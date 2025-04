Bbox fit Wi-Fi 6 VS B&YOU Pure Fibre : quelle nouvelle offre internet de Bouygues Telecom mérite votre argent ?

Bouygues Telecom a récemment bouleversé son catalogue avec le retrait de sa Bbox fit Wi-Fi 5 et l’arrivée d’une nouvelle offre dual-play : une Bbox fit Wi-Fi 6 avec le modem de la Bbox must. Dans ce nouveau duel, voyons ce qu’elle vaut par rapport à une des offres phares de B&YOU : la Pure Fibre.

Avec l’arrivée de la Bbox ultym Wi-Fi 7 dans sa boutique en ligne, Bouygues Telecom a totalement revu ses offres avec l’arrivée et la disparition d’autres offres. On dit au revoir à la Bbox ultym Wi-Fi 6E ainsi qu’à la Bbox fit Wi-Fi 5, cette dernière offre faisant peau neuve avec un modem Wi-Fi 6, la Bbox Polymèle que l’on retrouve également dans le forfait Bbox must. On reste sur une offre dual-play avec des performances plus élevées, et un prix qui l’est aussi !

En face, l’offre phénomène de Bouygues Telecom, mais proposée sous la marque B&YOU. La Pure Fibre est une offre single-play, c’est-à-dire qu’elle ne propose que la connexion internet. Il n’y a pas de décodeur TV inclus et la téléphonie est payante. Mais pour 23,99 euros par mois, elle en vaut la chandelle. Reste à savoir si elle est plus intéressante que la nouvelle Bbox fit Wi-Fi 6. Réponse dans ce duel !

Connectivité : Wi-Fi 6 VS Wi-Fi 6E

Les modems des offres B&YOU Pure Fibre et Bbox fit Wi-Fi 6 sont des équipements plutôt récents. La première utilise une Bbox « Éole » commercialisée en 2020, mais qui a reçu une mise à jour majeure en 2022 lui permettant d’utiliser le Wi-Fi 6E. Le modem de l’offre Bbox fit est une Bbox « Polymèle », elle aussi parue en 2022. Tous deux arborent un design vertical, en rupture avec celui des Bbox Sensation (celles en forme de parallélépipède), et pensé pour une meilleure diffusion du signal Wi-Fi avec les antennes placées au sommet.

Le modem de l’offre Bbox fit est en Wi-Fi 6, une norme certifiée par la Wi-Fi Alliance en 2019. Bien que ce Wi-Fi soit plus ancien que les Bbox de ce versus, il continue aujourd’hui à se répandre doucement dans nos foyers. À l’instar de son prédécesseur, le Wi-Fi 6 utilise deux bandes de fréquences : 2,4 GHz et 5 GHz. Par rapport au Wi-Fi 5, il délivre plus de débits, moins de latence, mais cette norme a surtout été conçue pour une meilleure gestion des connexions sur un réseau de plus en plus sollicité.

La Bbox « Éole » profite toutefois d’une norme Wi-Fi encore plus avancée : le Wi-Fi 6E (E pour Extension). Mise en service en 2021, cette « V2 » du Wi-Fi 6 introduit un ajout majeur : une troisième bande de fréquences, celle des 6 GHz.

Avec cette bande de fréquences, les débits sont encore plus importants et la latence encore plus faible. Du fait de cette nouvelle « route » qui n’est pas encore trop empruntée, les interférences sont moins nombreuses et la connexion beaucoup plus stable. En revanche, plus une fréquence est élevée, plus sa portée est faible, ce qui fait que le Wi-Fi 6E de la Pure Fibre a plus de mal à passer les murs. Mais sur le plan technique, cette box est beaucoup plus avancée.

Connectique : B&YOU beaucoup plus généreux

Voyons d’abord ce que cache la Bbox fit Wi-Fi 6 dans son dos, il s’agit de la même connectique que celle de la Bbox must :

1 port fibre optique

1 port Ethernet 2.5G

4 ports Ethernet Gigabit

1 port RJ11

1 port USB-A 3.0

Puis celle de la Pure Fibre, qui est la même que celle de la Bbox ultym Wi-Fi 6E :

1 port fibre optique

4 ports Ethernet Gigabit

1 port Ethernet 10G

1 port RJ11

2 ports USB-A 3.0

C’est en toute logique que la Pure Fibre dispose d’une meilleure connectique avec son port Ethernet 10G, étant donné qu’elle peut recevoir quatre fois plus de débits que la Bbox must. Elle se permet même un port USB-A supplémentaire. Quant à la Bbox fit Wi-Fi 6, son port Ethernet 2.5G n’est pas vraiment utile sauf en tant que cinquième port Ethernet Gigabit étant donné que les débits de cette Bbox Polymèle sont bridés.

Il n’y a pas photo pour cette première manche, c’est la B&YOU Pure Fibre qui marque le premier point !

Bbox fit Wi-Fi 6 0 – 1 B&YOU Pure Fibre

Débits : La puissance pure et dure de la Pure Fibre !

Il y a ici un fossé entre la Bbox fit Wi-Fi 6 est la B&YOU Pure Fibre, et ce n’est pas la box la plus chère qui s’avère être la plus rapide. Quand bien même le premier forfait comprend une Bbox Polymèle capable d’atteindre en principe un débit de 2 Gb/s en téléchargement, la vitesse se retrouve ici bridée à seulement 1 Gb/s. Pour ce qui est des débits montants, elle ne va pas au-delà de 700 Mb/s.

La B&YOU Pure Fibre propose quant à elle ce qui se fait de mieux en téléchargement : 8 Gb/s, sous réserve d’éligibilité. Pour le téléversement, on est sur du 1 Gb/s. En plus d’habiter un logement éligible, il faut activer l’option Débit+ (gratuite) dans l’espace client pour obtenir cette vitesse. Si ces conditions ne sont pas remplies, la Pure Fibre plafonne à 2 Gb/s en descendant et 900 Mb/s en montant, ce qui est toujours mieux que la Bbox fit Wi-Fi 6.

L’avantage de la B&YOU Pure Fibre est, dans cette manche, indéniable.

Bbox fit Wi-Fi 6 0 – 2 B&YOU Pure Fibre

Services et accessoires inclus : deux offres à poil, ou presque

La B&YOU Pure Fibre est, certes, une offre totalement nue, avec un modem, une connexion internet, et rien d’autre, mais la Bbox fit Wi-Fi 6 est presque autant à poil. Si ce n’est qu’elle inclut la téléphonie fixe, bien que selon un sondage BVA commandé par Bouygues Telecom, seulement 16 % des français utilisent encore la téléphonie fixe de façon quotidienne. Il est possible d’utiliser une ligne fixe avec l’offre Pure Fibre, mais tous les appels sont payants. Étant donné que la téléphonie fixe continue de s’effacer de notre quotidien, sa valeur ajoutée dans l’offre Bbox fit est minime.

Quant aux répéteurs Wi-Fi, ils ne sont inclus dans aucune des deux offres. Ces accessoires sont en option payante et sans engagement, à 4 euros par mois pour la Pure Fibre et 3 euros par mois pour la Bbox fit Wi-Fi 6. Il est possible de louer un maximum de deux répéteurs Wi-Fi depuis son espace client après avoir effectué un diagnostic Wi-Fi à son domicile.

Enfin, la Bbox fit Wi-Fi 6 se montre plus généreuse que la B&YOU Pure Fibre avec le prêt d’une clé 4G de 200 Go dès la souscription à l’offre. Nous lui attribuons donc le point dans cette manche.

Bbox fit Wi-Fi 6 1 – 2 B&YOU Pure Fibre

Prix : un rapport qualité-prix imbattable pour la B&YOU Pure Fibre

Entre une offre à moins de 25 euros par mois et une autre qui coûte 35 euros mensuels au bout d’un an, il n’y a pas photo sur qui propose le coût lissé le plus avantageux. Spoiler alert : on se retrouve à la fin avec une dizaine d’euros d’écart entre les deux box en prenant en compte un coût lissé sur 24 mois.

Nous appliquons ici la même méthodologie que le comparateur Ariase utilise pour établir son baromètre du prix des box internet. C’est-à-dire que l’on estime un coût moyen mensuel sur deux ans en comptant le prix de l’abonnement, les frais d’activation et le décodeur TV (absent dans les deux offres ici). Voici ce qu’il en ressort :

Bbox fit Wi-Fi 6 B&YOU Pure Fibre Coût abonnement sur 24 mois 28,99 €/mois pendant un an

35,99 €/mois ensuite

= 779,76 € 23,99 €/mois

= 575,76 € Frais d’activation 48 € 48 € Total 827,76 € 623,76 € Coût mensuel moyen 34,49 €/mois 25,99 €/mois

Sans grande surprise, c’est la B&YOU Pure Fibre qui est la moins chère en prenant en compte le prix de l’abonnement et les frais d’activation. Autre avantage pour la B&YOU Pure Fibre : elle est totalement sans engagement tandis que la Bbox fit Wi-Fi 6 demande un engagement de 12 mois.

En termes de rapport qualité-prix, la B&YOU Pure Fibre est là aussi le forfait internet le plus intéressant. D’une part, ses débits et son Wi-Fi sont de loin supérieurs. D’autre part, la Bbox fit Wi-Fi 6 ne propose rien de plus si ce n’est la téléphonie fixe. Il n’y a donc pas de débat.

Retourné acrobatique pour le but final.

Bbox fit Wi-Fi 6 1 – 3 B&YOU Pure Fibre

Bbox fit Wi-Fi 6 ou B&YOU Pure Fibre : laquelle choisir ?

Évidemment, c’est la B&YOU Pure Fibre qui remporte ce duel et qui est de loin l’offre la plus recommandable. Lancée quelques semaines avant la Bbox ultym Wi-Fi 7, la Pure Fibre n’a pas mis longtemps à devenir l’une des offres les plus populaires du FAI en raison de sa simplicité, de la puissance de son modem et surtout de son rapport qualité-prix.

De l’autre côté, la Bbox fit Wi-Fi 6 qui est pourtant l’offre d’entrée de gamme de l’opérateur internet est lourdement handicapée par son prix. 35,99 euros par mois pour un débit de seulement 1 Gb/s en descendant, c’est trop. Lancée pour marquer l’abandon total du Wi-Fi 5 du catalogue de box internet de Bouygues Telecom, la Bbox fit Wi-Fi 6 en a oublié d’être accessible.

Enfin, les forfaits internet + téléphonie n’ont plus de raison d’être aujourd’hui, à une époque où la quasi-unanimité des appels se passent sur mobile. La Bbox fit Wi-Fi 6 n’est clairement pas l’offre la plus moderne du marché et pourrait bien avoir du mal à trouver son public, ce qui n’a pas été compliqué pour la B&YOU Pure Fibre.

