Enfin un écran OLED sur le MacBook Pro ? Des choses se précisent pour 2026

Avec l’aide de Samsung Display, Apple serait enfin prêt à équiper son MacBook Pro en dalle OLED à l’horizon 2026. Cela marquerait alors la fin d’une très longue période de rumeurs entourant cette transition… pressentie, et c’est le moins qu’on puisse dire, de longue date.

MacBook Pro M3 // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

On le sait depuis longtemps, à l’instar de la transition effectuée l’année dernière sur l’iPad Pro, Apple souhaiterait également abandonner la technologie Mini-LED employée par ses MacBook Pro pour mieux les équiper en dalles OLED.

Ce secret de polichinelle refait parler de lui cette semaine avec la publication d’un nouveau rapport émanant du cabinet d’analyse Omdia. On y lit notamment qu’Apple prévoirait désormais d’installer des écrans OLED sur ses MacBook Pro à compter de 2026. Cette estimation étaye de précédentes rumeurs évoquant déjà cette date.

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

En l’occurrence, Omdia estime que cette transition se ferait parallèlement à l’entrée de Samsung Display dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour le MacBook Pro. Un bon signe, puisque la filiale de Samsung Electronics est effectivement à l’origine de la majorité des panneaux OLED fabriqués à destination des ordinateurs portables.

Bonjour l’OLED, adieu l’encoche ?

Rappelons qu’Omdia avait également évoqué, à la toute fin d’année dernière cette fois, la piste de panneaux OLED de 14 et 16 pouces destinés au MacBook Pro, dotés à la fois « de bords arrondis » et d’un « orifice percé ».

Si cette information se confirme, ce passage à l’OLED permettrait donc aussi à Apple d’en finir avec l’actuelle encoche du MacBook Pro… qui serait alors remplacée par un simple écran poinçonné. Une solution incontestablement plus discrète, mais attention, Omdia n’en fait plus mention dans son dernier rapport, ce qui nous pousse à la prudence.

D’autant que le cabinet s’est à plusieurs reprises trompé dans ses prédictions par le passé. Il avait par exemple annoncé une transition à l’OLED sur l’iPad Pro pour 2026, puis 2027. Ces derniers ont au bout du compte été équipés dès 2024. On arguera néanmoins que le passage à l’OLED pour les MacBook Pro a du sens pour Apple.

Cette technologie permettrait à l’appareil d’afficher des couleurs plus vives, d’offrir un meilleur contraste, tout en étant potentiellement plus fin et un peu plus léger (puisque la technologie OLED n’a pas besoin de rétroéclairage pour fonctionner). Ajoutons que d’autres rumeurs évoquent aussi depuis quelques mois une transition des MacBook Air à l’OLED… mais beaucoup plus tard. Ces derniers ne seraient pas concernés avant 2029.