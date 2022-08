Les meilleures montres connectées dédiées au sport en 2022

Véritables compagnons du quotidien, les smartwatch sont aussi compétentes afin d'accompagner pour vos séances de sport. Découvrez notre sélection complète des meilleures montres connectées pour le sport.

Le TOP 3 des meilleures montres connectées pour le sport en 2022

Les montres connectées sont devenues d’indispensables alliées de notre quotidien. Aussi bien pour gérer le planning du domicile que pour vous accompagner dans vos séances de sport. Toutefois, dans ce domaine, tous les modèles ne se valent pas… En effet, les caractéristiques en place se révéleront utiles ou non dans votre activité de prédilection. Si le marché général est dominé par Apple, cela ne signifie pas pour autant que les montres du constructeur américain sont les meilleures pour le sport.

Sur Frandroid, nous testons plusieurs modèles de smartwatch par an et la partie sportive est l’une des plus importantes lors de nos sessions. C’est pourquoi dans notre sélection, ce sont les modèles ayant tiré leur épingle du jeu sur les caractéristiques sportives qui sont mises en avant. Il est nécessaire d’avoir un bon suivi GPS, mais aussi une restitution précise de vos données lors des séances.

La grande majorité des montres cardio GPS sur le marché sont capables de prendre votre rythme cardiaque, mais aussi votre VO2max, ou encore d’autres éléments pour prendre soin de votre corps. Dans ce domaine, vous avez le choix entre des montres connectées ou bien les bracelets connectés pour le sport. Si vous êtes à la recherche d’équipements pour accompagner vos séances de sport, nous avons une sélection d’écouteurs sans-fil ou bien même plusieurs casques à conduction osseuse.

Avant de nous lancer dans l’énumération des modèles, quelques éléments sont à prendre en compte. Pour le suivi GPS, nous relevons celui du smartphone et le comparons à celui affiché par la montre. Pour le suivi cardiaque, nous utilisons la ceinture cardiofréquencemètre Garmin HRM-Pro qui offre des mesures les plus proches de la réalité.

Garmin Forerunner 255 La meilleure montre GPS pour le running

La marque Garmin est l’une des références sur le secteur des montres connectées pour le sport. En l’occurrence, la Forerunner 255 est un modèle parfait pour ceux qui désirent se faire un programme précis de sport. Elle se scinde en deux versions, dont une nommée « s » avec des dimensions plus contenues. Selon votre poignet, l’une des tailles vous sera davantage recommandée.

Si elle se fait oublier, n’allez pas croire que son écran est invisible au soleil. En l’occurrence, il intègre la technologie MIP avec un traitement anti-reflet. C’est un affichage similaire à l’e-ink sur les liseuses. Vous pourrez parcourir les différents menus de la montre grâce à une molette, et non via une interface tactile. C’est sur son volet sportif qu’il est nécessaire de s’attarder.

Les capteurs permettent d’enregistrer votre nombre de pas, votre fréquence cardiaque et sont capables de prédire votre rythme d’entraînement. La fonction « Trend race predictor » qui permet d’estimer vos performances sur une distance donnée. Surtout, le programme sportif de Garmin est gratuit, pour personnaliser au mieux vos séances d’entraînement et de les planifier.

D’après nos mesures de tests, la Forerunner 255 brille dans deux domaines importants pour les amateurs de sport : tout d’abord le suivi GPS qui se révèle très précis. Grâce aux modes GNSS, il est compatible aux normes Galileo, Glonass et Beidou. Aussi, les mesures de fréquences cardiaques sont proches de ce qui existe sur une ceinture abdominale.

Pour 350 euros, la Garmin Forerunner 255 est la montre connectée pour le sport de référence. Le test de Geoffroy à son propos vous le confirmera.

Garmin Fenix 7 La plus complète

Pour certains, l’investissement dans un entraînement sportif ne se chiffre pas en euros, mais bien en temps engagé. Dans le domaine des montres connectées, la Garmin Fenix 7 est la référence — à condition d’y mettre le prix. Elle se propose en trois versions pour des tailles d’écran différentes et une construction mieux adaptée à votre poignet.

La Fenix 7 est capable de plonger à 100 mètres de profondeur sans difficulté. Côté écran, elle bénéficie de la technologie MIP transflectif pour s’adapter aux mieux aux variations de lumière. Le tout en étant tactile. Afin de maîtriser au mieux la navigation, il faudra quelques jours d’adaptation. Comme pour les autres modèles du catalogue, l’usage se fait avec l’application Garmin Connect.

Véritable compagnon de votre activité quotidienne, la montre vous offre un rapport détaillé des 7 derniers jours. Comme évoqué plus haut, le volet entraînement de la montre est totalement gratuit et vous permettra de suivre au plus près vos performances que ce soit en course à pied, en natation ou même pour le ski. En termes de capteurs, elle dispose d’un baromètre intégré, d’un capteur pour mesurer le SpO2 et d’un capteur cardiaque. Tout un arsenal est présent pour suivre vos données de santé.

En termes de suivi GPS, la version Sapphire Solar intègre un système de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo). Dans le rendu, cela vous permet d’avoir un tracé proche de la réalité et des mesures fiables. Pour ce qui est du suivi cardiaque, la montre offre des valeurs proches de celles de la ceinture cardiofréquencemètre. Que ce soit pour du fractionné ou de l’effort longue durée, les données enregistrées sont proches de la réalité.

L’autonomie de la montre lui permet d’endurer jusqu’à deux semaines sans le moindre problème. En bref, cette montre est la meilleure disponible pour le sport. Seul son prix de 699 euros constitue un frein pour vous la recommander pleinement. Si le prix n’est pas un problème pour vous, lisez notre test complet de la Garmin Fenix 7.

Polar Pacer Pro Le compagnon pour le sport

Si vous êtes à la recherche d’une alternative peu onéreuse, mais performante en sport ? La Polar Pacer Pro vous offre un panel de fonctionnalités assez large même si l’on regrettera que cette montre connectée ne se transforme pas en véritable compagnon du quotidien en dehors de vos activités sportives.

La montre connectée est confortable à porter au quotidien. Mais si vous voulez changer de bracelet, il faudra passer par le site du constructeur. Pour ce qui est de l’écran, la technologie MIP est de nouveau de la partie, mais avec un petit point noir : celui-ci n’est pas tactile. En termes de cadran, elle se contente du strict minimum avec cinq éléments différents. D’ailleurs, la Polar Pacer Pro est chiche en fonctionnalités et applications pour le quotidien.

Comme évoqué plus haut, le principal intérêt de cette montre connectée est de vous accompagner pour des séances de sport. Avec les 5 boutons mis en place, il est simple de naviguer à travers les différents menus. Le fonctionnement se fait avec l’application Polar Flow sur smartphone, où vous pourrez bloquer les notifications apparaissant sur la montre et gérer vos données de santé.

Avec 16 activités différentes, la montre connectée se révèle polyvalente, mais elle est surtout brillante en course à pied. D’abord parce que le GPS est compatible aussi Glonass, Galileo et QZSS, avec d’autres capteurs pour mesurer l’oxygène dans le sang ou encore un baromètre. La précision GPS est globalement bonne, mais nous vous conseillons de ne pas courir en milieu urbain sous peine de perdre ce dernier.

La mesure de fréquence cardiaque est beaucoup moins bonne. Vous devez bien serrer la montre au poignet pour être sûrs d’avoir des données cohérentes. La montre permet d’évaluer votre performance sportive, votre seuil d’aérobie ou votre VO2Max. La Polar Pacer Pro mesure votre sommeil afin de vous dire en début de journée s’il vaut mieux vous reposer ou bien partir à l’aventure. Il est possible d’exporter vos données d’entraînement aussi bien sur fichier que sur des applications dédiées comme Strava.

L’autonomie promise est de 7 jours, à moduler selon votre consommation et vos habitudes. C’est une montre idéale pour les mordus de sport pas toujours connectés à leur smartphone. Notre test complet de la Pacer Pro est disponible à la lecture pour en savoir plus.

Huawei Watch GT Runner Pour débuter le running

Depuis quelques années, Huawei tente de développer son écosystème bien au-delà de ses smartphones. Le constructeur possède bien des montres sur son catalogue et la Watch GT Runner se tourne vers un usage un peu plus sportif que le reste. Cela se traduit d’abord par un design assez simple, mais surtout confortable à porter. Pour ceux à la recherche d’un vrai compagnon, nous vous conseillons la Huawei Watch GT 3.

La grosse force de cette montre connectée pour le sport est sa personnalisation, une fois encore. En préambule, elle vous demandera de fournir un effort par une course afin d’adapter au mieux votre programme d’entraînement. Celui-ci va se diversifier afin de vous proposer une réelle progression sur la durée. Attention toutefois, sur smartphone, le coach sportif parle uniquement en anglais, il faut passer par la montre pour avoir droit à la langue de Molière.

Malheureusement, ce coach sportif est quelque peu handicapé par un élément important. Pour en profiter au mieux, l’application Huawei Health est recommandée. Or avec les démêlés internationaux de l’entreprise chinoise, le logiciel n’est plus mis à jour. La montre reste toutefois parfaitement utilisable avec un smartphone, mais vous n’aurez pas droit à des mises à jour pour des ajouts supplémentaires.

Toutefois, il est dommage qu’elle n’offre que 4 jours d’autonomie, ce qui est bien faible par rapport aux autres montres de notre sélection. En bref, de quoi vous offrir une belle expérience sans vous ruiner. Lisez notre test complet de la Huawei Watch GT Runner.

Garmin Forerunner 955 La meilleure montre pour la natation

Au sein du catalogue Garmin, la Forerunner 955 est sans doute la meilleure montre disponible pour les triathloniens. Rien que dans son allure, elle fait un choix assez standard. Elle reste agréable à porter sur le long terme. Toutefois, il faut se montrer patient pour changer de bracelet si celui proposé par le constructeur ne vous convient pas.

La montre connectée pour le sport se révèle performante en autonomie. Elle offre une semaine d’usage au complet en fonction des usages mis en place. Comme pour la Forerunner 255, la 955 est d’abord pensée pour les amoureux de la course à pied. Elle est aussi performante en cyclisme ainsi qu’en natation. La montre est brillante aussi pour les triathloniens. Elle se place au même niveau que la Fenix 7, mais répond à d’autres cas d’usages.

Elle dispose de toutes les fonctionnalités disponibles sur la montre précédemment nommée avec un altimètre, un capteur SpO2 ou encore un capteur de sommeil. Elle se démarque surtout dans l’analyse des données fournies. Par exemple, le Body Battery score vos données sur une note de 100 et vous conseille soit de faire du sport, soit de vous reposer.

Dans le volet de la précision GPS, la Forerunner 955 est aussi brillante que ses comparses. Elle bénéficie du multibande, pour un suivi satellite au plus proche de la réalité. Le suivi cardiaque est aussi proche des mesures réalisées par la ceinture abdominale. Il s’agit de l’une des meilleures disponibles pour plusieurs sports, sans le surcoût de la Fenix 7. Lisez notre test complet de la Garmin Forerunner 955 pour vous en convaincre.

Tout savoir avant d’acheter une montre connectée de sport

Comment choisir une montre connectée pour le sport ?

Au contraire des smartwatchs un peu plus classiques, les appareils destinés au sport visent d’autres caractéristiques techniques. En l’occurrence, ne vous attendez pas forcément à une connectique optimale avec votre smartphone. C’est surtout la gestion des données qui est importante et surtout leur traitement. La montre est ainsi en capacité de vous fournir des informations précises sur votre activité sportive. Des éléments indispensables pour vous épauler.

Quelles sont les meilleures applications pour le running ?

Certes, les montres connectées vous permettent d’agglomérer des données de performances. Toutefois, il est nécessaire d’utiliser une application mobile sur smartphone. Sur Frandroid, nous avons fait une sélection des meilleures applications pour le running. Parmi les logiciels que nous vous recommandons se trouve Strava. Une application de communauté pour la course, la natation ou le cyclisme. Certaines montres vous permettent d’exporter les données d’entraînement sur l’application pour le comparer avec vos amis.

Quelles sont les marques de confiance ?

Vous avez pu vous en rendre compte dans notre sélection, les meilleures montres connectées ne sont pas celles que vous croyez. En l’occurrence, malgré leur aspect ultra connecté au quotidien, les Apple Watch et les Galaxy Watch ne sont pas très bonnes dans le volet sportif pur. Malgré un bon volet logiciel, leur précision GPS ainsi que la fréquence cardiaque se trouvent parfois loin de la réalité. A contrario des marques comme Garmin ou Polar ont fait toutes leurs preuves en la matière.

Dois-je faire confiance à des montres de sport aux multiples activités sportives ?

Sur le marché, quelques constructeurs font le pari de la diversité en proposant des montres très polyvalentes ayant la capacité d’enregistrer plusieurs activités sportives comme la gymnastique ou le tennis de table. Si la précision des données n’est pas prouvée, n’allez pas croire pour autant qu’il s’agit de charlatanisme. Les capteurs sollicités sont différents et constituent un complément à vos performances.

