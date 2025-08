La batterie de l’iPhone 17 Air serait vraiment riquiqui

La batterie du très fin iPhone 17 Air serait vraiment toute petite avec une capacité sous la barre des 3000 mAh.

L’iPhone 17 Air est attendu pour le mois de septembre et devrait se démarquer par son extrême finesse (encore récemment aperçue en image).

Or, l’éternelle problématique des smartphones aussi fins reste évidemment la batterie. Le leaker Majin Bu, via son site officiel, prétend partager des photos de ladite batterie de l’iPhone 17 Air et accompagne les images d’une information peu rassurante.

2900 mAh

En effet, il affirme que la batterie de l’iPhone 17 Air aurait une capacité de seulement 2900 mAh environ. C’est minuscule, même pour les standards d’Apple.

S’appuyant notamment sur des optimisations d’iOS, Apple n’a jamais vraiment misé sur de grosses capacités de batterie. L’iPhone 16 de l’année dernière par exemple était à 3561 mAh et c’est un petit modèle.

Autre comparaison, chez Samsung, le Galaxy S25 Edge, également très fin, se dote d’une batterie de 3900 mAh.

Un boîtier en acier

Majin Bu précise aussi que la batterie de l’iPhone 17 Air serait intégrée dans un boîtier en acier, à l’instar de ce qu’on a vu sur l’iPhone 16 Pro.

Batterie supposée de l'iPhone 17 Air // Source : Majin Bu

Ce matériau a plusieurs avantages : il facilite la dissipation de chaleur pour préserver la batterie et permet une meilleure densité de la batterie grâce à une résistance structurelle accrue. En plus de tout cela, un boîtier en acier se façonne facilement pour prendre une forme de L et s’intégrer parfaitement dans le téléphone.

D’aucuns seront forcément inquiets de voir une si petite batterie dans l’iPhone 17 Air. Ce dernier retombera-t-il dans les travers d’autonomie des anciens modèles iPhone mini ou saura-t-il tirer parti d’une série d’optimisations bien ficelées ? Ces questions restent évidemment en suspens.