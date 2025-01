Ce petit détail qui pourrait coûter le bonus écologique au Volvo EX30 électrique

Produit en Belgique depuis peu, le Volvo EX30 est en théorie éligible au bonus écologique. Mais un point coince encore pour la voiture électrique, qui pourrait faire une croix sur cette aide financière.

Volvo EX30

Acheter une voiture électrique coûte encore trop cher pour de nombreux automobilistes, c’est un fait indéniable. En effet, cette motorisation reste inabordable pour beaucoup, même si les prix ont tendance à baisser au fil des années et que l’on sait qu’elle se révèle plus économique à l’usage.

Pas de bonus écologique ?

De ce fait, une grande partie de conducteurs compte sur le bonus écologique pour passer à l’électrique. Or, les différents gouvernements européens ont tendance à raboter, voire supprimer cette aide pour certains, ce qui a eu pour effet de faire chuter les ventes. Chez nous, ce coup de pouce est désormais uniquement réservé aux véhicules de moins de 47 000 euros, et ceux qui sont produits en Chine en sont automatiquement privés. C’est le cas des Tesla Model 3, Dacia Spring ou encore MG4, pour ne citer qu’elles.

Mais on pense aussi au Volvo EX30, qui est assemblé dans l’Empire du Milieu. Enfin, qui était, car le constructeur a pris la décision de relocaliser sa production en Europe, et plus précisément dans l’usine de Gand, située en Belgique. Le but ? Échapper à la hausse des droits de douane décrétée par Bruxelles sur les autos fabriquées en Chine. Et par la même occasion, pouvoir à nouveau bénéficier du bonus écologique, qui oscille désormais entre 2 et 4 000 euros selon les revenus.

Volvo EX30 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Nous annoncions ainsi au début du mois de janvier que le petit SUV électrique était avait débuté son assemblage en Belgique. De quoi techniquement lui ouvrir l’accès à ce fameux bonus, même s’il ne lui est pas encore attribué, car le dossier est actuellement toujours en cours d’instruction auprès de l’ADEME. Il s’agit de l’organisme chargé, entre autres, de décider de l’attribution de ce coup de pouce. Et il se pourrait qu’elle soit refusée au petit EX30. C’est en tout cas ce qu’explique Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo France, aux journalistes d’Auto Actu.

Selon lui, il est possible que le SUV, cousin de la Smart #1, n’ait pas le droit au bonus écologique. Il explique que « ce n’est pas certain que nous récupérions le bonus car certaines opérations comme l’emboutissage de pièces d’acier seront encore faites en Chine ». Pour mémoire, l’attribution de l’aide est basée sur un éco-score, se basant sur le mix énergétique de l’ensemble des aspects de la production de la voiture. Et même ce qui semble être un simple petit détail peut faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Une bonne nouvelle quand même

Dans l’idéal, il faudrait que l’intégralité de la fabrication de la voiture soit réalisée en dehors de l’Empire du Milieu, particulièrement dans le viseur de l’Union Européenne. Le but ? Réduire la dépendance de notre industrie à la Chine, d’autant plus que la production dans ce pays est plus polluante mais également bien moins éthique que chez nous.

Cependant, et même si l’EX30 n’aura pas droit au bonus (ce qui n’est pas acté pour le moment), il y a tout de même une bonne nouvelle. Car comme nous l’avons dit plus haut, la production en Belgique permettra au SUV de ne pas subir la hausse des droits de douane. Ainsi, le patron de la division française explique que « nous allons avoir 19% de taxe en moins, taxe que nous avons jusqu’à maintenant supportées sans les répercuter dans nos tarifs ». Cependant, le prix de l’EX30 avait légèrement grimpé de 1 600 euros en 2024, avant l’annonce de cette mesure punitive.

Volvo EX30 // Source : Volvo

Pour mémoire, ce SUV compact est actuellement affiché à partir de 39 100 euros dans sa version d’entrée de gamme. La voiture affiche une autonomie maximale de 476 kilomètres avec sa déclinaison Single Extended Range et peut se recharger de 10 à 80 % en 26 minutes à une puissance de 155 kW. Deux capacités de batterie sont proposées, de 51 et 69 kWh tandis que l’EX30 peut atteindre les 428 chevaux. À noter que le constructeur propose actuellement une remise de 4 000 euros sur les exemplaires en stock de ce modèle, jusqu’au 30 avril 2025.