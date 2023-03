Nickel : notre avis sur la néobanque de proximité en 2023

6 /10 Note de la rédaction

Si elle peut être considérée comme la toute première néobanque française, Nickel propose un modèle bien différent prenant la forme d'un compte de paiement de proximité, bien plus qu'une véritable banque. Mais au-delà de son accessibilité, Nickel est-elle à recommander face au reste de l'offre bancaire en France ?

Les caractéristiques de Nickel

💶Prime d’ouverture Aucune 📃Condition de revenu Aucune 💳Carte bancaire Mastercard 💰Dépot initial Aucun 💸Frais de tenue de compte Aucun 🤝Parrainage Oui 📱Application Android/ iOS 💲Paiement mobile Aucun 🔐3D Secure Oui

Nickel en quelques mots

Nickel est une néobanque française née en 2014 sous l’impulsion de la Financière des Paiements Électroniques (FPE) et de ses fondateurs Ryad Boulanouar et Hugues Le Bret, respectivement ingénieurs en électronique et financier. Le but premier était de fournir à chaque client un compte en banque peu cher en seulement quelques minutes, à activer chez son buraliste le plus proche, et ce, sans condition de dépôt ni de revenus. La néobanque s’adresse à la base à un public bien défini : personnes en situation d’interdit bancaire, étudiants, précaires ou même en instance de divorce ayant besoin d’un compte d’appoint simple à mettre en place. Tout ceci est rendu possible grâce à une ouverture rapide dans n’importe quel bureau de tabac partenaire. Aujourd’hui, Nickel compte plus de 2 millions de clients de tous horizons, même si l’on ne réside pas en France (plus de 160 Pays).

La grosse particularité de Nickel est qu’il s’agit d’un établissement de paiement, elle ne peut donc pas spéculer avec l’argent de ses clients comme une banque classique.

Nickel et la FPE ont été rachetées en 2020 à hauteur de 95 % par le groupe BNP Paribas. La confédération des buralistes est minoritaire (5 %).

Les tarifs de Nickel

Nickel ne dispose pas de compte gratuit, mais la cotisation de base est très basse : 20 euros par an pour l’accès à un compte, l’équivalent de 1,6 euro par mois. Le compte Nickel donne droit à une carte Mastercard classique. Nickel est d’ailleurs très transparent sur ses tarifs et ne propose aucuns frais cachés, même s’ils sont relativement nombreux et coûteux dans le cadre d’un compte basique :

Nickel My Nickel Nickel Chrome Nickel Metal Tarifs des cartes 20€ /an 22,50€/ans 50€ /an 100€ /an Dépôt initial Aucun Aucun Aucun Aucun Conditions de revenus Aucun Aucun Aucun Aucun Frais de Retraits en France et zone SEPA - 1,5 € par opération (en France)

- 1 € par opération (hors France)

- 3 retraits gratuits chez un buralistes et Points Nickel. Les suivants restent au tarif de 0,5 €/retrait - 1,5 € par opération (en France)

- 1 € par opération (hors France)

- 3 retraits gratuits chez un buralistes et Points Nickel. Les suivants restent au tarif de 0,5 €/retrait - 1,5 € par opération (en France)

- 1€ par opération (hors France)

- 3 retraits gratuits chez un buralistes et Points Nickel. Les suivants restent au tarif de 0,5 €/retrait - Gratuits en France et zone SEPA

-3 retraits gratuits chez un buralistes et Points Nickel. Les suivants restent au tarif de 0,5 €/retrait Paiement à l’étranger (Hors zone SEPA) 1 € par opération 1 € par opération Sans frais Sans frais Retraits à l’étranger (Hors zone SEPA) 2 € par opération 2 € par opération 1 € par opération Gratuits Plafond de paiement 1 500 - 3000 € /mois 1 500 - 3000 € /mois 1 500 - 3000 € /mois 1 500 - 3000 € /mois Plafond de retrait 300 - 800 €/ semaine 300 - 800 €/ semaine 300 - 800 €/ semaine 300 - 800 €/ semaine

Les comptes My Nickel, Chrome et Metal, respectivement à 22,50, 500 et 100 euros par an, ne sont finalement pas si indispensables, même dans le cadre d’un compte principal, en dehors des assurances Mastercard, la faute à, des avantages pas si éloignées de l’offre de base.

D’autres frais sont cette fois imputables à tous les comptes. On note par exemple l’alimentation du compte par carte bancaire depuis l’espace client (2 % du montant), l’encaissement de chèque (3 euros par dépôt) ou même, plus surprenant, le dépassement de 60 alertes SMS par an (1 euro pour 10 SMS supplémentaires). En fonction de l’utilisation que l’on peut faire d’un compte Nickel, ces frais peuvent avoir un impact significatif sur l’expérience bancaire.

Comment alimenter son compte ?

Comme à peu près toutes les néobanques, Nickel permet d’alimenter son compte depuis n’importe quel compte externe via le RIB et de manière non plafonnée. Impossible en revanche d’enregistrer un compte externe pour effectuer des virements rapides : ceux-ci prennent en moyenne entre 24 et 48 heures.

En plus des virements, il est possible d’encaisser des chèques depuis l’application via un système dédié bien pratique. Le délai d’encaissement est en revanche très long et peut prendre jusqu’à 15 jours ouvrés.

Enfin, on peut aussi alimenter son compte avec de l’argent liquide directement dans un bureau de tabac partenaire. Il faut cependant savoir que cette opération fait l’objet de frais : 2 % du montant déposé et plafonné à 950 euros en cumul sur 30 jours calendaires. En revanche, le solde est ajouté en temps réel sur le compte.

Ouvrir un compte chez Nickel

1 compte + 1 carte + 1 RIB en 5 minutes, voilà ce que nous promet Nickel lorsque l’on se connecte sur son site. En l’état, bien que l’on pourrait pinailler sur le timing, il faut reconnaître que Nickel tient sa parole. Il faut néanmoins savoir que 2 étapes viennent s’insérer dans le processus. La première validation se fait sur le site avec la fourniture d’une photo recto verso de la carte d’identité, de quelques informations personnelles et professionnelles. Le tout doit être validé par une vérification de faciès via webcam ou par la caméra d’un smartphone.

La seconde étape consiste à se rendre directement dans un bureau de tabac ou point de vente partenaire de la banque pour l’ouverture finale de son compte. Après la fourniture de votre carte d’identité et des 20 euros de la première cotisation, le buraliste édite la carte de votre choix, l’opération ne prend que quelques minutes.

Il suffit ensuite de se rendre sur la plateforme Web de la banque ou sur l’application et de rentrer les identifiants situés au verso de la carte.

Nickel dispose également d’une offre dédiée aux adolescents de 12 à 18 ans et comprend une carte bancaire Mastercard Standard à autorisation systématique, le tout proposé pour 20 euros par mois et pilotable par les parents via l’application.

Dépôt initial et gestion du découvert

En dehors de la cotisation pour obtenir son compte et sa carte, Nickel ne demande aucun dépôt initial sur l’ensemble de ses comptes. Vous pouvez donc utiliser le compte une fois celui-ci créé chez votre buraliste sans avoir de solde.

Les comptes Nickel ont en revanche l’impossibilité d’être débiteurs. Impossible ainsi d’obtenir une autorisation de découvert. Si un paiement dépasse le solde du compte, le paiement sera tout simplement refusé.

Primes de bienvenue

Nickel n’étant pas une néobanque comme les autres et encore moins une banque en ligne, elle n’offre aucune prime de bienvenue de quelque sorte pour une ouverture de compte.

Nickel ne lésine pas en revanche sur les opérations de solidarité, surtout en cette période de pandémie. La banque a récemment fait un geste pour ses clients particuliers et ses partenaires, notamment en offrant une carte Nickel Chrome aux buralistes de son réseau et au personnel de santé.

Prime de parrainage

L’offre de parrainage Nickel permet aux clients d’obtenir une prime en récompense lorsqu’ils conseillent la banque en ligne à leurs proches. Tout se fait via un système de code parrain disponible depuis l’espace client. Pour un filleul parrainé, le parrain obtient 3 euros :

1 filleul = 3 euros ;

2 filleuls = 6 euros ;

5 filleuls = 15 euros ;

15 filleuls = 45 euros.

La banque ne donne d’ailleurs aucune limite, il est donc théoriquement possible de gagner jusqu’à 3000 euros pour 1000 parrainages.

Assurances et services chez Nickel

Les comptes chez Nickel sont liés à l’organisme Mastercard. Ses clients sont ainsi tributaires du package assurantiel associé au niveau de carte choisie. Notez tout de même que le compte Nickel basique ne propose pas d’assurance complémentaires, seules les cartes Nickel Chrome et Nickel Metal en disposent. La première offre une police d’assurance classique pour les voyages (retard de vol, perte de bagage, etc.), en cas de vol de matériel et pour les fraudes à l’achat sur internet. Mais c’est avec la carte Nickel Metal que les assurances exclusives sont les plus nombreuses, grâce notamment à l’apport d’Europ Assistance pour les voyages en plus des garanties incluses avec la carte Mastercard correspondante.

Nickel propose également un partenariat avec RIA permettant à ses clients d’envoyer de l’argent très simplement et depuis l’application dans plus de 150 pays. Le service fonctionne au poil avec une intégration parfaite et avec la devise correspondante au pays de réception.

Cashback

Nickel propose depuis décembre 2020 un système de cashback permettant d’obtenir un pourcentage de remboursement sur des achats effectués via des enseignes partenaires, en boutique ou en ligne. Il ne s’agit pas d’une plateforme propre à la banque, mais juste de l’intégration de la plateforme de l’organisme Mastercard nommé « Travel Rewards ». Ce programme ne s’adressera donc qu’aux globe-trotters et aux clients plus fortunés effectuant des achats dans l’une des enseignes partenaires. Aucune n’est d’ailleurs située en France : cela concerne, pour la majorité, des magasins et des restaurants de luxe.

On a l’impression que ce programme de cashback a été rajouté pour gonfler la liste des services sans pour autant avoir de réel intérêt pour la cible principale de la banque.

Service client

Depuis l’application, il est possible d’obtenir un accès au support de Nickel directement via tchat, mail ou par appel. Malgré tout, la disponibilité des conseillers peut varier en fonction de l’horaire, ce qui peut s’avérer très handicapant en cas de déplacement à l’étranger. En revanche, les réponses sont bien personnalisées et le ton est cordial. Il est également possible d’obtenir une assistance depuis les réseaux sociaux de la banque comme Twitter ou Facebook avec une bien meilleure réactivité.

Et la cryptomonnaie ?

Nickel n’est en aucun cas une banque pensée pour les investisseurs en cryptomonnaie ou en quelconques valeurs spéculatives. Aucun support dans ce domaine n’est donc à mettre à son actif.

Notre avis sur l’application mobile de Nickel

Comme toute bonne néobanque qui se respecte, Nickel s’est dotée très tôt d’une application fonctionnelle et exclusive qui ne prend pas la forme de web-app. Même si elle reste simple dans sa présentation, notamment en reprenant les codes couleurs orange, noir et blanc de la banque, elle gagne ainsi en lisibilité, en fluidité et elle est rarement prise en défaut.

Sur la page du compte courant, l’affichage des dépenses est plutôt clair et bien hiérarchisé grâce à une catégorisation des dépenses efficace avec des visuels correspondant à chaque type d’achat. On a même droit à un horodatage assez précis, une spécificité pas si courante sur ce type d’application, bien vu ! En plus des notifications de paiement ou de virement, il est possible de paramétrer entièrement ses alertes (soldes insuffisants, plafonds atteints, etc.) que ce soit par notification, mail ou même SMS.

On regrette aussi la non-prise en charge des paiements mobiles via Google Pay ou Apple Pay.