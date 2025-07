Galaxy Watch : cette fonction fera durer la batterie de votre montre encore plus longtemps

La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

La technique de limitation de recharge n’est pas nouvelle, mais elle n’était pas encore proposée sur les montres Samsung pour étendre la durée de vie de leur batterie. Cette lacune est désormais comblée avec le déploiement, cette semaine, sur les dernières montres connectées de Samsung, de cette fonctionnalité de protection de batterie.

Elle consiste en l’occurrence à bloquer le niveau de recharge entre 85 et 90% en vue d’une préservation des capacités de la batterie sur le long terme, et peut donc désormais être activée depuis les réglages (ou être cordialement ignorée).

Une fonctionnalité précieuse pour la batterie de votre nouvelle Watch 8

Dans le détail, cette option, désactivée par défaut, est disponible dans les réglages d’alimentation sous l’appellation « Protection de la batterie ». Une fois activée, elle a pour conséquence de limiter le taux de recharge à 90 % au maximum, mais avec un dispositif permettant de ne pas tomber en dessous de 85 % lors de la recharge.

Sur une nuit de recharge, par exemple, la montre arrêtera donc de se charger une fois le seuil des 90 % d’autonomie atteint, et reprendra la recharge une fois que ce niveau retombera à 85%.

Comme le rappelle PhoneArena, les précédentes Galaxy Watch ne proposaient pas une telle solution de recharge. Samsung se contentait en effet de deux options seulement dans la section « recharge » des réglages : une première pour afficher ou non les informations de charge et une seconde pour allumer automatiquement ou non la montre lorsqu’elle était connectée à un chargeur.

Cette nouvelle fonctionnalité a donc tout d’un ajout pertinent pour éviter une usure prématurée de la batterie lithium-ion intégrée à la Galaxy Watch 8. On ignore toutefois à ce stade si Samsung déploiera ou non cette fonctionnalité sur ses anciens modèles. Il n’y a, a priori, aucune raison pour que ce ne soit pas le cas… au moins sur la génération précédente.