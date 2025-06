Google Pixel 9a vs Samsung Galaxy A56 : comment choisir le meilleur smartphone milieu de gamme ?

Les Galaxy A de Samsung sont, année après année, de véritables best-seller. Pour leur tenir tête, Google déploie beaucoup d’efforts dans sa gamme « a », dont le Pixel 9a est le représentant le plus récent. Peuvent-ils vraiment rivaliser ? Découvrons-le ensemble dans ce nouveau versus !

Nous avons ici affaire à deux smartphones de milieu de gamme très recommandables. Deux références sanctionnées d’un joli 8/10 dans nos colonnes, et vendus à un tarif relativement proche pour mériter que l’on sorte notre loupe. Le Google Pixel 9a est affiché a 549 euros. Le Samsung Galaxy A56 à 449 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Google Pixel 9a et Samsung Galaxy A56

Modèle Google Pixel 9a Samsung Galaxy A56 Dimensions 73,3 mm x 154,7 mm x 8,9 mm 77,5 mm x 162,2 mm x 7,4 mm Interface constructeur Android Stock Samsung One UI Taille de l’écran 6,3 pouces 6,7 pouces Définition 2424 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 422 ppp 385 ppp Technologie OLED Super AMOLED SoC Google Tensor G4 Samsung Exynos 1580 Puce graphique N/C Xclipse 540 Stockage interne 128, 256 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 13 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5100 mAh 5000 mAh Poids 185,9 g 198 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Rose Noir, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux formats assez différents

Les Google Pixel a ont toujours été de bons choix pour qui recherche un smartphone compact. Avec son écran de 6,3″, le Pixel 9a rentre dans toutes les poches, et se montre très confortable à utiliser grâce à ses 186 grammes. En face, le Galaxy A56 est plus grand, avec un écran de 6,7″, et plus lourd aussi – 198 grammes. Il est en revanche très fin, et ne dépasse pas les 7,4 mm contre presque 9 mm pour son concurrent.

Les deux smartphones présentent des design relativement sobres, même si les coloris proposés par les constructeurs permettent d’apporter une petite touche d’audace à un design relativement classique. En effet, le Pixel 9a perd la « camera bar » de ses prédécesseurs, qui contribuait à le rendre immédiatement reconnaissable. Cette fois, à part un design très arrondi, il se fond davantage dans la masse.

Un conformisme qui n’effraie pas le Samsung Galaxy A56, qui ressemble, autant l’écrire, à n’importe quel autre smartphone du fabricant sud-coréen.

Le Google Pixel 9a est certifié IP68 et résiste donc un peu mieux à l’immersion dans de l’eau douce que son rival, certifié IP67.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Google très en forme sur la partie écran

Malgré leur différence de taille, les écrans qui équipent les deux smartphones partagent de nombreuses caractéristiques. AMOLED, cadencés à 120 Hz, ils offrent une bonne réactivité. Maintenant, Samsung a tendance à saturer davantage les couleurs (et donc à souffrir d’un delta E un peu élevé). Google propose sur son Pixel 9a une image un peu plus naturelle, mais surtout beaucoup plus lumineuse !

D’après nos sondes, elle culmine à 2450 nits, contre 1800 nits sur le Samsung Galaxy A56. Cela signifie que le premier est beaucoup plus lisible en extérieur que son concurrent. Cela peut faire la différence si vous avez la chance de vivre dans une région ensoleillée.

Google Pixel 9a Le Samsung Galaxy A56 5G // Source : Frandroid

Des IA au coude-à-coude

Samsung et Google mènent clairement la danse de l’IA embarquée sur smartphone. Que l’on parle de Gemini ou de Galaxy AI, les deux entreprises ont pris une avance assez dingue en la matière, au point que l’on peut considérer que les deux solutions se valent.

Par ailleurs, One UI et Pixel Experience de l’autre sont deux surcouches très agréables à utiliser, offrant de nombreuses fonctionnalités et commodités au quotidien. Franchement, il serait difficile de les départager de façon parfaitement tranchée tant il s’agit là d’une affaire de préférences pures.

Il y a toutefois une différence essentielle : la politique de mises à jour. Ici, Google part avec une légère avance et promet sept mises à jour d’Android contre six pour Samsung. Est-ce bien déterminant à ce stade ? Cela dépend de votre profil. Ici, on aurait tendance à dire que non.

Google Pixel 9a

Un Pixel un peu plus performant

En embarquant la même puce Tensor G4 que les Pixel 9 Pro, le Pixel 9a s’assure des performances de pointe, proches du haut de gamme. Samsung s’en tient à quelque chose de plus modeste et éloigné de la gamme Galaxy S, avec un SoC Exynos 1580. Celui-ci reste tout à fait performant et se montrera volontaire dans tous les scénarios, surtout si vous ne faites guère plus que de naviguer sur les réseaux sociaux.

Le jeu reste possible dans les deux cas, en acceptant bien d’abaisser les paramètres graphiques pour rester dans les clous posés par un GPU capable, mais à qui il ne faut pas trop en demander.

Un Pixel difficile à battre en photo

Si Samsung a sa petite réputation en photo, il la doit la plupart du temps à ses modèles les plus haut de gamme, les Galaxy S Ultra. Sur ses modèles de milieu de gamme, la partition reste jouée avec talent, mais moins d’aisance d’exécution. Chez Google, en revanche, les choses sont plus homogènes sur toute la gamme.

Google Pixel 9a :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1,7, OIS ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, f/2.2 ;

Selfie : 13 Mpx, f/2.2.

Samsung Galaxy A56 :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.2 ;

Macro : 5 Mpx, f/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2.2.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

La principale différence entre les deux mobiles est avant tout une différence de philosophie. Le traitement numérique est immédiatement reconnaissable chez Samsung, avec ces bleus extrêmement saturés et ses contrastes renforcés. Pas que Google soit le parangon d’une image neutre, mais le traitement paraît plus léger, et sa patte se situe plutôt au niveau d’une température chaleureuse.

L’ultra grand-angle est une optique souvent sacrifiée. On le voit encore à la fiche technique : le fossé qui existe entre la résolution du module grand-angle et de l’ultrawide se traduit naturellement par des images beaucoup moins alléchantes. Le piqué est un peu moins bon, les détails sont plus épars… mais chaque smartphone conserve sa patte colorimétrique qui nous rappelle immédiatement où nous sommes.

Si aucun des deux smartphones ne dispose d’une optique longue focale, ils peuvent se servir de la grande résolution du module principal pour venir cropper dans une image 48 mégapixels pour donner le chance. Forcément, plus on agrandit l’image, plus les détails se font la malle. À ce petit jeu, le Pixel 9a nous offre une bien meilleure expérience, là où le vernis des photos du Samsung s’écaille un peu plus vite.

Une autonomie égale

Malgré leur différence de format, la batterie du Pixel 9a est plus volumineuse que celle du Samsung. Avec 5100 mAh, il offre des deux la meilleure autonomie – de peu. D’après les données obtenues par GSM Arena dans son protocole standardisé, le dernier de Google tient 12h30 avant de s’éteindre, contre 12h08 pour le Samsung Galaxy A56.

D’après nos propres observations durant nos tests, pas d’inquiétude : les deux vous resteront fidèles pendant plus d’une journée sur batterie. Les plus économes parviendront même à en tirer deux jours en jouant avec les paramètres d’économie de batterie avancés.

Pour la recharge, néanmoins, le Samsung Galaxy A56 prend la tête en permettant de refaire le plein en un peu plus d’une heure, contre 1h16 pour le Google Pixel 9a. Précisons toutefois que seul ce dernier supporte la charge sans fil.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Google Pixel 9a ou Samsung Galaxy A56 : lequel choisir ?

Le milieu de gamme tient là deux excellents représentants, et il faut se pencher très près pour voir émerger des différences structurelles importantes. Dans la plupart des cas, les Google Pixel 9a et Samsung Galaxy A56 vous donneront entière satisfaction. Mais, d’après nous, le smartphone de Google conserve quelques cartes encore plus intéressantes dans sa manche.

Un écran plus lumineux, une partition photo jouée de façon plus harmonieuse, une année de mises à jour supplémentaire et l’assurance d’avoir la primeur sur les nouveautés d’Android… autant de petites choses qui peuvent compter.

Maintenant, gardons aussi en tête que le Galaxy A56 est vendu 100€ de moins que son rival. Et, très franchement, il tient très bien la comparaison. On vous laisse alors le soin de faire l’arbitrage final en fonction du budget que vous vous êtes fixé.