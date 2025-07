Honor 400 vs Redmi 14 Pro+ 5G : comment choisir le meilleur smartphone milieu de gamme ?

Forcément, quand on pense milieu de gamme, les Redmi de Xiaomi viennent immédiatement en tête. Alors comment se débrouille le Honor 400 face à l’un des ténors du marché ? On se pose la question dans notre nouveau comparatif !

Les Redmi Note 14 sont déclinés dans presque une dizaine d’itérations. En haut de la chaîne alimentaire, on retrouve le Redmi Note 14 Pro+ 5G, qui avait écopé d’un 8/10 dans notre test. Exactement la même note que le Honor 400, qui fait aujourd’hui office de concurrent dans ce versus.

Côté tarifs, les deux smartphones évoluent dans les mêmes eaux. Comptez 499 euros pour le Honor 400, et environ 439 euros pour le Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Quel est le meilleur téléphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Honor 400 et Redmi Note 14 Pro+ 5G

Modèle Honor 400 Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Dimensions 74,6 mm x 156,5 mm x 7,3 mm 74,67 mm x 162,53 mm x 8,75 mm Interface constructeur MagicOS HyperOS Taille de l’écran 6,55 pouces 6,67 pouces Définition 2736 x 1264 pixels 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 460 ppp 446 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 720 Adreno 710 Stockage interne 256, 512 Go 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 12 Mp Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 8

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 20 Mp Définition enregistrement vidéo 4K N/C Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5300 mAh 5110 mAh Poids 184 g 210,14 g Couleurs Noir, Or Noir, Bleu, Mauve Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux looks saisissants

Le Honor 400 est un smartphone plus compact que son concurrent. Il mesure 15,6 cm de haut contre 16,2 cm pour le Redmi. Cela s’explique notamment par une diagonale d’écran un peu plus chiche sur le premier, à 6,55″ contre 6,67″. Naturellement, le Honor 400 est aussi un smartphone plus léger d’environ 20 grammes.

Côté design, on est sur deux propositions radicalement différentes. Le Honor 400 est assez minimaliste, comptant surtout sur ses courbes et la délicate intégration de ses capteurs photo pour séduire. Le Redmi Note 14 Pro+ 5G, lui, met le paquet sur le bloc photo, justement. Celui-ci occupe une grande place au dos du smartphone. Ostentatoire, diront certains.

Le smartphone de Redmi est certifié IP68 et protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2, comme la plupart des smartphones haut de gamme. Il est donc a priori plus résistant que son rival signé Honor (IP66).

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi s’en sort bien mieux sur les couleurs

La dalle AMOLED du Redmi Note 14 Pro+ 5G est très mal calibrée par défaut. Nos sondes ont relevé un point blanc à plus de 7400K, ce qui est très froid. En face, le Honor 400 fait bien mieux, mais sur ce point seulement. Car en matière de couverture colorimétrique, le Redmi Note 14 Pro+ 5G passe largement en tête. Son écran couvre 110% de l’espace colorimétrique DCI-P3.

En matière de luminance, les deux concurrents jouent presque à armes égales, autour des 1300 nits pour le Redmi et 1500 pour le Honor – ce qui est plutôt moyen. Même chose pour la résolution et la fréquence d’affichage ; on est face à des écrans 1,5K et 120 Hz garantissant une bonne fluidité.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’IA en avance chez Honor

Au moment où nous avions testé le Redmi Note 14 Pro+ 5G, l’intelligence artificielle se faisait assez discrète sur HyperOS – la surcouche Android 15 du smartphone. A contrario, elle est partout sur MagicOS, l’interface qui anime son concurrent.

Ajoutons par ailleurs que l’UI des smartphones Xiaomi et associés est plutôt chargée en applications préinstallées. Un peu pénible. Pas que Honor soit le meilleur élève du marché, mais il est plus mesuré.

Les fonctionnalités de MagicOS paraissent aussi un peu plus avancées, avec notamment cette encoche qui peut afficher les informations de la musique en cours de lecture, comme sur les iPhone récents, par exemple.

Enfin, pour les mises à jour, Honor écrase son concurrent en promettant six ans de mises à jour Android contre seulement trois pour le Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Balle au centre pour les performances

La configuration du Honor 400 et Redmi Note 14 Pro+ 5G sont très proches. Le premier est doté de la puce Snapdragon 7s Gen 3, une version réputée légèrement inférieure à la Snapdragon 7 Gen 3 qui équipe le Redmi Note 14 Pro+ 5G. Pourtant, d’après nos tests, c’est bien le premier qui repart en tête du classement, une fois les résultats de tous les benchmarks assemblés.

Cela se joue de peu, suffisamment pour qu’on remette la balle au centre. Les deux smartphones sont rapides, répondent au doigt et à l’œil, et disposent d’un GPU suffisamment puissant pour jouer à des titres gourmands contre quelques concessions graphiques.

Des photophones capables

Comme pour les performances, la configuration photo des deux rivaux est très proche. On remarque qu’ils embarquent d’ailleurs le même capteur principal, de 200 mégapixels. Ainsi, la différence se fera surtout sur le traitement numérique de chaque écurie.

Honor 400 :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx. f/2.2 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Macro : 2 Mpx ;

Selfie : 20 Mpx, f/2.2

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cela saute aux yeux : Honor met le paquet sur la saturation. Pas que Xiaomi y aille de main morte, mais force est de constater que les photos tirées du Honor 400 ressortent beaucoup plus. Rien à redire sur le piqué en revanche. Les deux smartphones offrent une image détaillée, pleine de vie, et il vous appartiendra finalement de les départager à l’aune de vos préférences.

L’ultra grand-angle n’est pas une optique reine, ni sur le Honor ni sur le Redmi. Néanmoins, le premier dispose d’une résolution un peu supérieure qui, à ce niveau, fait la différence. Les photos du Honor 400 sont donc un peu mieux dégrossies que celles de son concurrent, dont l’ultrawide ne compte que 8 mégapixels.

Aucun des deux smartphones ne dispose d’un téléobjectif dédié, mais les 200 mégapixels du capteur principal permettent de rogner généreusement dans l’image afin de singer un zoom numérique. Une nouvelle fois, les deux propositions sont très proches et seul le traitement numérique fera office d’arbitre. Comme sur le grand angle, les photos ressortent plus « extraordinaires » sur le Honor 400, là où le Redmi offre un rendu un peu plus naturel.

Une autonomie plus généreuse chez Redmi

L’autonomie n’est pas vraiment le point fort du Honor 400, qui se fait vite éclipser par le Redmi Note 14 Pro+ 5G. D’après les résultats des tests menés par nos confrères de GSM Arena sur le logiciel spécialisé ViSer, le Redmi Note 14 Pro+ 5G s’éteint après 12h29, contre 10h40 pour le Honor 400.

Dans les deux cas, ce n’est pas particulièrement brillant. Mais reconnaissons que le midrange de Honor offre une petite réserve d’endurance supplémentaire, qui peut faire toute la différence en fin de journée.

Même déculottée pour la recharge rapide. Le Redmi Note 14 Pro+ 5G peut être rechargé en 21 minutes (avec le chargeur adéquat). C’est deux fois plus rapide que le Honor 400 (41 minutes). Aucun des deux ne supporte la recharge sans fil.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Honor 400 ou Redmi Note 14 Pro+ 5G : lequel choisir ?

Le milieu de gamme est un marché qui impose certains compromis, et chaque modèle a ses qualités et ses défauts. En l’occurrence, l’évidente faiblesse du Redmi Note 14 Pro+ 5G face au Honor 400 se situe au niveau de son logiciel, pollué par des pubs et dont la politique de mise à jour est assez décevante. En revanche, il propose un écran mieux calibré et une autonomie supérieure.

Le Honor 400 est d’après nous le meilleur modèle des deux. Grâce à son design séduisant, à son support logiciel étendu et ses fonctionnalités IA avancées, mais aussi grâce à une partie photo un peu plus polyvalente et aguicheuse. Bien sûr, il faudra composer avec une autonomie un peu juste, et des couleurs pas toujours très généreuses à l’écran. Mais on vous l’a dit : tout est affaire de compromis.