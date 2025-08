Si l’on connaît aujourd’hui Starway, c’est probablement grâce au guide de nos confrères UFC-Que Choisir, qui ont propulsé la marque comme référence des vélos électriques. Plutôt discrète, la firme de Tours née en 2006 vise à rendre ses modèles accessibles à tous, et ce à un prix contenu. Dans les rues, nous croisons effectivement un public vantant l’assistance automatique, le rapport tarif/prestations et une garantie intéressante.

Nous avons pu enfin tester l’un de ses vélos électriques, à l’occasion de la sortie de son Urban 2, pour comprendre l’engouement autour de Starway. Cette nouvelle version du VAE d’entrée de gamme est certes lancée au tarif de 2 000 euros, mais avec une fiche technique en béton : selle suspendue, design soigné, courroie, moteur performant, équipement complet.

On a ainsi roulé une centaine de kilomètres au guidon du Starway Urban II, dont voici notre bilan.

Fiche technique

Modèle Starway Urban II Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 4 Autonomie annoncée 90 km Temps de recharge annoncé 210 min Batterie amovible Oui Bluetooth Non GPS Non Écran Oui Poids 25 kg Couleur Blanc, Rouge, Bleu, Vert Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Starway, star du style ?

Pour une petite marque française et un tarif qui approche la moyenne tricolore, le Starway Urban II est plutôt bien fini. Le cadre ouvert affiche une peinture mate très flatteuse, même si quelques soudures sont un peu voyantes. La couleur du cadre s’invite sur le porte-bagages arrière, ainsi que sur la fourche suspendue, que ce soit en blanc ou les trois autres coloris au choix.

Point d’attention : le blanc n’est peut-être pas la teinte la plus durable. Après seulement 250 km au compteur, notre modèle d’essai comporte déjà des signes d’usure sur le porte-bagages.

L’attention au style se poursuit sur les éléments couleur métal, comme chez Voltaire : garde-boue, potence, cintre, tube de selle, manivelles, pédales, tête de fourche et même le moteur ! On apprécie le carter de courroie supérieur en complément, même si ce n’est pas la transmission la plus salissante.

L’équipement idéal pour le quotidien

L’équipement du Starway Urban II est ce qu’on attend d’un vélo électrique paré pour le vélotaf. Le porte-bagages est compatible MIK HD jusqu’à 27 kg de charge, et l’éclairage est automatique, avec un feu arrière doté d’une fonction stop.

Le VAE tourangeau complète sa panoplie avec une béquille, un antivol de roue arrière avec un second antivol chaîne, et des garde-boue. Ces derniers sont en plastique, mais incluent une petite bavette. L’équipement est donc riche, avec en conséquence un poids élevé, que l’on mesure à 26,9 kg.

Bon point pour le confort des différents cyclistes, l’Urban II démarre en taille 24 pouces pour les petites tailles, contre 26 et 28 pouces pour les autres. Pour précision, notre exemplaire est en 26 pouces. La potence est réglable au niveau de l’angle, ce qui favorise ainsi des postures passives – dos droit – car plus haute que la hauteur de selle, tandis que le cintre est très courbé.

Astucieuses ces jauges de pression !

On aime ses poignées ergonomiques, moins la petite sonnette qui ne tombe pas naturellement sous le pouce (mais sur l’index). Enfin, dernier point unique à notre connaissance dans le vélo, Starway installe des valves à niveau de pression. Ce petit composant astucieux passe ainsi du vert au jaune si le pneu est légèrement dégonflé. Malin et très appréciable !

Un affichage couleur très agréable

Le démarrage du vélo électrique se fait en deux temps : il débute avec une pression sur le bouton de batterie, situé au-dessus de la poutre diagonale. Il faut ensuite allumer l’écran sur la droite du guidon pour activer l’assistance électrique et contrôler sa conduite.

L'écran du Starway Urban 2.

Le Starway Urban II épouse un affichage couleur, avec toujours en ligne de mire une lecture simple. Outre la vitesse en proéminence (avec un petit délai par rapport à la vitesse réelle), on y découvre de nombreuses infos. Les principales sont l’autonomie restante – qui change selon le mode – la jauge de batterie avec un pourcentage, le mode en cours et quelques données complémentaires (kilométrage, durée, etc).

L’ergonomie des boutons est parfaite, puisqu’ils sont volumineux donc accessibles avec des gants et proches du pouce droit. Bien que le rétroéclairage ne change pas selon la luminosité ambiante, l’écran de l’Urban II est agréable. C’est donc un sans-faute, par contre la marque n’ajoute aucune fonction supplémentaire ni connectivité à son vélo électrique.

Une transmission auto bien alimentée

La transmission est de type monovitesse, associée à une courroie. Pas de vitesse à passer donc, mais la marque lui associe un système « Equi-Motion ». Alors, ça fonctionne comment ? Starway met en avant sa fonction automatique, qui adapte la cadence de pédalage à la vitesse comme sur un Cowboy ou un Iweech. Au démarrage, le vélo électrique demande 1 à 2 secondes avant de lancer le moteur, ce qui peut être difficile pour se lancer en montée.

Moteur 60 Nm et transmission adaptative sont un duo parfait !

Heureusement, la gâchette située au niveau du pouce droit permet d’aider dans ces situations. Elle ajoute également une aide supplémentaire façon mode Boost de 3 secondes, utile en montée difficile mais à condition de continuer de pédaler (ce n’est pas un accélérateur !). Le mode automatique comporte trois niveaux de puissance, tandis qu’une fonction manuelle existe aussi avec 5 niveaux.

Hormis le lancement un peu difficile, l’assistance est très agréable, sans à-coup, et silencieuse. Elle donne une impression de facilité, surtout grâce au moteur arrière d’un couple de 60 Nm. Le vélo avale les dénivelés sans vous fatiguer, mais avoue tout de même ses limites en forte pente où l’on vient actionner la gâchette en support.

Un vélo électrique qui freine bien

En raison de sa position de conduite passive, le Starway Urban II n’est pas le plus amusant à manier. Pas question de slalomer, le VAE opte pour un comportement sage, qui reste sain, avec sa répartition de poids équilibrée. On aurait aimé des pneus un peu plus larges pour pouvoir évoluer sans chasser de l’arrière hors bitume ou en virage serré, mais les cousins Touring et SUV existent pour ces pratiques.

La suspension avant vient apporter un peu de confort, le débattement de 40 mm venant absorber les petits défauts de la route. Il en est de même pour la tige de selle suspendue, bienvenue, mais qui ne fait pas de miracles sur les chaussées dégradées ou les pavés.

Petite surprise, le freinage modeste sur le papier est performant en pratique. Le vélo électrique s’immobilise en 3,20 m environ à 25 km/h, une très bonne valeur pour les freins hydrauliques aux disques 160 mm, estampillés « SW6000 ».

De longs trajets et balades en perspective

La capacité de la batterie du Starway Urban II est de 518,4 Wh (14,4 Ah), soit moins que les 536 Wh (15 Ah) annoncés sur le site officiel. Peu importe, car l’autonomie est excellente. Si l’on n’a pu confirmer les 90 km maximum en mode éco, nous avons enregistré environ 70 km sur l’assistance automatique en mode Sport. C’est une très belle valeur.

L'autonomie permet de grandes balades.

Le test du vélo électrique a été réalité dans des conditions parfaites, soit entre 20°C et 30°C par temps sec, sur un terrain parisien en majorité plat. Nous avons roulé avec une charge totale d’environ 80 kg, loin des 120 kg autorisés. Le suivi de l’autonomie est facile, avec trois données différentes pour ne pas se faire piéger par la panne : kilomètres restants, jauge progressive et pourcentage.

Une recharge rapide incluse, en moins de 4 heures

Le Starway Urban II peut se charger directement de deux manières : directement sur le vélo ou en mode nomade, puisque la prise de la batterie apparaît dans un trou du cadre sous un capuchon, ou de manière nomade grâce à l’accumulateur amovible.

La batterie se situe sous le tube diagonal, ce qui nécessite de tourner la roue pour la retirer, en faisant attention de ne pas la lâcher. La batterie n’est pas très volumineuse, adopte un format brique et dépasse légèrement les 3 kg (3,07 kg exactement).

Le chargeur livré avec le VAE est rapide : de 4 ampères ou 180 W de puissance. Résultat, on récupère la moitié de l’énergie en 1h40, tandis qu’une recharge plus complète demande 2h45 et 3 heures et demie pour un plein.

Afin de dissiper la chaleur (oui, il chauffe à près de 50°C), le chargeur est un peu volumineux, mais sans abus. Le suivi de charge est possible sur l’écran (qu’il faut rallumer fréquemment car il se met en veille) lorsque la batterie est présente sur le vélo, tandis que la batterie possède une petite jauge.

Prix hyper attractif, assurance vol comprise

Parmi les autres qualités, le tarif en fait partie. C’est une des forces de la marque française : un tarif de « seulement » 1 999 euros. Le Starway Urban II inclut tous les composants et accessoires cités plus haut, sans aucune option. Même l’antivol de roue avec sa chaîne est au programme.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le vélo électrique propose plusieurs versions 24, 26 et 28 pouces selon la taille du cycliste, ainsi que quatre coloris. L’achat est possible en ligne comme chez un des dizaines de revendeurs, mais ce dernier sera le seul à recevoir le VAE pour finaliser l’assemblage et le réglage.

En plus de la garantie de 3 ans, Starway offre une révision ainsi qu’une assurance vol gratuite avec remplacement les 3 premières années (via MMA). Seul complément payant, une assurance casse, dégradation et vandalisme existe à 3,50 euros/mois.