement simplifiée.

Le prix BYD Seal est désormais connu et est affiché à partir de 46 990 dans sa version Propulsion d’entrée de gamme. Il reste sous la barre des 47 000 euros afin d’être éligible au bonus écologique. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 démarre à 42 990 euros dans sa version restylée. Le constructeur chinois pourrait donc tirer encore plus le prix de sa berline vers le bas afin de mieux rivaliser avec la firme américaine, sans pour autant trop rogner sur sa marge. À condition de la fabriquer en Europe pour éviter les frais de douanes.

Cependant, Tesla se veut aussi très compétitive, notamment en Chine où elle arrive à vendre ses voitures à des tarifs très bas. La Model Y y est en effet affichée à partir de 263 900 yuan, soit à peine plus de 35 000 euros tandis que la Model 3 démarre à 259 900 yuan, soit 34 473 euros environ. Et le constructeur en aurait encore sous le pied pour baisser ses prix afin de laisser BYD à distance, alors que ce dernier reste numéro 2 mondial de l’électrique.

Mais attention, car BYD commercialise sa Seal à partir de 189 900 yuan (environ 25 000 euros) en Chine…