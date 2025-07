Test de la Garmin Forerunner 970 : le Fenix des coureurs de ces routes

Avec sa Foreruner 970, Garmin brouille les lignes et propose une montre de running qui a quasiment tout d'une montre de trail, dans un format et un prix plus contenu. Voici son test complet.

Lanc√©e au printemps, la Garmin Forerunner 970 se positionne comme la nouvelle montre de running de r√©f√©rence chez Garmin. En plus de profiter d’un nouveau capteur cardio, d’un micro et d’une haut-parleur ou d’une nouvelle lampe LED, la montre de sport int√®gre aussi de nouveaux scores sportifs.

Pour aller plus loin

Quelle montre connectée Garmin choisir ? Notre sélection des meilleurs modèles

De quoi en faire une montre particuli√®rement haut de gamme qui embarque tout le savoir-faire de Garmin. Mais est-ce suffisant pour justifier son prix de plus de 700 euros ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Garmin Forerunner 970.

Garmin Forerunner 970 Fiche technique

Mod√®le Garmin Forerunner 970 Dimensions 47 mm x 47 mm x 12,9 mm Technologie Li-Ion D√©finition de l’√©cran 454 x 454 pixels Dalle AMOLED M√©moire interne 32 Go Poids 56 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Acc√©l√©rom√®tre Oui Capteur de lumi√®re ambiante Oui Indice de protection 5 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Garmin Forerunner 970 Une montre résistante, fine et légère

La Garmin Forerunner 970 vient succ√©der √† la Forerunner 965, lanc√©e il y a de cela deux ans. Logique, d√®s lors, que la nouvelle montre de sport du constructeur vienne reprendre un design plut√īt similaire en apparence.

La Garmin Forerunner 970 à gauche et la Forerunner 965 à droite // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

De fait, on va retrouver le m√™me format unique de 47 x 47 x 12,9 mm avec un bo√ģtier relativement fin et une lunette en m√©tal tout autour de l’√©cran. Compar√©e √† une Fenix 8 47 mm, la nouvelle Forerunner 970 se veut bien plus fine et plus l√©g√®re :

Forerunner 970 Forerunner 965 Fenix 8 Amoled 47 mm acier Fenix 8 Amoled 47 mm titane Diam√®tre 47 mm 47,1 mm 47 mm 47 mm √Čpaisseur 12,9 mm 13,2 mm 13,8 mm 13,8 mm Poids avec bracelet 56 grammes 53 grammes 80 grammes 73 grammes

Si l’on compare la nouvelle Forerunner 970 aux Fenix 8 Amoled, c’est parce que les deux montres sont particuli√®rement proches en termes de fonctionnalit√©s et de composants. Finalement, avec son micro, sa lampe-torche ou sa r√©sistance, la Forenner 970 a quasiment plus √† voir avec une Fenix 8 qu’avec une Forerunner 965… malgr√© un poids plus l√©ger et un format plus confortable. Dommage que son gabarit, assez grand pour une montre de running, la destine aux amateurs de montres imposantes, sans option en petite taille, contrairement √† la Forerunner 570.

La Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

En termes de r√©sistance, la Garmin Forerunner 970 a beau √™tre constitu√©e essentiellement de plastique, pour la l√©g√®ret√©, elle profite de mat√©riaux garantissant une bonne r√©sistance contre les rayures. C’est le cas par exemple du verre saphir recouvrant l‚Äô√©cran ou de la lunette en titane autour de l’affichage. Des caract√©ristiques que l’on trouve g√©n√©ralement sur les montres outdoor.

En revanche, au niveau de l’√©tanch√©it√© de la montre, la Garmin Forerunner 970 ne va pas pousser aussi loin que les 10 ATM des Fenix. Ici, il n’est pas question de l’utiliser pour de la plong√©e en profondeur. La montre de Garmin se contente d’une certification 5 ATM pour une utilisation en surface, par exemple pour la natation. De la m√™me mani√®re, si la marque a int√©gr√© une barrette d√©corative entre les deux boutons de la tranche droite, il ne s’agit pas d’un cache de protection en m√©tal, comme sur les Fenix 8.

La barrette décorative de la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Concernant les touches justement, la Forerunner 970 int√®gre les cinq boutons traditionnels des montres Garmin — trois √† gauche et deux √† droite — cette fois tous de forme ronde et avec un vrai clic. En l’absence de fonctions de plong√©e, inutile d√®s lors de faire appel aux boutons √† induction utilis√©s par la Fenix 8. Et c’est tant mieux.

Pour le bracelet, Garmin utilise ici un syst√®me apparemment standard, avec un syst√®me d’attache par corne. Cependant, il faudra n√©cessairement utiliser une tige √† ressort pour retirer le bracelet en silicone de 22 mm de la Forerunner 970, la montre n’utilisant pas de syst√®me de d√©gagement rapide. Bon point en revanche, une fois le bracelet retir√©, la broche int√©gr√©e par d√©faut pourra accepter n’importe quel bracelet QuickFit de Garmin‚Ķ m√™me si l’on regrette que le mod√®le fourni n’int√®gre pas, par d√©faut, ce syst√®me d’accroche.

Le bracelet de la Garmin Forerunner 970 nécessite un outil pour être retiré // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Parmi les nouveaut√©s de la Forerunner 970, on peut √©galement citer le micro et le haut-parleur, dont la grille, discr√®te, est situ√©e entre les deux cornes, en bas du bo√ģtier, ainsi que la lampe torche LED, positionn√©e entre les cornes sup√©rieures. Comme sur les Fenix 8, cette lampe est bien plus qu’un gadget. Aussi puissante qu’un flash de smartphone, elle a l’avantage d’√™tre toujours √† votre poignet et de s’activer facilement, comme on le verra plus tard. C’est bien simple, j’ai d√Ľ l’utiliser un jour sur deux durant ce test, que ce soit pour fouiller dans un tiroir de v√™tements sans r√©veiller ma compagne, me rendre aux toilettes la nuit ou revisser un SSD dans mon PC de bureau. Sur la Fenix 8, la lampe torche m’avait servi, par le pass√©, √† visualiser l’√©tat des sentiers lorsque je courrais de nuit en ayant oubli√© ma lampe frontale. Et elle y √©tait parvenue avec une √©tonnante efficacit√©.

La lampe torche de la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Dernier point sur lequel Garmin aurait pu s’am√©liorer : celui de la surface de l’√©cran. Ici, l’affichage de la Forerunner 970 n’occupe que 57 % de la surface de la montre. C’est d√Ľ notamment √† la lunette en titane, certes, mais aussi au rehaut noir entre la lunette et l’affichage. Dommage, on se retrouve avec une belle surface qui n’est pas utilis√©e sur la montre.

Garmin Forerunner 970 Un écran particulièrement lumineux

De prime abord, on pourrait penser que Garmin n’a pas particuli√®rement am√©lior√© l’√©cran de la Forerunner 970 par rapport √† celui de la Forerunner 965 lanc√©e il y a deux ans. On retrouve en effet une dalle Amoled ronde de 1,4 pouce de diam√®tre et avec une d√©finition de 454 x 454 pixels, soit une densit√© de 324 pixels par pouce.

L’√©cran de la Garmin Forerunner 970 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

Concr√®tement, il s’agit ici pr√©cis√©ment des m√™mes caract√©ristiques que pour la Forerunner 965. N√©anmoins, il y a un point sur lequel Garmin ne communique pas de valeur claire : la luminosit√©.

Pour aller plus loin

√Čcran Amoled ou MIP transflectif¬†: quelle est la meilleure technologie d’affichage pour les montres de sport

Il y a deux ans, la Forerunner 965 √©tait l’une des premi√®res montres de la gamme Forerunner √† passer d’un √©cran MIP √† un affichage Amoled. Une transition qui a pu g√™ner certains utilisateurs en raison d’un confort moindre en plein soleil. Il faut dire que, si la luminosit√© √©tait suffisante pour consulter les donn√©es en int√©rieur, elle pouvait √™tre un peu faiblarde pour les entra√ģnements en plein soleil.

La Garmin Forerunner 970 à gauche et la Forerunner 965 à droite // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Garmin a tr√®s clairement r√©pondu √† cette probl√©matique en augmentant consid√©rablement la luminosit√© de sa montre. On a ici un affichage encore plus lumineux que la derni√®re Fenix 8, pourtant lanc√©e il y a pr√®s d’un an. C’est simple, c’est actuellement l’√©cran Amoled le plus confortable √† consulter actuellement sur une montre Garmin, devant la Forerunner 965, mais aussi devant la Fenix 8 Amoled.

Bien √©videmment, la luminosit√© de la Forerunner 970 peut aussi s’adapter en fonction de l’√©clairage ambiant gr√Ęce √† un capteur de luminosit√© plut√īt r√©actif.

L’affichage always-on de la Garmin Forerunner 970 // Source : Chlo√© Pertuis – Frandroid

En dehors de la luminosit√©, la montre est aussi √©quip√©e d’un mode d’affichage always-on pour afficher en permanence l’heure ainsi que certaines donn√©es, m√™me quand vous ne regardez pas la montre.

Bon point, ce mode peut √™tre activ√© automatiquement la journ√©e mais s’√©teindre avec le mode focus ¬ę sommeil ¬Ľ qui peut √™tre programm√© avec un horaire manuel — par exemple de 23h √† 9h.

Parmi les autres fonctions de l’√©cran, on notera la pr√©sence d’un mode √©clairage rouge.

La Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Enfin, du c√īt√© des cadrans, la Forerunner 970 en embarque nativement 16 que l’on pourra personnaliser avec des champs de donn√©es, la forme des aiguilles ou des chiffres ainsi que les couleurs d’accentuation. Par ailleurs, Garmin en propose bien davantage encore au sein de son application Garmin Connect.

Garmin Forerunner 970 Une interface dynamique, mais une navigation bien connue

Comme pour toutes les montres Garmin, la Forerunner 970 n√©cessite de s’appairer au smartphone en passant par l’application Garmin Connect, propos√©e √† la fois sur iOS et sur smartphones Android.

Garmin Connect Mobile Télécharger gratuitement

La meilleure cam√©ra 360 du march√© d√©j√† en promo ! Avec la Insta360 X5, filmez vos vacances ou vos exploits sportifs √† 360¬į en une seule prise, avec une qualit√© pro et une perche invisible ! En ce moment, 30 ‚ā¨ de r√©duction + 6 mois de stockage cloud Insta360+ offerts.

La montre de Garmin pourra donc aussi bien fonctionner avec des smartphones Apple qu’avec d’autres marques. En revanche, comme pour toutes les montres en dehors des Apple Watch, il convient de noter que ses fonctions sont un peu plus limit√©es avec un iPhone. Il ne sera par exemple pas possible de r√©pondre √† un message, contrairement √† ce qui est possible avec un t√©l√©phone Android.

La Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Concernant la navigation au sein de l’interface, la Garmin Forerunner 970 reprend exactement les m√™mes options que les Garmin Fenix 8, bas√©es √† la fois sur les cinq boutons et sur l’√©cran tactile :

bouton sup√©rieur droit : menu ¬ę Activit√©s ¬Ľ ‚ÄČ;

bouton inf√©rieur droit : retour en arri√®re‚ÄČ;

bouton inférieur gauche : descendre dans la frise de données (lecteur audio sur l’appui long) ;

bouton du milieu gauche : accès aux notifications (paramètres sur l’appui long) ;

bouton supérieur gauche : allumer / éteindre l’écran (actions rapides sur l’appui long, lampe flash sur le double appui).

On a donc affaire ici √† une interface bien connue des utilisateurs de montres Garmin et √† laquelle on se fait plut√īt rapidement. Soulignons par ailleurs que l’√©cran tactile va permettre d’acc√©der aux notifications ou √† la frise des donn√©es en glissant vers le bas ou vers le haut.

La frise de données de la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Si la navigation est similaire √† celle de la Fenix 8, l’interface de la Forerunner 970 est cependant bien plus dynamique. On a affaire √† une interface moins aust√®re, avec bien plus de d√©grad√©s de couleurs et d’animations. En cela, Garmin reprend ce qui avait d√©j√† fait la force de l’interface des Forerunner 965 et Forerunner 265.

Si la Garmin Forerunner 970 est avant tout destin√©e √† un usage sportif, avec des mesures de sant√© au quotidien, elle profite par ailleurs de quelques fonctions de montre connect√©e. On pourra ainsi y stocker de la musique, gr√Ęce aux 32 Go de stockage propos√©s, recevoir des notifications venues du smartphone ou m√™me installer quelques applications tierces propos√©es sur Garmin Connect IQ. Concernant la musique, la montre propose par ailleurs des applications Spotify, Deezer, YouTube Music et Amazon Music.

Les paramètres rapides de la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Comme sur la Fenix 8 et la Forerunner 570, la Forenner 970 dispose √©galement d’un micro et d’un haut-parleur avec deux usages. D’abord, ils vont vous permettre de r√©pondre √† des appels t√©l√©phoniques directement depuis le poignet en Bluetooth. Ensuite, on pourra lancer une commande vocale, par exemple pour lancer une activit√© ou un compte √† rebours. Cependant, comme c’√©tait d√©j√† le cas sur les Fenix 8, l’assistant vocal est particuli√®rement capricieux et ne semble comprendre les requ√™tes, m√™mes les plus simples, qu’une fois sur trois. Il m’est par exemple souvent arriv√© de vouloir lancer un compte √† rebours de 8 minutes tandis que l’assistant proposait un minuteur de 18 minutes. En outre, Garmin a supprim√© le raccourci pr√©sent sur le bouton sup√©rieur droit pour lancer automatiquement les commandes vocales avec la Fenix 8.

Le menu des activités sur la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Derni√®re nouveaut√© √† noter sur l’interface de la Forerunner 970, le rapport du soir. √Ä l’instar du rapport matinal apparu avec les Forerunner 255 et 955, la montre va vous proposer, dans la soir√©e, un bilan de votre journ√©e avec le nombre de pas parcourus, la jauge de Body Battery, une suggestion d’entra√ģnement, la m√©t√©o et votre programme du lendemain ou des conseils de sommeil n√©cessaire pour bien r√©cup√©rer. Ca fait finalement plut√īt doublon avec ceux qu’on peut avoir au r√©veil, mais la fonction peut cependant √™tre d√©sactiv√©e si vous n’en trouvez pas l’utilit√©.

Garmin Forerunner 970 Un suivi sportif exemplaire

La Garmin Forerunner 970 est dot√©e de tous les capteurs que l’on est en droit d’attendre d’une montre de sport, et m√™me d’une montre connect√©e plus ax√©e sur le suivi de sant√©.

On va ainsi retrouver non seulement une puce GPS, un capteur cardio, un oxymètre de pouls, mais aussi un capteur de mouvement, une boussole, un capteur de température cutanée, un électrocardiogramme et un altimètre barométrique.

La précision du GPS de la Garmin Forerunner 970

Comme toutes les montres Garmin haut de gamme récente, la Forerunner 970 profite de la meilleure précision proposée sur le marché. Elle embarque ainsi une puce multi-GNSS double fréquence, compatible GPS, Galileo, Glonass, QZSS et Beidou.

La cartographie sur la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

La montre profite par ailleurs du mode de suivi intelligent SatIQ qui va adapter automatiquement le mode de suivi GPS en fonction de l’environnement pour √©conomiser de la batterie.

Pour aller plus loin

GPS, GNSS, double-fréquence : tout comprendre à la géolocalisation des smartphones et montres connectées

Afin d’√©valuer la pr√©cision GPS de la Garmin Forerunner 970, je l’ai port√©e √† l’occasion de plusieurs sorties de course √† pied aussi bien en ville que sur piste ou dans un parc d√©gag√©, toujours avec le profil ¬ę course ¬Ľ classique et le mode GNSS ¬ę tous + multibande ¬Ľ. J’ai ensuite compar√© les distances et trac√©s obtenus avec ceux d’une montre outdoor de r√©f√©rence, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Garmin Forerunner 970 Ecart Course 1 (piste, avec détection) 11,214 km 11,187 km -0,24 % Course 2 (parc) 12,765 km 12,815 km +0,39 % Course 3 (ville) 6,285 km 6,264 km -0,33 % Course 4 (piste, sans détection) 8,136 km 8,152 km +0,20 % Course 5 (ville) 6,143 km 6,094 km -0,80 % Course 6 (parc) 10,215 km 10,247 km +0,31 % Course 7 (parc) 11,008 km 11,027 km +0,17 % Total 65,766 km 65,786 km +0,03 %

On constate ici une diff√©rence tr√®s fine entre les mesures des deux montres quant √† la distance parcourue. En se penchant sur les trac√©s, ci-dessous, on peut voir que la Forerunner 970 parvient parfois √† √™tre plus pr√©cise que la Fenix 8, tandis que la montre outdoor reprend le dessus sur d’autres sections. Dans l’ensemble, on a donc un excellent suivi GPS.

Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970 (avec détection de piste) Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

En revanche, un point est √† noter avec le profil ¬ę course ¬Ľ activ√© par d√©faut sur le trac√© sur piste visible ci-dessus. En effet, on constate que la montre m’a positionn√© tout du long sur le premier couloir de la piste d’athl√©tisme, sans aucune d√©viation. Cela s’explique par l’activation, par d√©faut, de la nouvelle fonction de ¬ę d√©tection de piste ¬Ľ. √Ä l’approche d’une piste r√©f√©renc√©e dans la base de donn√©es de Garmin, la Forerunner 970 va automatiquement basculer en mode course sur piste et √©valuer une distance pr√©cise de 400 m √† chaque tour.

C’est particuli√®rement pratique pour √©valuer pr√©cis√©ment le temps mis pour chaque tour de piste, mais, en revanche, cela emp√™chera de prendre en compte les √©carts sur d’autres couloirs — par exemple lors des phases de r√©cup√©ration pour lib√©rer l’espace — ainsi que les d√©viations autour de la piste. Cette fonction peut cependant √™tre d√©sactiv√©e dans les param√®tres du profil ¬ę course ¬Ľ. √Ä titre d’exemple, j’ai par ailleurs effectu√© une autre session sur piste, sans d√©tection automatique, afin d’√©valuer la pr√©cision du GPS en lui-m√™me.

Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970 (avec détection de piste) Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Toujours du c√īt√© de la navigation et du positionnement, la Garmin Forerunner 970 a pour int√©r√™t — notamment face √† la Forerunner 570 — de permettre la consultation de la cartographie en local. Ainsi, vous pouvez vous orienter bien plus facilement en retrouvant notamment le nom de routes ou des rues, ainsi que certains points d’int√©r√™t. Si la cartographie est plut√īt compl√®te, elle s’av√®re cependant bien moins r√©active que celle de la Coros Pace Pro.

Autre fonctions bienvenues li√©es √† la navigation, on pourra programmer un retour au point de d√©part, demander √† cr√©er un itin√©raire automatique depuis la montre et m√™me d√©vier de cet itin√©raire gr√Ęce √† un recalcul automatique, m√™me sans smartphone.

La précision de la fréquence cardiaque de la Garmin Forerunner 970

Apr√®s avoir port√© son capteur cardio optique Elevate Gen 5 sur les Fenix 7 Pro, Fenix 8, Enduro 3 ou Venu 3, Garmin l’a finalement int√©gr√© cette ann√©e √† sa gamme Forerunner avec la Forerunner 965.

Le capteur cardio de la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Pour √©valuer la pr√©cision du capteur de fr√©quence cardiaque, j’ai port√© la montre durant plusieurs entra√ģnements de course √† pied et ai compar√© les mesures avec une ceinture cardio de r√©f√©rence, la Polar H10, coupl√©e elle √† une Garmin Fenix 8.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer pr√©cis√©ment votre fr√©quence cardiaque durant le sport

J’ai par ailleurs vari√© les sorties avec un premier footing √† intensit√© constante, une sortie avec cinq intervalles au seuil et une derni√®re de six fractions de VMA.

Mesure de r√©f√©rence Garmin Forerunner 970 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 157 bpm 158 bpm +0,29 % +0,40 % FC max 164 bpm 165 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Garmin Forerunner 970 // Source : Frandroid

Mesure de r√©f√©rence Garmin Forerunner 970 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 163 bpm 164 bpm +0,46 % +0,47 % FC max 189 bpm 192 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Garmin Forerunner 970 // Source : Frandroid

Mesure de r√©f√©rence Garmin Forerunner 970 √Čcart moyen √Čcart moyen apr√®s 10 min FC moyenne 161 bpm 162 bpm +0,33 % +0,36 % FC max 189 bpm 192 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Garmin Forerunner 970 // Source : Frandroid

Globalement, la Forerunner 970 s’av√®re tr√®s r√©active pour capter les variations d’intensit√© aussi bien √† la hausse qu’√† la baisse, avec des courbes qui se superposent quasiment int√©gralement. On notera toutefois une petite tendance √† sur√©valuer la fr√©quence cardiaque de 1 ou 2 battement sur toutes les sorties. Enfin, la montre peut avoir du mal sur les pics d’intensit√©, en sur√©valuant parfois g√©n√©reusement la fr√©quence cardiaque mesur√©e.

Les fonctions de sport et santé de la Garmin Forerunner 970

La Garmin Forerunner 970 embarque une bard√©e de capteurs, de quoi mesurer aussi bien la temp√©rature cutan√©e que l’altitude ou le nombre de pas. Par ailleurs, la montre int√®gre un √©lectrocardiogramme √† une d√©rivation et va donc vous permettre d’analyser le signal √©lectrique du cŇďur et de potentiels risques de fibrillation auriculaire.

En outre, la montre int√®gre les mesures classiques de sant√©, d’entra√ģnement et de r√©cup√©ration de Garmin comme le Body Battery, l’indice Stamina, le score de pr√©paration √† l’entra√ģnement, le statut d’entra√ģnement ou le statut VFC.

La tolérance de course sur la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid La tolérance de course sur la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Au risque de donner raison √† sa r√©putation d’usine √† gaz, Garmin a ajout√© de nouveaux scores √† son application Garmin Connect pour sa Forerunner 970.

Pour aller plus loin

Forerunner 570 et 970 : voici toutes les nouvelles fonctions des montres de running de Garmin

C’est le cas notamment de la tol√©rance de course, qui va estimer combien de km vous pouvez parcourir dans la semaine — pond√©r√©e en fonction de l’intensit√© — selon votre forme actuelle. Une bonne id√©e pour √©viter le surentra√ģnement et √©viter la blessure.

La prévision du temps de course sur la Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Parmi les autres nouveaut√©s sur la Forerunner 970, on note l’int√©gration de nouveaux profils d’entra√ģnements, de programmes d’entra√ģnement Garmin Coach sp√©cialement con√ßus pour le triathlon ou de la pr√©vision du temps de course. Distincte du pr√©dicteur de course, cette fonction n√©cessite que vous programmiez une course dans le calendrier Garmin, puis va analyser le temps que vous pourriez faire si vous continuez vos entra√ģnements actuels. Elle a le m√©rite de prendre en compte non seulement la distance et les entra√ģnements pass√©s, mais aussi le d√©nivel√© ou le parcours de la course si vous les avez renseign√©s.

Des nouveautés qui nécessitent une ceinture cardio

En plus des fonctions int√©gr√©es nativement √† la Forerunner 970, la nouvelle montre de Garmin propose √©galement deux nouvelles mesures qui lui sont pour l’instant exclusives‚Ķ mais qui n√©cessitent un capteur externe.

La Garmin HRM 600 // Source : Garmin

En l’occurrence, avec la nouvelle ceinture cardio Garmin HRM 600, la Garmin Forerunner 970 peut d√©sormais analyser deux nouvelles donn√©es li√©es √† la course √† pied : la perte de vitesse d’impact au sol et l’√©conomie de course.

La premi√®re donn√©e, exprim√©e en cm/s, va permettre d’analyser, pendant vos s√©ances, √† quel point votre foul√©e est lourde ou l√©g√®re et √† quel point chaque pas va ralentir votre allure. Logiquement, plus la perte de vitesse est l√©g√®re, plus votre foul√©e est efficace. La donn√©e pourra √™tre retrouv√©e aussi bien sur les vues d’entra√ģnement durant une sortie sur la montre qu’a posteriori, dans les donn√©es de course √† pied de Garmin Connect.

La donn√©e d’√©conomie de course va quant √† elle demander environ deux semaines — ou ¬ę 5 √† 7 courses ¬Ľ — avant d’appara√ģtre dans votre profil. Il s’agit d’une estimation de la quantit√© d’√©nergie d√©pens√©e pour courir. Pour ce faire, la ceinture HRM 600 est n√©cessaire. Pour rappel, l’√©conomie de course est l’un des principaux facteurs de performance en course √† pied, aux c√īt√©s du VO2Max et du seuil lactique. Garmin va ici vous classer selon sept types de coureur, de loisir √† √©lite, en fonction du score obtenu.

En fait, si la nouvelle ceinture de Garmin est n√©cessaire pour conna√ģtre son √©conomie de course, c’est parce qu’en plus de la fr√©quence cardiaque, de l’allure ou des dynamiques de course, l’estimation va prendre en consid√©ration la perte de vitesse d’impact au sol.

Garmin Forerunner 970 Une autonomie correcte, mais réduite

Concernant l’autonomie de sa Forerunner 970, Garmin promet jusqu’√† 15 jours d’autonomie en mode montre connect√©e, 26 heures en suivi GPS seul et 21 heures en suivi multi-GNSS multibande.

La Garmin Forerunner 970 // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Si l’autonomie semble r√©duite de prime abord en mode montre connect√©e par rapport √† la Forerunner 965 ou en suivi GPS, cela d√©pendra en fait grandement de la configuration comme on peut le voir dans le tableau suivant.

Forerunner 970 Forerunner 965 Fenix 8 Amoled 47 mm Mode montre connect√©e 15 jours 23 jours 16 jours GPS seul 26 heures 31 heures 47 heures SatIQ 23 heures 22 heures 35 heures multi-GNSS + multibande 21 heures 19 heures – GPS + musique 14 heures 10,5 heures – SatIQ + musique 13 heures 9 heures – multi-GNSS + multibande + musique 12 heures 8,5 heures –

Pour √©valuer l’autonomie de la Forerunner 970, j’ai appliqu√© les m√™mes param√®tres — particuli√®rement √©nergivores — que sur toutes les montres test√©es sur Frandroid. J’ai ainsi activ√© l’affichage always-on et le suivi de la SpO2 toute la journ√©e et pass√© le suivi de g√©olocalisation en mode multi-GNSS multibande pour les entra√ģnements en ext√©rieur.

Avec ces param√®tres, la montre aura tenu cinq jours et six heures avant de tomber √† court de batterie. Sur cette p√©riode, j’ai utilis√© la montre en suivi GPS double-fr√©quence √† l’occasion de quatre entra√ģnements, pour un total de 3 heures et 18 minutes.

À titre de comparaison, avec le même test, la Forerunner 965 avait quant à elle tenu sept jours, dont 3 heures et 14 minutes de suivi GPS. La Fenix 8 reste quant à elle bien devant, avec 9 jours, dont 3 heures et 46 minutes de suivi GPS.

La Garmin Forerunner 970 en charge // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

Du c√īt√© de la recharge, Garmin fournit un c√Ęble USB-C avec un embout propri√©taire √† ins√©rer au dos de la montre, mais sans chargeur secteur. Pour une charge compl√®te de 0 √† 100 %, comptez sur environ une heure et demie.

Garmin Forerunner 970 Appel et communication

La Garmin Forerunner 970 utilise le Bluetooth pour se connecter au smartphone. La montre profite par ailleurs d’une connectivit√© Wi-Fi pour les mises √† jour logicielles ou pour le t√©l√©chargement de la cartographie.

En revanche, la montre n’est pas compatible avec l’eSIM et ne pourra donc pas se connecter directement au r√©seau mobile en 4G. S’il est possible de passer des appels t√©l√©phoniques gr√Ęce au microphone et au haut-parleur int√©gr√©s, ils transiteront donc n√©cessairement par un smartphone connect√© en Bluetooth √† proximit√©.

La Garmin Forerunner 970 permet de passer des appels téléphoniques // Source : Chloé Pertuis РFrandroid

La montre est par ailleurs √©quip√©e d’une puce NFC pour le paiement sans contact via Garmin Pay. Elle embarque par ailleurs une compatibilit√© Bluetooth LE et ANT+ afin de connecter des capteurs externes comme une ceinture cardio, des capteurs de puissance ou un compteur v√©lo GPS.

Enfin, comme on l’a vu, la Garmin Forerunner 970 est compatible avec la g√©olocalisation multi-GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS et Beidou) double-fr√©quence (L1+L5).

La Garmin Forerunner 970 est disponible à la vente depuis le mois de mai 2025. La montre est proposée dans un seul format de 47 mm, mais déclinée en trois coloris : noir, blanc ou doré.

Pour le prix, la Garmin Foreunner 970 est affichée en France au tarif de 749,99 euros.

Comme alternatives, on peut citer la précédente Garmin Forerunner 965, à 599,99 euros, la Garmin Fenix 8 Amoled 47 mm, à 999,99 euros ou, parmi les propositions plus abordables, la Coros Pace Pro, à 399 euros.