Volvo marque des points avec son EX30 ! Après un investissement de 200 millions d’euros pour relocaliser sa production en Belgique, le petit SUV électrique retrouve enfin l’éligibilité au bonus écologique français.

Volvo EX30 // Source : Frandroid

Victoire pour Volvo ! Le petit SUV électrique EX30 vient enfin de décrocher le sésame tant attendu : l’éligibilité au bonus écologique français. Après des mois d’exclusion à cause de sa production chinoise, le modèle suédois peut désormais prétendre au « coup de pouce voitures électriques » de 4 200 € grâce à sa fabrication relocalisée en Belgique. Un pari industriel à 200 millions d’euros tout de même.

De la Chine à la Belgique : un déménagement stratégique

L’histoire de l’EX30 est celle d’un retour forcé en Europe. Initialement produit exclusivement à Zhangjiakou en Chine, le petit SUV était exclu du bonus écologique français depuis l’introduction du « score environnemental » fin 2023. Ce système pénalise les véhicules électriques produits hors d’Europe pour favoriser la production locale.

Volvo n’a pas eu d’autre choix que de rapatrier sa production dans l’usine de Gand, en Belgique.

Depuis avril 2025, l’EX30 sort donc des chaînes belges, et depuis jeudi 17 juillet, il apparaît enfin sur la liste officielle des véhicules éligibles à l’éco-score français. Un soulagement pour Volvo qui retrouve ainsi sa compétitivité sur le marché électrique français.

L’investissement de Volvo pour cette relocalisation est colossal : 200 millions d’euros pour adapter l’usine de Gand. La zone de production EX30 s’étend sur 40 000 m² avec 1 300 robots et 350 nouveaux salariés dédiés. L’objectif : produire 1 500 unités par semaine d’ici la fin de l’année.

Cette relocalisation génère aussi 350 emplois supplémentaires, portant l’effectif total de l’usine à près de 6 600 salariés.

Avec cette éligibilité retrouvée, l’EX30 peut désormais prétendre au « coup de pouce véhicules électriques » (nouveau nom du bonus depuis le 1er juillet). Pour les particuliers, l’aide peut atteindre 4 200 €, mais uniquement pour les véhicules sous 47 000 € avec un score environnemental favorable.

L’EX30 respecte ces critères avec un prix de départ à 39 100 €. Avec le bonus maximal, il descend donc à 34 900 €, le rendant beaucoup plus attractif face à la concurrence européenne.

Avec cette éligibilité retrouvée, l’EX30 peut enfin concurrencer sérieusement les autres électriques européennes de sa catégorie. Face à la Hyundai Inster (également éligible), la Renault 5 E-Tech, la Kia EV3 ou la Citroën ë-C3, le SUV suédois joue la carte du premium un peu plus accessible.