C’est historique : BYD ouvre sa première usine hors d’Asie et remplace un constructeur mythique

La BYD Seagull est désormais aussi produite au sein de sa nouvelle usine au Brésil. C’est la première usine de BYD hors d’Asie, même si les voitures électriques et hybrides produites ne seront pas forcément moins chères qu’avant.

Usine BYD au Brésil // Source : BYD

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux dans leur marché intérieur. On en compte aujourd’hui pas moins de 150, même si seulement deux sont réellement rentables. Et parmi eux, on peut notamment citer BYD, qui est sans doute celui qui s’en sort le mieux. En effet, ce dernier est désormais le leader mondial de la voiture électrique.

Une nouvelle usine hors de Chine

Le souci, c’est que l’Union Européenne n’aime pas vraiment le succès de ces marques venues de l’Empire du Milieu. Et elle veut tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues, afin de les empêcher d’envahir le marché. Une intention louable sur le papier, mais qui se traduit par des sanctions très sévères. C’est le cas des droits de douane, une taxe supplémentaires qui s’ajoute à celle de 10 % déjà en vigueur.

Cette dernière concerne alors toutes les voitures électriques produites en Chine, dont les modèles de BYD, à hauteur de 17 %. Et forcément, cela se répercute sur le prix payé par les clients, ou sur les profits des constructeurs. Cependant, cela change peu à peu. Car désormais, les marques chinoises s’adaptent, et commencent à produire leurs autos ailleurs que dans l’Empire du Milieu. La firme de Shenzhen, par exemple, possède notamment une usine située au Brésil.

Usine BYD au Brésil // Source : BYD

Une usine enfin opérationnelle, comme l’indique BYD dans un communiqué envoyé à la rédaction. Le tout premier véhicule produit sur ses lignes d’assemblages vient d’en sortir, et il s’agit d’un exemplaire de la Seagull, renommée Dolphin Mini en Amérique du Sud et Dolphin Surf en Europe. Nous avions d’ailleurs pu en prendre le volant quelques semaines plus tôt. D’autres autos hybrides rechargeables sont également produites sur place, à savoir la Song Pro et la King, méconnues chez nous.

La nouvelle usine située dans l’État de Bahia affiche une capacité annuelle de 150 000 voitures. Il s’agit d’un ancien site appartenant à Ford, racheté par BYD pour environ 55 millions d’euros. Ce dernier se compose de 26 entrepôts et même d’une piste d’essai. Au total, l’usine devrait créer pas moins de 10 000 emplois directs et indirects, alors que déjà 1 000 personnes y travaillent.

Plus de 1,4 milliard d’euros ont été investis, et le constructeur prévoit d’en ajouter 1 milliard supplémentaire. De quoi faire dire à Alexandre Baldy, Vice-Président Senior et Directeur des Ventes & Marketing de BYD Auto Brésil : « Nous nous considérons désormais comme une entreprise brésilienne, construite par des Brésiliens, pour les Brésiliens ».

Un prix en baisse ?

Cette nouvelle coïncide avec la mise en place par le Brésil d’une taxe similaire à celle en Europe, de 18 à 25 % sur les voitures électriques chinoises. Elle atteint même 28 % pour les hybrides rechargeables. À noter qu’elle s’applique également pour les véhicules semi-démontés, c’est-à-dire qui sont assemblés en kit sur place. En France, le bonus écologique est refusé à ces autos.

Usine BYD au Brésil // Source : BYD

Et c’est justement le cas de cette nouvelle usine brésilienne, puisque la citadine électrique arrive en kit sur place, et est ensuite assemblée au sein du site de production. Un peu comme l’a fait Leapmotor en Pologne, avant d’abandonner suite au durcissement de la législation française. BYD a demandé au gouvernement brésilien une baisse de 10 % de ces taxes pour la production en kit, pour le moment sans effet.

En revanche, l’usine de BYD située en Hongrie sera une vraie usine de fabrication, de quoi passer outre ces surtaxes dès son ouverture, prévue pour décembre 2025. Celle-ci sera notamment chargée de produire l’Atto 2 que nous avions pu essayer, ainsi que la nouvelle Dolphin Surf, entre autres. Ce qui fait que cette dernière sera éligible au bonus écologique si elle vient du Brésil. Car les droits de douane concernent uniquement les autos fabriquées en Chine.