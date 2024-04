Garmin Pay : comment payer sans contact avec sa montre Garmin

Le système Garmin Pay vous permet de payer sans contact avec votre montre de sport. Voici comment l'activer, quelles banques sont compatibles et sur quelles montres le trouver.

Depuis 2018, Garmin a étendu ses fonctionnalités au-delà des simples mesures que l’on trouve habituellement sur les montres de sport. À l’instar des principaux constructeurs de montres connectées, la firme américaine a lancé son propre service de paiement sans contact par NFC : Garmin Pay.

Dans cet article, on va expliquer le fonctionnement de Garmin Pay, la manière de le configurer, détailler les montres Garmin compatibles et indiquer avec quelles banques vous pouvez utiliser Garmin Pay en France.

Garmin Pay, le paiement sans contact par NFC sur les montres connectées Garmin

À l’instar d’Apple, de Samsung, de Google, Garmin propose, depuis plusieurs années, son propre service de paiement sans contact par NFC avec Garmin Pay. Néanmoins, contrairement aux autres services — et à Paylib proposé par les banques sur Android — Garmin Pay n’est pas compatible avec le smartphone, mais uniquement avec les montres connectées Garmin.

Un concurrent de Google Wallet, Apple Pay ou Samsung Wallet

À l’instar de ce qu’on peut avoir chez Google, Samsung ou Apple, Garmin Pay va ainsi vous permettre de payer directement à l’aide de votre montre connectée, et ce même si vous n’avez pas votre smartphone à proximité. Une fonction particulièrement adaptée pour les sportifs qui iraient courir seulement avec leur montre et souhaiteraient acheter une baguette de pain ou un soda juste avant de rentrer chez eux, sans avoir à prendre leur carte bancaire durant leur entraînement.

Comment fonctionne Garmin Pay ?

Garmin Pay fonctionne sur le même principe que les principaux services concurrents de paiement sans contact. La montre Garmin est ainsi dotée d’une puce NFC qui peut être utilisée avec les terminaux de paiement compatibles des commerçants. Ici, la puce NFC va en réalité émuler celle d’une carte bancaire pour vous permettre de payer. Pas besoin d’avoir votre smartphone avec vous, c’est le terminal qui va s’assurer que vous ayez les fonds nécessaires.

En approchant la montre Garmin du terminal de paiement, il est alors possible de faire un achat, sans avoir à rentrer sa carte bleue. Comme on va le voir, le service est sécurisé par un système de code PIN à rentrer sur votre montre pour valider le paiement.

Comment utiliser Garmin Pay ?

Pour paramétrer Garmin Pay sur votre montre Garmin, il vous faudra utiliser l’application Garmin Connect, disponible sur smartphone.

Comment activer Garmin Pay sur l’application Garmin Connect ?

Garmin Connect est disponible aussi bien sur smartphones Android que sur iPhone. À ce titre, Garmin Pay est d’ailleurs le seul service de paiement sans contact proposé aussi bien pour les utilisateurs de smartphones Apple que pour ceux utilisant un smartphone Android.

Garmin Connect Mobile Télécharger gratuitement

Pour activer Garmin Pay au sein de Garmin Connect, il faudra suivre la procédure suivante :

appuyez sur le bouton « Plus » en bas de l’écran ;

rendez vous dans le menu « Garmin Pay » ;

sélectionnez le bouton « mise en route ».

L’application vous demandera alors de remplir cinq champs correspondant à votre nom, à votre numéro de carte, au mois d’expiration, à l’année d’expiration et au code de sécurité figurant au dos de votre carte bancaire. Une fois ces données validées, vous devrez alors rentrer votre adresse de facturation ainsi que votre numéro de téléphone. L’application vous demande enfin d’accepter les conditions générales d’utilisation de Garmin Pay avant de vérifier votre identité.

Pour la vérification d’identité, c’est un SMS qui sera envoyé au numéro de téléphone renseigné, avec un code à valider.

Où trouver Garmin Pay sur sa montre ?

Une fois que vous avez configuré Garmin Pay sur votre smartphone, l’écran de votre montre va vous afficher un message : « Maintenir le bouton enfoncé et sélectionner le portefeuille pour effectuer des paiements ».

Il vous suffit alors d’appuyer longuement sur le bouton supérieur gauche — « Light » — afin d’accéder à la roue des raccourcis. Aux côtés du compte à rebours, du minuteur ou du verrouillage de l’appareil, vous retrouverez l’icône de carte bancaire avec la mention « Portefeuille ». Validez cette option pour utiliser le paiement depuis votre montre Garmin.

Le code PIN à rentrer pour configurer Garmin Pay

Une fois la carte ajoutée à votre compte Garmin Pay, il vous faudra configurer un code PIN pour utiliser le paiement sans contact depuis votre montre. Lorsque vous rentrez dans le raccourci « Portefeuille », la montre connectée Garmin vous invite à choisir un code à quatre chiffres. Ce code peut être sélectionné à l’aide des boutons « up » et « down » de la montre, ou directement grâce à l’écran tactile, si la montre en est équipée.

Une fois ce code défini, vous pourrez alors directement payer depuis votre montre en l’approchant d’un terminal de paiement compatible avec le NFC.

Le code PIN devra être rentré chaque fois que vous avez retiré votre montre, une manière de s’assurer qu’elle n’a pas été volée. En revanche, une fois que vous l’avez rentré pour payer une baguette à la boulangerie par exemple, vous pouvez de nouveau utiliser Garmin Pay chez l’épicier, à condition que vous ayez gardé votre montre sur vous entre-temps.

Est-ce que Garmin Pay est payant ?

Garmin Pay est un service complètement gratuit qui ne nécessite aucun abonnement. Par ailleurs, la fonctionnalité ne va pas non plus prendre de frais supplémentaires à chaque paiement au profit de Garmin : vous payez uniquement le montant de votre achat. Bien évidemment, le service étant lié à votre carte bancaire, il vous faudra cependant payer d’éventuels frais d’opération, notamment si vous utilisez Garmin Pay à l’étranger, en fonction de votre carte bancaire.

Puisque Garmin Pay se contente d’émuler votre carte bancaire, le service est soumis à la même limite de plafond de paiement sans contact.

Quelles montres sont compatibles avec Garmin Pay ?

Depuis l’apparition de Garmin Pay en 2018, le constructeur américain a intégré cette fonction de paiement sans contact à la plupart de ses montres grâce à une puce NFC.

Garmin Pay est ainsi proposé sur les modèles suivants :

La fonctionnalité Garmin Pay est ainsi proposée sur l’ensemble des modèles de Garmin.

Il peut aussi bien s’agir des montres lifestyle Venu, Vivoactive ou Lily, des modèles de running Forerunner, des montres de trail Epix, Fenix ou Enduro ou de montres plus spécialisées comme les gammes Approach (golf), Descent (plongée) ou Quatix (navigation marine).

Quelles banques sont compatibles avec Garmin Pay en France ?

En France, de nombreuses banques sont compatibles avec Garmin Pay, y compris certains établissements bancaires qui ne proposent pas de services concurrents, comme Google Wallet ou Samsung Wallet. Ce peut être le cas notamment de BNP Paribas, du groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Épargne, Crédit Coopératif, Banque Palatine), du Crédit Mutuel ou de certaines néobanques et banques en ligne comme Revolut, Hello Bank, Boursorama ou Fortuneo :

Advanzia

Adyen

Arkéa Banque Privée

BNP Paribas

Banque BCP

Banque Palatine

Banque Populaire

Banque de Savoie

Boursorama Banque

Caisse d’Epargne

Crédit Coopératif

Crédit Mutuel Arkéa

Crédit Mutuel de Bretagne

Crédit Mutuel du Massif Central

Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Curve

Fortuneo

Genome

Hello Bank!

PCS

Prepaid Financial Services

Revolut

Wirecard Card Solutions

Wise

Zero

Parmi les absents, on notera que Garmin Pay n’est cependant pas compatible avec certaines banques majeures françaises. C’est le cas de la Banque Postale, du Crédit Agricole, de LCL ou de la Société Générale. Certaines néobanques comme N26 ou Nickel ont également fait l’impasse sur Garmin Pay.

Les cartes bancaires compatibles Garmin Pay

En fonction des banques, la carte bancaire que vous avez à disposition sera plus ou moins supportée par Garmin Pay. Par exemple, dans le cas de la Caisse d’Epargne ou du groupe BPCE, seule une carte Visa peut être intégrée à Garmin Pay, tout comme chez le Crédit Coopératif ou BNP Paribas. Pour les banques du Crédit Mutuel ou Fortuneo, il vous faudra cependant une carte Mastercard.

Seul Revolut propose aussi bien Garmin Pay à ses clients Visa qu’à ses clients Mastercard.

Au quotidien, cela ne devrait toutefois pas poser de problème, puisque les cartes compatibles avec Garmin Pay sont généralement celles proposées par défaut aux clients des différentes banques :