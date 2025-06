Garmin aussi travaille sur un capteur de taux de sucre pour ses montres connectées

Après un brevet obtenu par Garmin au sujet d’une nouvelle détection du taux de sucre dans le sang, il paraît probable que cette fonction de santé arrive à terme sur les montres de la marque.

La Garmin Fenix 8 Solar pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après la mesure de la fréquence cardiaque, de la VFC ou du taux d’oxygène sanguin, l’une des prochaines nouveautés à venir pour les montres connectées devrait être l’analyse du taux de sucre dans le sang.

En effet, les personnes touchées par le diabète doivent bien souvent utiliser des capteurs invasifs — avec une aiguille sous-cutanée — pour suivre en temps réel leur taux de glycémie. Or, l’analyse de la glycémie par une montre connectée pourrait permettre de suivre cette évolution tout au long de la journée de manière non invasive, c’est-à-dire sans aiguille, pour plus de confort.

Garmin semble par ailleurs particulièrement intéressé par cette nouvelle mesure de santé, au point d’obtenir un brevet auprès de l’USPTO (numéro 20250134464), le bureau américain en charge de la propriété intellectuelle.

Ce brevet vise à estimer l’HbA1c, c’est-à-dire l’hémoglobine glyquée ou la concentration irréversible de glucose dans le sang de l’utilisateur sur les trois derniers mois. Pour ce faire, le système envisagé intégrerait un capteur cardio optique capable d’analyser le taux de globules rouges saturé par le glucose :

Le suivi cardiaque peut intégrer des données physiologiques et des informations comme le niveau d’hémoglobine glyquée (HbA1c), le taux d’oxygène sanguin (saturation en oxygène) ou la fréquence cardiaque. L’appareil peut utiliser un signal photopléthysmographique pour déterminer les informations de suivi cardiaque.

Une analyse du taux de sucre basé sur la même technologie que la fréquence cardiaque

Comme pour la fréquence cardiaque ou le taux d’oxygène sanguin, la détection du taux de sucre dans le sang envisagée par Garmin serait basée sur la photopléthysmographie, c’est-à-dire l’analyse de l’absorbation et de la réflexion de certaines lumières par les vaisseaux sanguins.

Pour aller plus loin

SpO2, ECG, VFC, fréquence cardiaque : comment les montres connectées prennent soin de votre cœur

Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’un simple brevet. Rappelons que les marques tech en obtiennent des dizaines chaque année, toutes ne menant pas nécessairement à l’intégration de ces technologies sur des produits grand public. Ainsi, Garmin avait en sa possession, à la fin de l’année dernière, pas moins de 1970 brevets différents.

Le capteur optique Elevate 4 de la Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Reste que l’analyse du taux de sucre dans le sang est vu comme l’un des prochains domaines d’exploration entre la tech et la santé. On sait qu’Apple a déjà mené des études visant à évaluer des situations de prédiabète en interne auprès de ses employés. De son côté, Samsung a clairement indiqué vouloir proposer, à terme, une analyse non-invasive du taux de glucose sanguin des utilisateurs.

Pour aller plus loin

Galaxy Watch : Samsung confirme travailler sur ces nouveaux capteurs de santé

Il faudra sans doute patienter encore quelques années avant que cette fonction ne soit finalisée. On ne devrait pas la voir apparaître avant l’année prochaine chez un constructeur ou un autre… au plus tôt.