Pure Fibre de B&YOU : tout ce qu’il faut savoir sur l’offre 8 Gb/s pas chère de Bouygues Telecom

Fin 2024, Bouygues Telecom bouleversait le marché des box internet non pas avec sa box Wi-Fi 7 à venir, mais avec une offre fibre 8 Gb/s à moins de 25 euros par mois. Il s’agit de la Pure Fibre commercialisée par la marque low-cost B&YOU, et voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

« Un super flux, sans superflu« . Le slogan de la Pure Fibre de B&YOU résume à lui seul cette offre singulière. Lancée en novembre 2024 par l’opérateur, ce forfait revient aux origines d’un marché aujourd’hui saturé d’offres triple-play. Nous avons là une offre simple, sans engagement et qui correspond mieux aux besoins actuels à l’heure où l’usage des décodeurs TV et de la téléphonie fixe recule en France. Elle se distingue des autres Bbox proposées par l’opérateur au sein de notre sélection.

Dans cette offre single-play, on retrouve la Bbox Ultym de Bouygues Telecom qui était, avant la Bbox Wi-Fi 7, la box internet la plus premium de l’opérateur. Hormis qu’elle soit seule et deux fois moins chère ici, elle ne change pas d’un poil. Sans compter les séries spéciales, la Pure Fibre est la seule offre internet de B&YOU.

Voyons plus en détail ce que propose l’offre Pure Fibre de B&YOU :

Prix de l’abonnement : 23,99 euros par mois

: 23,99 euros par mois Équipement fourni : une Bbox Ultym + Un répéteur Wi-Fi 6 en option pour 4 euros par mois

: une Bbox Ultym + Un répéteur Wi-Fi 6 en option pour 4 euros par mois Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6E

: Wi-Fi 6E Débits proposés : 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant selon éligibilité et si l’option Débit+ est activée sur l’espace client. Sinon, les débits sont plafonnés à 2 Gb/s en descendant et 900 Mb/s en montant.

: 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant selon éligibilité et si l’option Débit+ est activée sur l’espace client. Sinon, les débits sont plafonnés à 2 Gb/s en descendant et 900 Mb/s en montant. Frais de mise en service : 48 euros

: 48 euros Frais de résiliation : 59 euros

: 59 euros Remboursement frais de résiliation de l’ancien opérateur : jusqu’à 50 euros

: jusqu’à 50 euros Durée d’engagement : sans engagement

Le modem de la Pure Fibre de B&YOU

Pour cette offre, Bouygues Telecom ne propose pas un tout nouveau modem mais recycle sa Bbox Ultym, une box internet haut de gamme. À l’instar de la Bbox Must et de la Bbox Wi-Fi 7, elle est conçue verticalement avec les antennes au sommet pour une meilleure diffusion des ondes.

Sauf que contrairement à la Bbox Must dotée de LED sur sa face avant, la Bbox Ultym s’équipe d’un écran lumineux qui affiche les paramètres et le QR Code pour se connecter au Wi-Fi. Il est possible d’accéder aux différentes options grâce à la molette.

Quelle connectique pour la Pure Fibre de B&YOU ?

La connectique est assez semblable à ce que l’on retrouve sur la plupart des box internet haut de gamme :

Quatre ports Ethernet Gigabit ;

Un port Ethernet 10G ;

Un port RJ11 pour la téléphonie fixe ;

Deux ports USB-A 3.0 ;

Un port d’alimentation 12V ;

Un port fibre GPON/XGS-PON (ONT interne)

Pas besoin de cage SFP pour profiter des 8 Gb/s en descendant, il suffit simplement d’un câble Ethernet relié à un appareil capable d’accueillir ce débit.

Le répéteur Wi-Fi en option payante

Pour les logements ayant une grande surface, sur plusieurs étages ou avec des zones blanches dans certaines pièces, l’offre Pure Fibre met à disposition un répéteur Wi-Fi 6 en option payante (4 euros par mois). L’option est sans engagement, mais nécessite un diagnostic Wi-Fi à réaliser depuis son espace client avant d’y souscrire.

Il s’agit du même modèle de répéteur Wi-Fi inclus dans l’offre Bbox Ultym. Alors que l’opérateur s’appuyait auparavant sur les équipements de TP-Link pour ses répéteurs, il utilise désormais des appareils faits maison. Il faut toutefois noter que ce répéteur est compatible Wi-Fi 6 et non Wi-Fi 6E, il lui manque donc la bande des 6 GHz qui prodigue des débits plus élevés et une latence plus faible.

Enfin, est incluse une assistance 24h/24 via l’application dédiée et par téléphone les deux premiers mois de l’abonnement. En revanche, nulle trace de clé 4G dans l’offre Pure Fibre, ce qui aurait permis de continuer d’avoir une connexion internet en cas de coupure Wi-Fi.

Les performances de la Pure Fibre de B&YOU

Pour les logements éligibles à la fibre XGS-PON et avec l’option Débit+ activée sur l’espace client, la Pure Fibre de B&YOU permet de profiter d’un débit descendant de 8 Gb/s et de 1 Gb/s en montant. Les mêmes performances que l’offre Bbox Ultym en somme. Sans l’éligibilité ou l’option Débit+ activée, les débits sont plafonnés à 2 Gb/s en descendant et 900 Mb/s en montant.

8 Gb/s en descendant, c’est ce qui se fait de mieux en ce moment. Mais en profiter sur un seul terminal n’est pas donné à tout le monde, il faut d’abord un appareil compatible, équipé d’une carte 10G ou autre. Un adaptateur Ethernet 10 Gb/s est, dans certains cas, nécessaire. Nous avions rédigé un guide sur le matériel indispensable pour exploiter les 8 Gb/s symétriques de la Freebox Ultra, et on se rend compte que cela peut demander un sacré investissement.

Pour des utilisateurs lambda, les 8 Gb/s peuvent s’avérer utiles en partagé, c’est-à-dire lorsqu’ils sont répartis entre plusieurs appareils. Dans le cas d’une famille où chacun est en télétravail et où chacun a une activité numérique différente le soir, cela peut changer la donne.

L’un des meilleurs Wi-Fi dans le forfait Pure Fibre

Côté Wi-Fi, l’offre Pure Fibre propose le Wi-Fi 6E (E pour Extension), la meilleure norme derrière le Wi-Fi 7 (quand il est certifié). Par rapport au Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E apporte plus de débits, une latence plus faible et une meilleure densité de connexions grâce à l’intégration de la bande de fréquences des 6 GHz. Et du fait de la faible sollicitation de cette bande de fréquences, la connexion est plus stable avec le Wi-Fi 6E.

Source : Wi-Fi Alliance

Dans la pratique, le Wi-Fi 6E n’apporte pas grand-chose pour un utilisateur lambda, si ce n’est une légère augmentation du débit. Il faut davantage le voir comme une solution pour soulager certaines plages de fréquences. D’autant plus que le Wi-Fi 6E n’a pas que des avantages puisque la bande des 6 GHz souffre d’un problème de portée. Il suffit de changer de pièce pour que la connexion Wi-Fi bascule sur la bande des 5 GHz.

Pas d’offre TV ni de téléphonie fixe

C’est tout ce qui fait la singularité du forfait Pure Fibre de B&YOU : il n’y a ni offre TV (même pas l’application B.tv) ni téléphonie fixe incluse. Concernant cette dernière, passer un coup de fil depuis un téléphone fixe reste possible en connectant celui-ci au port RJ11 du modem, mais tous les appels sont facturés comme étant du hors-forfait.

Il s’agit d’une offre single-play et c’est la seule du marché à l’heure où sont écrites ces lignes. Jusqu’à la Pure Fibre, les forfaits internet avaient au moins la connexion internet et la téléphonie fixe inclus, à l’instar de la Bbox Fit et des offres de RED by SFR et Sosh.

Une offre qui, malgré sa simplicité, a su bousculer le marché de la fibre, saturée d’offres triple-play avec des options à la pelle. Et ce alors que 22 % des abonnés à la fibre n’utilisent pas le décodeur TV inclus dans leur abonnement et que 16 % de la population déclare utiliser encore la téléphonie fixe selon une étude BVA réalisée pour Bouygues Telecom en 2023.

Ce retour aux fondamentaux séduit, on pourrait même un jour aller jusqu’au bout de la démarche en permettant aux abonnés d’utiliser une box alternative. C’est d’ailleurs déjà possible en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie.

Le prix de la Pure Fibre de B&YOU

Le prix est un autre atout indéniable du forfait Pure Fibre de B&YOU. Cette offre internet à 8 Gb/s revient à seulement 23,99 euros par mois, sans augmentation de prix et sans engagement, comme il est de coutume chez B&YOU. En plus d’être en rupture avec la majorité des forfaits internet en choisissant le sans engagement et sans augmentation de prix, nous sommes probablement sur le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Les frais de mise en service de 48 euros sont toujours d’actualité, mais il arrive que l’opérateur les réduise à zéro lors de promotions, comme ce fut récemment le cas. De plus, Bouygues Telecom rembourse jusqu’à 50 euros le montant des frais de résiliation de l’ancien opérateur si besoin.

Est-ce que la Pure Fibre de B&YOU vaut le coup ?

La Pure Fibre de B&YOU est une offre internet tout à fait recommandable, d’abord en raison de son rapport qualité-prix optimal. Sans compter qu’elle n’a presque pas grand-chose à envier aux offres haut de gamme et qu’elle est sans engagement, faisant qu’il est possible de s’en séparer à tout moment.

Il faut cependant composer avec l’absence d’offre TV et de téléphonie fixe illimitée, et c’est tout l’intérêt de cette offre. Pour la téléphonie fixe, ce n’est pas un problème pour la grande majorité d’entre nous tant nos usages sont tournés vers le mobile. Les décodeurs TV sont quant à eux de moins en moins utilisés vu le nombre d’alternatives. Entre les plateformes de SVoD, boîtiers multimédias, clés HDMI et Smart TV, on peut aisément s’en passer.

Un sacrifice acceptable, surtout pour de la fibre 8 Gb/s à 23,99 euros par mois. Autant de débit, c’est idéal pour garder une connexion stable et rapide tout en ayant des usages lourds sur son réseau, comme du streaming en ultra-haute définition. Et si on est nombreux à la maison, cela permet aussi de distribuer les flux sans qu’aucun appareil ne soit en manque de bande passante. En clair, si on recherche seulement une (très) bonne connexion internet, la Pure Fibre de B&YOU est le forfait coup de cœur !

