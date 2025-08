Honor 400 vs Nothing Phone (3a) Pro : qui est le champion du milieu de gamme ?

Le Nothing Phone (3a) Pro a marqué durablement le milieu de gamme cette année. Alors comment s’en sort le tout récent Honor 400 face à lui ? Réponse dans notre versus !

Dans un marché milieu de gamme hyper compétitif, Honor et Nothing gardent la tête haute, et ne se privent pas de lancer, presque coup sur coup, des références hautement recommandables. Les modèles qui nous intéressent aujourd’hui ont reçu respectivement un 8/10 et un 8/10 « Coup de cœur » de la part de la rédaction.

D’un côté, le Honor 400 est vendu à partir de 499 euros. De l’autre, le Nothing Phone (3a) Pro à partir de 479 euros. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Honor 400 et Nothing Phone (3a) Pro

Modèle Honor 400 Nothing Phone (3a) Pro Dimensions 74,6 mm x 156,5 mm x 7,3 mm 77,5 mm x 163,52 mm x 8,39 mm Interface constructeur MagicOS Nothing OS Taille de l’écran 6,55 pouces 6,77 pouces Définition 2736 x 1264 pixels 2392 x 1080 pixels Densité de pixels 460 ppp 387 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 720 Adreno 710 Stockage interne 256, 512 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 12 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 50 Mp Définition enregistrement vidéo 4K 4K @ 30 fps Wi-fi N/C Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5300 mAh 5000 mAh Poids 184 g 211 g Couleurs Noir, Or Noir, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des formats très différents

D’abord, attardons-nous sur le look très particulier du Nothing Phone (3a) Pro. Ce n’est pas nouveau : les smartphones du fabricant britannique ne ressemblent à rien d’autre. Avec le dos faussement transparent, et leurs LED Glyph qui s’animent à la réception de notifications (sans même parler de l’imposant bloc d’appareils photo du modèle Pro), le Phone (3a) sort du lot. Mais il pourrait aussi ne pas plaire à tout le monde.

À l’opposé, le Honor 400 sait rester sage, tout en profitant d’un design élégant. On apprécie notamment la forme de son îlot d’appareils photo, doux et discret, et les coloris très appétents sélectionnés par le fabricant. Ce smartphone est aussi plus compact, et surtout beaucoup plus léger que son concurrent (184 grammes contre 211 grammes).

On notera tout de même que le Nothing Phone (3a) Pro dispose d’un bouton additionnel dont on reparlera plus bas. Le Nothing est certifié IP64, contre IP66 pour le Honor 400. Ce dernier est donc un peu plus « life proof », et offre une meilleure résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Nothing prend la tête sur l’écran

Le grand écran du Nothing Phone (3a) Pro, 6,77″, propose des couleurs plus chatoyantes que son concurrent. Le Honor 400, en revanche, est un peu mieux défini.

Toutefois, cela ne sera pas suffisant pour détrôner le Nothing Phone (3a) Pro, dont l’écran représente une « masterclass », pour reprendre les termes de notre test. Que ce soit pour la colorimétrie, le point blanc ou la couverture du spectre DCI-P3, le Phone (3a) Pro surpasse son rival dans les grandes largeurs.

Pas que le Honor 400 soit à jeter – tant s’en faut. D’ailleurs, ce dernier offre une luminosité un peu plus généreuse, avec presque 1600 nits relevés à la sonde. Le Nothing Phone (3a) Pro, lui, n’a pas su dépasser les 1350 nits.

Honor mieux équipé pour l’IA

Les deux smartphones tournent sous Android 15, mais embarquent une surcouche différente. Honor mise sur MagicOS, une interface un peu chargée, mais débordante de fonctionnalités ; NothingOS propose quelque chose de très simple, harmonieux et pas moins fonctionnel, mais aussi peut-être un peu chiche en features IA.

En effet, on ne retient que l’intégration de Gemini, et l’Essential Space, cet espace auquel on accède grâce à l’Essential Key, présente sur la tranche droite sur smartphone. Grâce à elle, on peut faire des captures d’écran et les agrémenter de notes vocales ou textuelles. Le Space va ensuite analyser ces données et créer automatiquement des listes, des événements dans notre calendrier… un vrai petit assistant personnel. En revanche, pour les fonctionnalités IA les plus élémentaires, Nothing rate un peu le coche.

Le Honor 400 offre en effet toute une panoplie permettant notamment de transcrire des audios, résumer des textes et retoucher des images dans des proportions plus généreuses que son concurrent. C’est sûr : si vous voulez quelque chose d’un peu clinquant, niveau IA, il faudra vous diriger vers Honor.

Honor qui, par ailleurs, promet davantage de mises à jour que son concurrent. Le Honor 400 profitera de six mises à jour (OS et sécurité), contre seulement trois mises à jour d’OS pour le Phone (3a) Pro.

Des performances similaires

Les différentes de performances entre les deux smartphones du jour sont insignifiantes. Le Honor 400 est doté du SoC Snapdragon 7 Gen 3, et le Phone (3a) Pro de la Snapdragon 7s Gen 3 – une version à peine moins performante.

Dans les faits, c’est vrai, le Honor 400 est légèrement devant dans nos benchmarks. Mais dans des proportions absolument insignifiantes. Les deux mobiles offrent une fluidité parfaite, qui ne trouvent leurs limites que sur des jeux très exigeants, qui vous obligeront parfois à quelques petites concessions graphiques.

La chauffe est également très maîtrisée chez les deux fabricants, avec un throttling négligeable même après de longues sessions. Du bel ouvrage.

Nothing impressionne sur la photo

Nothing est un des seuls constructeurs à proposer un téléobjectif périscopique à ce niveau de prix. Forcément, il fallait s’y attendre, il écrase littéralement son concurrent sur les photos en longue focale.

Honor 400 :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx. f/2.2 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Nothing Phone (3a) Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.2.

D’après la fiche technique des deux smartphones, le Honor 400 et le Nothing Phone (3a) Pro ne jouent pas du tout à armes égales, pour leur grand-angle. Pourtant, comme souvent, c’est surtout au niveau du traitement logiciel que la différence va se remarquer. Et, ici, c’est incontestable : Honor veut mettre le paquet, avec des couleurs très vives et des contrastes renforcés. A contrario, Nothing propose quelque chose d’un peu plus neutre, plus naturel aussi. Une approche moins spectaculaire, qui n’enlève rien aux qualités intrinsèques du capteur – très capable dans tous les scénarios.

Les ultra grand-angle intégrés aux smartphones du jour sont globalement assez mauvais, soyons francs. Leur faible résolution ne fait pas de merveille. Mais, pour le coup, l’exagération des couleurs par Honor fait que les photos du Honor 400 sortent davantage du lot. Le Phone (3a) Pro est correct, sans plus, dans cet exercice.

Par contre, et on en parlait plus haut, Nothing est tout simplement intestable sur la longue focale. Certes, le Honor 400 et son capteur principal de 200 mégapixels peuvent opérer un grossissement numérique important. Mais c’est incomparable avec la qualité des photos prises avec le téléobjectif 3x du Phone (3a) Pro.

Un concurrent plus endurant

Honor a beau parader avec la batterie 5300 mAh de son Honor 400, les tests comparatifs de GSM Arena nous informent que c’est bien le Nothing Phone (3a) Pro et sa batterie de 5000 mAh qui est le plus endurant des deux. Dans leurs tests automatisés, nos confrères ont relevé une autonomie de 13h37 en usage varié, contre 12h29 pour le Honor 400. Une petite heure de rab, qui peut faire la différence en fin de journée.

Pour la recharge en revanche, avantage Honor. Le smartphone chinois accepte jusqu’à 66W et peut faire le plein en 45 minutes environ. Comptez une heure pile pour le Nothing Phone (3a) Pro. On notera qu’aucun des deux ne propose de recharge sans fil.

Honor 400 ou Nothing Phone (3a) Pro : lequel choisir ?

Encore un duel très serré sur le milieu de gamme. On a vu dans ce comparatif que les prestations offertes par les Honor 400 et Nothing Phone (3a) Pro sont excellentes. Toutefois, notre cœur penche pour ce dernier. On vous explique pourquoi.

Le Nothing Phone (3a) Pro est beaucoup plus polyvalent en photo, et dispose d’une meilleure autonomie. Il est (un peu) moins cher que son concurrent, et dispose d’un grand écran, confortable et bien calibré.

Maintenant, le duel se remporte de peu. Honor a de très bons arguments à faire valoir, et notamment du côté logiciel, avec de nombreuses fonctionnalités IA, et des mises à jour plus régulières et durables. Aussi, le Honor 400 ravira à coup sûr celles et ceux qui recherchent un bon smartphone relativement compact.