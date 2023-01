Une petite enceinte portable Bluetooth, c'est très pratique pour dépanner, écouter un peu de musique ou la radio. Et c'est encore mieux quand ce n'est pas cher ! Voici notre sélection des meilleures enceintes audio Bluetooth à moins de 100 euros.

Nos trois recommandations d’enceintes Bluetooth portables pas chères

L’enceinte Bluetooth portable est un des accessoires tech les plus répandus. Comme il s’agit souvent d’une enceinte d’appoint, pour une utilisation complémentaire, il est naturel de vouloir dépenser le moins possible. Nous avons donc pensé à vous avec cette sélection des meilleures enceintes Bluetooth pas chères, à moins de 100 euros.

Bien sûr, les enceintes d’entrée de gamme seront de petite taille et ne pourront pas développer une puissance sonore équivalente à leurs grandes sœurs : ne vous attendez pas à un sound system dans votre salon. Si vous souhaitez une meilleure qualité, plus de puissance et de profondeur, il faudra vous tourner vers des enceintes plus chères, entre 150 et 200 euros. Ça tombe bien, nous avons aussi un guide dédié pour vous aider à choisir votre enceinte. Et si vous cherchez plutôt une manière de sonoriser votre TV ou votre vidéoprojecteur, jetez donc un œil à notre comparatif des meilleures barres de son.

Voici tout de suite notre sélection des meilleures enceintes abordables à choisir en 2023.

Ultimate Ears Wonderboom 3 La meilleure enceinte pas chère

La Wonderboom 3, c’est LA référence des enceintes Bluetooth à moins de 100 euros. Petite, pratique, mignonne, c’est la simplicité à l’état pur et on valide totalement. Avec seulement 10 cm de haut, de gros boutons clairs et un revêtement facile à nettoyer, elle s’emporte un peu partout.

Le son à 360° est le véritable atout de la Wonderboom 3. Très réussi, il permet de profiter de sa musique où que l’on soit par rapport à l’enceinte portable et quelle que soit la position de celle-ci.

Ultimate Ears a réussi à intégrer quatre transducteurs, dont deux actifs. Pour sa taille, la Wonderboom fait fort : le rapport taille/performance est très bon. Les médiums et les aigus sont particulièrement doux. On évitera d’activer le mode Extérieur qui est contre-productif.

Notez que l’enceinte est résistante à l’eau et à la poussière (IP67). Sa portée Bluetooth a été améliorée et vous pourrez maintenant vous éloigner à 20 mètres en extérieur. Par ailleurs, son autonomie est très satisfaisante, pouvant atteindre jusqu’à 14 heures d’utilisation. Autre bon point, elle bénéficie du Bluetooth multipoint.

Alors, a-t-elle des défauts ? Elle ne possède malheureusement pas de microphone, ce qui ne dérangera pas la majorité des utilisateurs. Autre point faible, un peu plus embêtant et surprenant : elle se recharge en micro-USB. N’oubliez donc pas le câble dédié en vacances…

La Ultimate Ears Wonderboom 3 se révèle être notre recommandation pour une enceinte Bluetooth pas chère. Retrouvez son test complet pour plus d’informations à son sujet.



JBL Clip 4 La petite nomade

JBL est un des maitres de l’enceinte Bluetooth et le prouve constamment sur ces différents modèles, quel que soit l’ordre de prix. Il faut dire que le constructeur a réussi à obtenir une véritable signature sonore bien particulière et diablement efficace.

La Clip 4 possède donc un mousqueton qui permet de la suspendre un peu partout. L’enceinte Bluetooth portable est pensée pour être posée à plat si elle n’est pas suspendue. Comme ses consœurs, elle est certifiée IP67 et vous pourrez ainsi l’emmener à la plage avec elle.

La liaison Bluetooth est bien stable : jusqu’à 10 mètres en intérieur et à l’extérieur, un peu au-delà de 15 mètres (sans obstacle). Pas de Bluetooth multipoint ici. Elle n’est pas compatible avec l’app JBL, vous ne pourrez donc malheureusement pas la coupler à d’autres enceintes JBL.

Côté son, elle embarque deux transducteurs, l’un actif et l’autre passif. Elle peut délivrer jusqu’à 5 Watts. On saluera la clarté des voix, particulièrement bien restituées. Sur les graves, il ne faudra bien sûr pas s’attendre à des miracles.

C’est l’enceinte Bluetooth portable pas chère idéale côté discrétion. Pour lire le test de la JBL Clip 4, c’est par ici.



JBL Go 3 La moins chère

Depuis de nombreuses années, JBL a perfectionné son modèle JBL Go, le modèle 2 ayant été un vrai best-seller que l’on pouvait retrouver en vente un peu partout, sur internet comme en grande surface et magasins spécialisés.

La JBL Go est une enceinte Bluetooth mini format, un peu comme sa consœur, la Clip 4. Sauf qu’elle est encore moins chère ! Elle est aussi résistante aux éclaboussures et à la poussière. Elle s’accommodera donc tout aussi bien d’une salle de bain que d’une virée à la plage.

Sa signature sonore s’avère très satisfaisante pour sa petite taille. Elle fait également preuve d’une bonne répartition spatiale du son, notamment grâce son tissu mesh. Celui-ci est très agréable sous la main et la protège efficacement des chocs. Elle munie d’une petite dragonne bien pratique pour la transporter.

Là où la JBL Go 3 pèche, c’est sur l’autonomie, qui s’avère vraiment juste. La JBL Go 3 atteint tout juste les 5 heures, au mieux, pour environ deux heures de recharge. Comme sur la JBL Clip 4, on regrettera la lourdeur du son d’allumage et d’extinction qui ne sont pas supprimables — JBL, il faudrait penser à changer ça.

Son plus gros point fort : son prix, imbattable, sous les 40 euros. Elle est de plus très souvent en promotion sur les différents sites e-commerce. À ce prix-là, il vous faudra cependant faire l’impasse sur certains points : pas de microphone, ni de port Jack, ou encore de Bluetooth multipoints.

Reste que la JBL Go 3 offre une qualité et une puissance sonore étonnante pour son prix : une belle valeur sûre pour l’enceinte la moins chère de cette sélection.



Anker Soundcore 3 L'enceinte endurante

Anker s’est lancé dernièrement sur toute une gamme audio, baptisée Soundcore. En plus de très bons casques et écouteurs abordables, la marque allemande propose une enceinte de référence, la Soundcore 2. Largement plébiscitée depuis quelques années, elle a été renouvelée sous la forme de la Soundcore 3 en 2022.

Nous pouvons vous conseiller tout aussi bien les deux produits. La dernière version bénéficie de quelques améliorations. Elle développe notamment plus de Watts (16 au lieu de 12), mais est aussi un peu plus chère : à vous de voir donc le budget que vous souhaitez mettre, entre 45 ou 60 euros selon les deux modèles. Les deux modèles ont une apparence très similaire, avec un format brique et un revêtement caoutchouc qui aura un peu de mal à oublier vos empreintes digitales.

Quel que soit le modèle choisi, c’est clairement sur l’autonomie qu’Anker se démarque. La marque se targue de 24 heures d’utilisation au maximum : en pratique, elle atteindra les 20 heures maximum, ce qui est déjà excellent. En revanche, il vous faudra environ 4 heures pour la recharger, ce qui est bien longuet.

Notez que le modèle 2 se recharge avec un câble micro-USB, quand la 3 se recharge elle en USB-C, et dispose d’un microphone. Autre différence, le 3e modèle bénéficie d’une certification IPX7 (contre IP67 pour la 2).

Au niveau des basses, les Soundcore 2 comme 3 s’avèrent un peu décevantes, et arriveront vite à saturation. En extérieur, elles ne feront pas des miracles. Elles sont cependant très agréables et faciles à utiliser au quotidien, et l’app Soundcore amène un vrai plus, notamment pour son égalisateur.

Pour un prix avoisinant les 50 euros et une autonomie particulièrement bonne, les enceintes Bluetooth portables Soundcore représentent une belle option.



Enfin, la SRS-XB23 de Sony, le produit bonus de cette sélection. Cette excellente enceinte Bluetooth portable n’est pas toujours disponible à un prix accessible. Son prix public est en effet fixé à 129 euros, mais elle tombe souvent sous la barre des 100 euros, ce qui permet alors de la placer dans cette catégorie des enceintes abordables.

La SRS-XB23 arbore un look un peu plus « sérieux » que les produits JBL et Ultimate Ears, avec des coloris sobres qui plairont peut-être davantage à certains.

Sony est toujours une valeur sûre en termes de qualité sonore. La Sony SRS-XB23 intègre une paire de haut-parleurs large bande. Comme ses pairs, elle utilise une paire de radiateurs passifs pour reproduire les plus basses fréquences. Sony a ajouté plusieurs technologies audio telles que le Clear Audio+, plutôt oubliable, mais aussi la fonction Extra Bass, qui aide bien sur la restitution des graves. En règle générale, on vous conseillera d’utiliser l’app Sony pour jouer sur l’égalisateur, notamment pour améliorer le rendu des aigus. En outre, le positionnement de la SRS-XB23 aura un impact non négligeable sur le rendu des basses : on vous conseille de la suspendre par sa dragonne, ou bien de la poser à l’horizontale (mais pas à la verticale).

Sur les fonctionnalités, on note la présence d’un microphone, une classique certification IP67 et possède une autonomie allant jusqu’à 12 heures, mais limitée à 10 heures avec le mode Extra-Basse. Juste correct donc.

Pour résumer, si vous la trouvez à moins de 100 euros, elle vaut le coup. Si elle est affichée à 129 euros (et que vous pouvez vous permettre ce budget), préférez-lui plutôt la JBL Flip 6, bien plus intéressante à ce tarif.

Pour lire le test de la Sony SRS-XB23, c’est par ici.



Comment choisir son enceinte Bluetooth pas chère ?

Quelle utilisation pour une enceinte Bluetooth abordable ?

On le répète, à moins de 100 euros, les enceintes portables sont uniquement des enceintes d’appoint, pensées notamment pour être emportées en week-end ou en vacances. C’est d’ailleurs pourquoi les constructeurs les conçoivent étanches et résistantes. On les utilisera par exemple au bord de la piscine, sur une terrasse, pour écouter la radio le matin dans la cuisine ou en sortant de la douche, ou encore en simple fond sonore à la maison. Elles peuvent aussi être utiles si vous visionnez vos séries et films sur un PC portable, pour apporter un peu plus de puissance et de dynamisme.

À quelles fonctionnalités et qualité sonore s’attendre à ce tarif ?

À moins de 100 euros, ne vous attendez pas à une enceinte puissante, à des basses profondes et une clarté hors du commun. En raison de leur taille, ces enceintes ne pourront pas produire de basses satisfaisantes, et elles satureront rapidement si on les pousse à plus de 70 % de leur volume.

Côté fonctionnalités, elles profitent toutes au minimum d’une certification IP67 (résistantes à la poussière et à l’eau à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes). Les micros ne sont pas systématiques, et s’ils sont présents, leur qualité laissera à désirer. Globalement, vous pouvez oublier l’intégration d’une prise Jack, ces enceintes sont pensées uniquement pour le Bluetooth. Le multipoint n’est d’ailleurs pas systématique, si vous en avez besoin, vérifiez bien s’il est présent sur chaque enceinte.

Cela vaut-il le coup d’augmenter mon budget ?

Si vous pouvez vous permettre d’investir 100 euros, il pourra peut-être être pertinent de faire encore un effort et de monter jusqu’à 130 euros. Il existe en effet à ce tarif des enceintes très intéressantes qui offrent plus de profondeur et de précision. On pensera notamment à la JBL Flip 6 et à la Yamaha WS-B1A.

Si vous pouvez augmenter votre budget, consultez notre guide des meilleures enceintes Bluetooth.

