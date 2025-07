Résiliation Bouygues Telecom : comment résilier sa box internet Bbox ou son forfait mobile ?

Abonné Bouygues Telecom depuis quelque temps, vous rencontrez des problèmes ou vous souhaitez tout bonnement changer de crèmerie ? Voici notre guide avec tous les renseignements nécessaires pour résilier un abonnement mobile ou sa box internet Bbox chez Bouygues Telecom.

Une augmentation imprévue ou une meilleure affaire chez un autre opérateur ? Les raisons de changer d’opérateur internet ou mobile ne manquent pas, mais l’idée d’effectuer les démarches de résiliation peut en faire procrastiner plus d’un. Le processus est pourtant d’une extrême simplicité et se fait en quelques minutes. Pour les abonnés Bouygues Telecom et B&YOU, voici comment résilier sa box internet ou son forfait mobile sur son espace client, par téléphone ou par courrier.

Comment résilier son forfait mobile Bouygues Telecom sur son espace client ?

Résilier son forfait mobile Bouygues Telecom ou B&YOU peut se faire directement en boutique, mais aussi depuis son canapé en se rendant sur son espace client, en ligne ou sur l’application de l’opérateur. Rendez-vous dans le menu Lignes, puis dans l’onglet Gérer ma ligne tout en bas de la page. Sur cette nouvelle page, là aussi faire défiler jusqu’en bas et cliquer sur Je n’ai plus besoin de ma ligne pour atterrir sur ce menu. Là commence vraiment la résiliation.

Bouygues propose d’abord des alternatives à la résiliation : une suspension temporaire de la ligne ou sa cession à un tiers. Il est possible de les ignorer pour résilier totalement sa ligne après avoir sélectionner un motif ainsi que la date de résiliation. Pour les forfaits mobiles encore sous engagement, les frais de résiliation sont calculés juste avant de confirmer définitivement la résiliation.

Comment résilier son forfait mobile Bouygues Telecom avec son numéro RIO ?

Une autre méthode, plus simple encore, consiste à prendre connaissance de son numéro RIO, il s’agit d’un identifiant utilisé pour la portabilité du numéro de téléphone. On peut en faire la demande sur son espace client Bouygues Telecom ou en composant le 3179 ou le 658 (ce dernier numéro étant réservé à Bouygues). Un SMS est ensuite envoyé avec le numéro RIO, le numéro de la ligne ainsi que l’éventuelle date de fin d’engagement.

Avec ces informations en main, il suffit de souscrire à un nouveau forfait mobile sans s’occuper de la résiliation de l’ancienne ligne. Au moment de la souscription, il suffit de communiquer le numéro RIO, le nouvel opérateur se chargera ainsi de la résiliation du forfait mobile précédent. Si vous ne savez d’ailleurs vers quel opérateur vous diriger, n’hésitez pas à jeter un œil à notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles.

Combien coûte la résiliation d’un forfait mobile chez Bouygues Telecom ?

Bouygues Telecom est le seul opérateur mobile à faire appliquer des frais de résiliation fixes sur ses forfaits mobiles. À partir du 30 août 2025, ces frais seront de 5 euros sur tous les forfaits mobiles Bouygues Telecom et B&YOU. Certains concurrents ont répliqué en mettant en place un remboursement de ces frais de résiliation. Hormis ces frais, une résiliation de forfait mobile Bouygues n’engrange pas de frais supplémentaires étant donné qu’ils sont tous sans engagement.

Il y a cependant les forfaits avec mobile qui ont tous un engagement de 24 mois, et qui peuvent donc entraîner un gros surcoût au moment de la résiliation. C’est dans ce genre de situation que la loi Chatel intervient :

Premier cas : vous êtes engagé sur une période de 12 mois et vous souhaitez résilier votre abonnement avant échéance du contrat, vous êtes alors tenu de rembourser 100 % des mensualités restantes.

Deuxième cas : vous êtes engagé sur une période de 24 mois et il vous reste moins de 12 mois avant échéance du contrat. Depuis le 1er janvier 2023, il n’y a plus de frais à payer au-delà du 12e mois du contrat. En revanche, les titulaires d’un forfait avec mobile sont tenus de rembourser 20 % des mensualités restantes de la deuxième année.

Troisième cas : vous êtes engagé sur une période de 24 mois et il vous reste plus de 12 mois avant échéance du contrat. Vous êtes tenu de payer 100 % des mensualités restantes de la première année uniquement. Là aussi, les titulaires d’un forfait avec mobile devront rembourser 20 % des mensualités restantes de la deuxième année du contrat.

Pour connaître le montant exact de ses frais de résiliation, ceux-ci sont calculés sur l’espace client au moment de la résiliation. On peut également en prendre connaissance auprès d’un conseiller au téléphone ou en boutique.

Comment résilier son forfait box internet Bbox chez Bouygues Telecom ?

Il est possible de résilier son forfait Bbox B&YOU à tout moment puisque cette offre est sans engagement. C’est une autre histoire pour les offres de Bouygues Telecom qui sont toutes soumises à une période d’engagement de 12 mois. Sur l’espace client, la procédure est exactement la même que pour les forfaits mobiles. Bouygues propose cependant plus d’alternatives comme le déménagement de la ligne à une autre adresse ou le changement de forfait. Il est là aussi possible de demander son identifiant RIO pour la portabilité de son numéro fixe.

Il est également possible de procéder à la résiliation de son forfait Bbox directement auprès du service client au 1064. Après avoir confirmé la résiliation auprès d’un conseiller, celle-ci prend effet dans 10 jours minimum, ou dans 60 jours maximum si on demande à résilier à une date précise.

Notez que si votre abonnement comporte un abonnement à un service de SVoD, chaque service vous contactera individuellement par mail pour savoir si vous souhaitez conserver votre abonnement ou non à la suite de votre résiliation.

Quels sont les frais de résiliation d’une box internet Bbox ?

Bouygues Telecom facture des frais de résiliation fixes à hauteur de 69 euros pour ses offres internet, il s’agit du FAI le plus cher dans ce domaine. Il existe pourtant des motifs légitimes qui exemptent de tous frais de résiliation : déménagement en France ou à l’étranger dans une zone non couverte par l’opérateur, licenciement, décès, surendettement, handicap ou maladie rendant impossible l’usage du service ou emprisonnement supérieur à trois mois.

Dans le cas où l’abonnement est encore sous engagement, la loi Chatel entre là aussi en jeu. S’agissant dans ce cas-ci d’abonnements avec engagement de 12 mois, il est demandé de régler 100 % des mensualités restantes.

Comment restituer sa Bbox après résiliation ?

Après la confirmation de résiliation par l’opérateur, vous avez un délai de 30 jours pour restituer votre matériel. Après avoir validé la résiliation, un bon de retour est envoyé par mail par le service client.

Il vous faudra ensuite confectionner un colis contenant si possible la boite d’origine avec tous les équipements au complet ainsi que les accessoires. Le tout doit être envoyé à l’adresse qui figure sur l’étiquette de retour Bouygues Telecom.

Le colis doit ensuite être remis en passant par La Poste ou un relais colis à proximité de chez vous.

Quels sont les frais à payer en cas de non-restitution de sa Bbox ?

Dans le cas où les équipements demandés en retour par Bouygues Télécom ne seraient pas renvoyés à l’opérateur dans les délais demandés et après les potentielles relances, Bouygues Télécom se donne le droit d’appliquer des frais de non-restitution de matériel. Ces frais peuvent aussi être appliqués si le matériel se retrouve dans un mauvais état ou est restitué de manière incomplète. Voici les frais de non-restitution de matériel :

Bbox ADSL, Fit, Must et Ultym : 70 euros

Décodeur Bbox TV : 180 euros

Boîtier ONT : 40 euros

Enregistreur (carte SD ou support USB de 128 Go) : 60 euros

CPL pour le Multi-TV : 110 euros

Répéteur Wi-Fi 5 et 6 : 80 euros

Carte microSD (avec Bbox 4K) : 30 euros

4G Box : 75 euros

5G Box : 250 euros

Accessoire (alimentation, télécommande…) : 20 euros

En cas de retard de restitution des équipements Bbox, Bouygues se donne le droit d’appliquer des pénalités forfaitaires.

Comment retrouver la dernière facture après résiliations de son forfait Bouygues Telecom ?

Vous pouvez accéder à l’ensemble des factures des 12 derniers mois depuis sur l’Espace Client de Bouygues Telecom pendant 1 an, même après la résiliation de votre ligne. Les identifiants et le mot de passe restent inchangés si vous vous êtes déjà connectés à l’Espace Client.

Si même après cette démarche, vous n’arrivez pas à accéder à la dernière facture, vous pouvez contacter le service client par téléphone au 1064 afin qu’un conseiller puisse procéder à son envoi.

Modèle de lettre de résiliation Bouygues Telecom

Pour résilier définitivement un forfait mobile ou un abonnement Bbox, sans prendre un nouvel opérateur et donc perdre définitivement son numéro de ligne mobile ou fixe, voici la marche à suivre. L’opérateur recommande de contacter l’assistance par chat ou par téléphone, mais la meilleure méthode reste l’envoi d’une lettre par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR).

Chez Bouygues Telecom, voici l’adresse de destination de la lettre :

BOUYGUES TELECOM, Service Client TSA 59013, 60643, Chantilly Cedex

Voici un court modèle de lettre de résiliation qu’il sera possible d’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, une fois avoir rajouté l’adresse de l’expéditeur, l’adresse de destination, la ville et la date.

Objet : Demande de résiliation d’un abonnement mobile/internet Madame, Monsieur, Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre en compte la demande de résiliation de mon contrat de téléphonie mobile/box internet [numéro de contrat], pour la ligne numéro [numéro de ligne]. Conformément aux conditions générales de vente, je vous remercie de prendre les mesures adéquates pour mettre fin à mon contrat d’abonnement dans un délai de [entre 10 et 60] jours maximum à compter de la date de réception de la présente. Je vous prie de supprimer de vos fichiers toute information relative à mes coordonnées postales et bancaires. Je m’oppose en particulier à toute utilisation, ou mise à disposition à des organismes extérieurs, de mes coordonnées personnelles à des fins commerciales (Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Cordialement, Nom Prénom

Si vous êtes chez un autre opérateur

Si vous n’êtes pas abonné chez Bouygues Telecom, mais que vous souhaitez résilier votre abonnement chez un autre opérateur, nous avons publié des guides similaires à celui-ci.

