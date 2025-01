Le MacBook Air OLED attendra 2029

L’OLED fait rêver les aficionados d’Apple depuis des années, mais il faudra prendre son mal en patience.

Vous rêviez de voir débarquer un MacBook Air avec un sublime écran OLED ? Il va falloir patienter encore un peu. D’après de nouvelles informations, ici le média coréen The Elec, Apple aurait repoussé ce changement à 2029.

Des noirs parfaits, des couleurs éclatantes, une luminosité optimale… L’OLED fait rêver sur le papier. Mais voilà, la réalité du marché est venue bousculer les plans d’Apple. L’iPad Pro OLED, censé ouvrir la voie, n’a pas vraiment enflammé les ventes comme prévu.

La raison ? Elle est plutôt simple : l’OLED coûte cher. Très cher même. Et quand on parle du MacBook Air, le portable « entrée de gamme » d’Apple (si tant est qu’on puisse parler d’entrée de gamme à plus de 1000 €), chaque euro compte. Augmenter significativement le prix de production pour des ventes potentiellement timides, c’est un pari risqué que même Apple hésite à prendre.

Le plan B d’Apple : l’évolution en douceur

Mais ne vous inquiétez pas, Apple n’a pas prévu de nous laisser avec un écran figé dans le temps jusqu’en 2029. La marque travaille sur une version améliorée de la technologie TFT actuelle. Au programme : un rétroéclairage plus homogène (fini les zones légèrement plus claires), un meilleur contraste (pas au niveau de l’OLED, certes, mais mieux qu’aujourd’hui), et des couleurs plus fidèles.

D’ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui hésiteraient à attendre 2029 : le Mini LED actuel est loin d’être à la traîne. Les noirs sont déjà très profonds (même si pas aussi parfaits qu’en OLED), et la luminosité peut monter très haut. De quoi faire de l’excellent travail, que vous soyez créatif, développeur ou simple amateur de séries en haute qualité.