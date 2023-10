Voiture électrique : excellente nouvelle pour le prix de la Volvo EX30 en France

Volvo vient de réaliser une annonce majeure qui devrait faire plaisir aux clients français. La nouvelle voiture électrique abordable de Volvo, l'EX30, sera fabriquée en Belgique, et plus seulement en Chine. On vous explique pourquoi cette décision devrait avoir un impact majeur sur le prix... mais pas avant 2025.

La Volvo EX30 est la nouvelle voiture électrique du constructeur sino-suédois (qui appartient au géant groupe chinois Geely). Il s’agit d’une petite révolution pour la marque, car la Volvo EX30 est la moins chère de toutes les automobiles vendues par le constructeur. Disponible à partir de 37 500 euros (hors bonus écologique), elle devrait faire beaucoup de mal à la concurrence, avec un rapport qualité-prix excellent, du moins sur le papier.

La Volvo EX30 aurait déjà perdu son bonus écologique

Vous devez peut-être savoir que le nouveau bonus écologique mis en place par la France veut barrer la route aux voitures chinoises. Et malheureusement, la Volvo EX30 est produite par Geely en Chine. Ce qui signifie l’absence de bonus écologique pour les voitures livrées après le 15 mars 2024. Soit un surcoût de 5 000 euros pour les clients.

Selon nos informations, il n’est actuellement plus possible de commander une Volvo EX30 livrable avant le 15 mars 2024. L’entreprise aurait déjà prévu de livrer 3 500 modèles en France d’ici à cette date fatidique. Un chiffre qui montre l’engouement pour cette voiture, d’autant plus qu’il ne reflèterait pas l’intégralité des commandes (qui seraient donc supérieures à 3 500), mais uniquement certaines versions spécifiques, livrées en premier.

La Volvo EX30 pourrait retrouver son bonus en 2025

La bonne nouvelle, c’est que cette situation ne devrait pas perdurer : Volvo vient d’annoncer que l’EX30 sera également produit en Belgique, dans l’usine de Gand qui produit déjà les Volvo XC40 et C40 électrique. Comme on peut le lire dans le communiqué de presse, le constructeur suédois indique que cette décision a été prise « en réponse à la forte demande ».

Cette décision aurait toutefois un autre impact : la possibilité pour la Volvo EX30 de continuer à bénéficier du bonus écologique français, grâce à sa production européenne.

Mais tout n’est pas encore joué : Volvo annonce que la production démarrera… en 2025. Le Volvo EX30 devrait donc ne plus avoir droit au bonus écologique sur toute l’année 2024. Sauf si le constructeur réussit à obtenir une dérogation, en prouvant que son usine chinoise est assez « verte » aux yeux du nouveau texte de loi.

Il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir tirer cette affaire au clair. D’autant plus que l’on peut se demander comment cela va se passer pour les voitures électriques produites en parallèle en Chine et en Europe, comme cette Volvo EX30, mais aussi la Tesla Model Y (produite à Berlin et Shanghai).

Est-ce que le gouvernement fera la différence entre les versions produites en Europe et les versions produites en Chine ? Est-ce que les constructeurs prendront la décision de réserver une partie des productions européennes pour la France, afin de permettre aux clients de bénéficier du bonus écologique ? Rendez-vous à la fin de l’année pour en savoir plus avec l’exemple de Tesla.