Cette marque réfléchit à intégrer un capteur d’empreintes sur ses montres connectées

Huawei a obtenu un brevet visant à protéger la reconnaissance d’empreintes digitales pour certaines interactions sur ses montres connectées.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Compte tenu de la petite taille des écrans de montres connectées, il n’est pas toujours évident de naviguer à travers l’interface et les petites icônes. Cependant, Huawei semble travailler sur une solution pour résoudre ce problème.

En effet, comme l’a repéré le site MySmartPrice, la marque chinoise a récemment obtenu un brevet protégeant une technologie de capteur d’empreintes digitales positionné derrière l’écran d’une montre. Contrairement à l’intégration de ces capteurs sur les smartphones, l’idée ne serait pas tant de permettre de déverrouiller la montre que de proposer des interactions supplémentaires.

Le brevet déposé par Huawei indique ainsi qu’il pourrait être possible d’enregistrer plusieurs empreintes digitales sur la montre. Dès lors, en fonction du doigt utilisé, il pourrait alors être possible de gérer différentes actions. Par exemple, un certain doigt pivotant vers la gauche pourrait permettre de modifier la luminosité de l’affichage. Un autre doigt pourrait permettre de répondre à un appel, tandis qu’un troisième servirait à refuser l’appel.

Un brevet qui pourrait ne déboucher sur rien de concret

Outre ces fonctions plutôt originales, il convient de souligner qu’aucune marque de montre connectée ne propose encore de capteur d’empreintes positionné derrière l’écran. Cependant, comme le rappelle Android Central, Huawei n’est pas le seul acteur sur le coup. En effet, Samsung aussi avait obtenu un brevet permettant de protéger cette technologie en 2018… sans rien en faire.

L’historique du brevet Samsung vient également rappeler que les brevets ne sont… que des idées. Rien n’indique que Huawei mettra sa technologie à exécution sur des produits grand public et il ne peut s’agir ici que d’une idée imaginée par les ingénieurs de la marque. En 2023, Huawei avait ainsi obtenu plus de 140 000 brevets à travers le monde, sans que la plupart mènent à des réalisations concrètes.