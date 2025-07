Avec les meilleurs moteurs Bosch, les nouveaux vélos électriques de Flyer veulent s’adapter à tous les usages

Le fabricant FLYER présente trois nouveaux vélos électriques à la cible et aux usages divers : : trekking longue distance, tout-chemin utilitaire ou VTT. Voici donc les Gotour X, G1 Goroc et G3 Uproc X.

Source : Flyer

La marque suisse FLYER, un temps retiré du marché français pour mieux se restructurer, lève le voile sur trois nouveaux vélos électriques, chacun conçu pour un usage spécifique. Ce trio a été présenté dans le cadre du ZEG Bike Show, organisé à Cologne du 11 au 14 juillet, nous indique la marque dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Le premier, le G1 Gotour X, vise les longues randonnées sur route et chemins grâce à sa double suspension et son autonomie étendue. De son côté, le G1 Goroc s’adresse à un usage mixte ville et tout-chemin, avec des pneus larges, un cadre robuste et des équipements utilitaires.

Le G3 Uproc X, quant à lui, est un VTTAE all-mountain, conçu pour les sentiers techniques et les terrains escarpés, avec un débattement important et une motorisation puissante. Tous trois reposent sur une motorisation Bosch et une batterie intégrée. En voici une présentation.

L’ensemble de ces vélos ne sortira qu’en 2026.

G1 Gotour X, puissance et trekking

Le G1 Gotour X est un VTC électrique pensé pour le trekking sur longue distance comme pour les balades confortables. Il repose sur un cadre en aluminium tout suspendu avec un débattement arrière de 30 mm, associé à une fourche SR Suntour Mobie34 de 100 mm. Le tout nouveau moteur Bosch Performance Line PX délivre un couple de 90 Nm et est alimenté par une batterie intégrée de 800 Wh, extensible à 1050 Wh grâce à une seconde batterie optionnelle.

Deux transmissions sont proposées selon la version : Shimano Cues U6000 à 11 vitesses pour le Gotour X 7.12 ou Enviolo HD avec courroie Gates pour la X 7.23. Les roues de 29 pouces chaussent des pneus Johnny Watts ou Marathon Almotion.

Source : Flyer

L’ensemble est complété par un écran Bosch Kiox 500, une tige de selle téléscopique, des freins à disque hydrauliques Shimano à 4 pistons et une connectivité avec l’application Bosch eBike Flow.

Cadre : aluminium, tubes hydroformés

Tailles : S à XL

Couleurs : Forest Green Gloss, Cloud White Gloss

Suspension avant : SR Suntour Mobie34, débattement 100 mm

Amortisseur arrière : SR Suntour Edge LOR, dimensions 30 mm

Roues : 29 pouces, jantes DT Swiss U663, largeur 30 mm

Pneus : Version 7.12 : Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.35 Version 7.23 : Schwalbe Marathon Almotion 29 x 2.15

Motorisation : Bosch Performance Line PX, couple maximal de 90 Nm

Assistance : jusqu’à 25 km/h, modes ECO, TOUR+, AUTO, TURBO

Batterie principale : Bosch PowerTube 800 Wh (36 V, 22.2 Ah)

Écran : Bosch Kiox 500

Transmission : Version 7.12 : Shimano Cues U6000, 11 vitesses (11-50t) Version 7.23 : Enviolo Automatiq HD avec courroie Gates Carbon Drive CDX

Freins : Shimano à 4 pistons (BR-MT420 / BL-MT402-3A), disques 180 mm

Tige de selle : télescopique FLYER Dropper Post MT171, course 100 mm

Connectivité : application Bosch eBike Flow ; compatibilité optionnelle avec module GPS Bosch ConnectModule

Prix :

G1 Gotour X 7.23 : 6499 €

G1 Gotour X 7.12 : 5499 €

G1 Goroc, pour la ville et les sentiers

Le G1 Goroc est un vélo électrique polyvalent, conçu pour encaisser aussi bien les trajets urbains que les sorties dominicales, selon Flyer. Il est doté d’un cadre en aluminium semi-rigide et de roues de 27,5 pouces.

Il est motorisé au choix, par le Bosch Performance Line PX (90 Nm) ou le Performance Line CX (100 Nm), selon les versions, avec une batterie intégrée de 600 ou 800 Wh, extensible à 1050 Wh avec une seconde batterie optionnelle.

Source : Flyer

Les transmissions Shimano Cues à 9 ou 10 vitesses s’accompagnent de freins à 2 ou 4 pistons selon les configurations.

Cadre : aluminium, tubes hydroformés

Tailles : Comfort (S–L) ; Gents (M–XL)

Couleurs : Shadow Blue Gloss, Crystal Grey Gloss

Suspension avant : 1.10 : SR Suntour XCM32, débattement 120 mm 2.10 : SR Suntour Zeron 36X, débattement 140 mm



Roues : 27,5 pouces, jantes DT Swiss U663, largeur 30 mm

Pneus : 1.10 : Schwalbe Smart Sam 27.5 x 2.25 2.10 : Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.4

Motorisation : 1.10 : Bosch Performance Line PX, 90 Nm 2.10 : Bosch Performance Line CX, 100 Nm

Assistance : jusqu’à 25 km/h, modes ECO, FLOW, FLEX, FLY

Batterie principale : 1.10 : Bosch PowerTube 600 Wh (36 V, 16.7 Ah) 2.10 : Bosch PowerTube 800 Wh (36 V, 22.2 Ah)

Écran : Bosch Purion 200

Transmission : 1.10 : Shimano Cues U4000, 9 vitesses (11–46t) 2.10 : Shimano Cues U6000, 10 vitesses (11–48t)

Freins : 1.10 : Shimano BR-MT200 & BL-MT200, 2 pistons, disques 180 mm 2.10 : Shimano BR-MT420 & BL-M4100, 4 pistons, disques 203 mm

Tige de selle : Post Moderne PM-705N, diamètre 34.9 mm

Connectivité : application Bosch eBike Flow ; module GPS Bosch ConnectModule disponible en option

Prix :

G1 Goroc 2.10 : 4999 €

G1 Goroc 1.10 : 3999 €

G3 Uproc X, du VTTAE pour le sentiers techniques

Pensé pour l’all-mountain, le G3 Uproc X est un VTTAE taillé pour les sentiers techniques et les dénivelés marqués. Il repose sur un cadre tout suspendu en aluminium, avec 160 mm de débattement à l’avant. Le moteur Bosch Performance Line CX délivre jusqu’à 100 Nm de couple, alimenté par une batterie intégrée de 800 Wh.

Le vélo accepte une batterie secondaire de 250 Wh pour les sorties longues. Il est monté sur des roues de 29 pouces, avec des pneus Schwalbe Hans Dampf, une tige de selle télescopique, une transmission Shimano 12 vitesses et des freins à 4 pistons. L’équipement est complété par une connectivité via l’app Bosch eBike Flow, et d’un module GPS optionnel.

Cadre : aluminium, suspension intégrale 4-link

Tailles : Mixed S à XL

Couleurs : Khaki Satin, Space Blue Gloss

Suspension avant : 4.10 : RockShox Psylo Silver RC, 160 mm 6.30 : RockShox Lyric Select, 160 mm

Amortisseur arrière : 4.10 : RockShox Deluxe Select R, 205 x 60 mm 6.30 : RockShox SuperDeluxe Select, 205 x 60 mm

Roues : 29 pouces, jantes DT Swiss H 552, largeur 30 mm

Pneus : Schwalbe Hans Dampf 29 x 2.35

Motorisation : Bosch Performance Line CX, couple maximal 100 Nm

Assistance : jusqu’à 25 km/h, modes ECO, TOUR+, EMTB, TURBO

Batterie principale : Bosch PowerTube 800 Wh (36 V, 22.2 Ah)

Écran : 4.10 : Bosch Purion 200 6.30 : Bosch Kiox 400C avec Mini Remote

Transmission : 4.10 : Shimano Deore, 12 vitesses (10–51t) 6.30 : Shimano XT/Deore, 12 vitesses (10–51t)

Freins : 4.10 : Tektro HD-M535 / TRP Slate Evo, 4 pistons, disques 203 mm 6.30 : Shimano XT BR-M8220, 4 pistons, disques 220/203 mm

Tige de selle : télescopique X-Fusion Manic LC (125 à 200 mm selon taille), diamètre 34.9 mm

Connectivité : Bosch eBike Flow, compatible MonkeyLink ; Bosch ConnectModule en option

Prix :

G3 Uproc X 4.10 : 4599 €

G3 Uproc X 6.30 : 5599 €